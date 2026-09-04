Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam giám sát các cổ phiếu chính thức vào rổ FTSE Russell

Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam ban hành quy chế giám sát các cổ phiếu chính thức được thêm vào hoặc loại ra khỏi thành phần chỉ số sau khi FTSE Russell công bố thông tin.

Ảnh minh họa.

Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX) vừa ban hành Quy chế giám sát tăng cường đối với giao dịch chứng khoán trong các kỳ cơ cấu chỉ số FTSE Russell.

Quy chế được ban hành kèm theo Quyết định số 76/QĐ-HĐTV ngày 28/8/2026 của Hội đồng thành viên VNX, nhằm tăng cường theo dõi và kịp thời phát hiện các giao dịch có dấu hiệu bất thường, đặc biệt là hành vi tác động giá hoặc sử dụng thông tin nội bộ để trục lợi trong những giai đoạn nhạy cảm của quá trình cơ cấu chỉ số.

Theo quy chế, hoạt động giám sát tăng cường được áp dụng đối với các cổ phiếu niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) trong các kỳ cơ cấu danh mục chỉ số do FTSE Russell xây dựng và quản lý, theo thỏa thuận hợp tác giữa VNX và công ty con.

Đối tượng áp dụng gồm VNX, HOSE và các thành viên giao dịch của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Hoạt động giám sát tăng cường đối với giao dịch chứng khoán trong các kỳ cơ cấu chỉ số FTSE Russell được thiết lập theo chu trình 03 giai đoạn cụ thể như sau:

Giai đoạn 1: Từ ngày giao dịch liền trước ngày chốt dữ liệu đến ngày giao dịch liền trước ngày công bố thông tin.

Giai đoạn 2: Từ ngày công bố thông tin đến ngày giao dịch liền trước ngày chỉ số có hiệu lực.

Giai đoạn 3: Từ ngày chỉ số có hiệu lực đến hết 05 ngày giao dịch liền sau ngày chỉ số có hiệu lực.

Theo Điều 6 của quy chế, đối tượng giám sát tăng cường bao gồm hai nhóm cổ phiếu.

Nhóm thứ nhất là các cổ phiếu có khả năng được thêm vào hoặc loại ra khỏi thành phần chỉ số kể từ ngày chốt dữ liệu cho đến thời điểm FTSE Russell công bố thông tin.

Nhóm thứ hai là các cổ phiếu chính thức được thêm vào hoặc loại ra khỏi thành phần chỉ số sau khi FTSE Russell công bố thông tin.

HOSE chủ trì xây dựng, ban hành và tổ chức triển khai thực hiện Quy trình giám sát tăng cường đối với giao dịch chứng khoán trong các kỳ cơ cấu chỉ số FTSE Russell sau khi VNX chấp thuận.

Trên cơ sở Bộ tiêu chí giám sát giao dịch chứng khoán do VNX ban hành và điều kiện thực tế của thị trường, HOSE xác định các tham số áp dụng cho tiêu chí giám sát cho hoạt động giám sát tăng cường đối với giao dịch chứng khoán trong các kỳ cơ cấu chỉ số FTSE Russell, báo cáo VNX có ý kiến để áp dụng.

Trách nhiệm của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam: Chỉ đạo, giám sát và đôn đốc HOSE trong quá trình triển khai thực hiện hoạt động giám sát tăng cường đối với giao dịch chứng khoán trong kỳ cơ cấu chỉ số FTSE Russell.

Chấp thuận Quy trình giám sát tăng cường đối với giao dịch chứng khoán trong kỳ cơ cấu chỉ số FTSE Russell do HOSE xây dựng.

Có ý kiến đối với tham số áp dụng cho tiêu chí giám sát sử dụng cho hoạt động giám sát tăng cường đối với giao dịch chứng khoán trong kỳ cơ cấu chỉ sốQÁN FTSE Russell.

Trách nhiệm của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh: Tổ chức thực hiện hoạt động giám sát theo quy định tại Quy chế này. Yêu cầu thành viên giao dịch cung cấp thông tin, tài liệu để làm rõ các giao dịch có dấu hiệu nghi vấn trong các kỳ cơ cấu chỉ số FTSE Russell theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 7 Thông tư số 95/2020/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Điều 5 Thông tư số 138/2025/TT-BTC.

Báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và VNX về các trường hợp có giao dịch nghi vấn trong kỳ cơ cấu chỉ số FTSE Russell theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 7 Thông tư số 95/2020/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Điều 5 Thông tư số 138/2025/TT-BTC.

Thành viên giao dịch có trách nhiệm cụng cấp kịp thời, đầy đủ và chính xác thông tin, tài liệu khi HOSE và VNX yêu cầu theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 7 Thông tư số 95/2020/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Điều 5 Thông tư số 138/2025/TT-BТС.