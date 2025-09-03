Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam: 15 năm kiến tạo và vươn xa

Từ ba mặt hàng giao dịch ban đầu đến hơn 50 sản phẩm liên thông toàn cầu, Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) đã kiên định trên hành trình mở lối, kết nối doanh nghiệp và nhà đầu tư Việt Nam với dòng chảy thương mại quốc tế. Hai cột mốc lớn mở cửa ra thế giới và hiện đại hóa hạ tầng đã định hình vị thế của MXV trong chiến lược phát triển trung tâm tài chính quốc tế.

TỪ Ý TƯỞNG TÁO BẠO ĐẾN HIỆN THỰC HỘI NHẬP

Đầu thế kỷ XXI, giao dịch hàng hóa phái sinh còn là khái niệm xa lạ ở Việt Nam. Những thử nghiệm giao dịch ban đầu với hạt điều, thủy sản, cà phê đã sớm dừng lại vì hành lang pháp lý chưa hoàn thiện, sản phẩm hạn chế và nhận thức thị trường còn thấp.

Ngày 01/9/2010, Bộ Công Thương cấp giấy phép thành lập MXV theo Nghị định 158/2006/NĐ-CP với chỉ ba mặt hàng cà-phê, cao-su, thép. Trong những năm đầu, MXV phải đối diện nhiều khó khăn, từ hạ tầng kỹ thuật, khung pháp lý đến việc nâng cao nhận thức của cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư.

MXV cùng đại diện các Sở giao dịch hàng hóa hàng đầu khu vực ASEAN và các Công ty Thành viên.

Bước ngoặt lịch sử đến vào năm 2018, khi Nghị định 51/2018/NĐ-CP ra đời, mở cửa cho MXV kết nối trực tiếp với các Sở giao dịch hàng hóa hàng đầu thế giới như CME Group, ICE, LME, SGX, OSE, BMD. Chỉ sau ba năm liên thông, số thành viên tăng lên 32 đơn vị kinh doanh, 4 đơn vị môi giới và 38 mặt hàng niêm yết. Việt Nam chính thức bước vào sân chơi toàn cầu, với thanh khoản dồi dào và cơ chế giá minh bạch phản ánh sát cung - cầu quốc tế.

Việc liên thông quốc tế không chỉ giúp doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận nguồn hàng, giá cả và phương thức phòng ngừa rủi ro tiên tiến mà còn tạo điều kiện để ngành hàng hóa trở thành một cấu phần của hệ thống tài chính quốc gia, đóng góp vào tăng trưởng GDP và năng lực cạnh tranh quốc gia.

HIỆN ĐẠI HÓA HẠ TẦNG - NUÔI DƯỠNG KHÁT VỌNG LỚN

Từ năm 2021, hành trình mở rộng của MXV bước vào giai đoạn tăng tốc. Danh mục giao dịch nhanh chóng vươn lên hơn 50 mặt hàng chia thành 4 nhóm chính: Nông sản, nguyên liệu công nghiệp, năng lượng và kim loại, cùng với mạng lưới thành viên phủ khắp cả nước. Sự bứt phá này kéo theo khối lượng giao dịch tăng trưởng ấn tượng, chỉ trong 7 tháng đầu năm 2025, giá trị giao dịch trung bình mỗi phiên đạt tới 6.700 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ. Đặc biệt, phiên giao dịch ngày 13/6 đã xác lập kỷ lục 12.700 tỷ đồng.

Lễ vinh danh Thành viên ngày 23/8/2025.

Cùng với sự mở rộng sản phẩm, MXV liên tục đầu tư nâng cấp hạ tầng công nghệ, coi đây là ưu tiên hàng đầu để tạo lợi thế cạnh tranh. Từ hệ thống VC cơ bản những ngày đầu, Sở đã chuyển sang nền tảng CQG tiên tiến với tốc độ xử lý nano giây, rồi đưa vào vận hành M-System từ tháng 2/2021 – phần mềm quản trị giao dịch thân thiện và tiện ích, giúp thành viên thao tác dễ dàng, hiệu quả.

Song song đó, MXV đang triển khai mạnh mẽ Big Data, AI và Blockchain nhằm hiện đại hóa hạ tầng giao dịch, tăng cường tự động hóa và đảm bảo an toàn dữ liệu. Các dự án phát triển hệ thống giao dịch trực tuyến thông minh và giám sát thị trường theo thời gian thực cũng đang được ưu tiên, hướng tới chuẩn mực của các sở giao dịch hàng đầu thế giới.

BỒI DƯỠNG NỘI LỰC, HOÀI BÃO CHINH PHỤC VỊ THẾ KHU VỰC

Không dừng lại ở đó, MXV còn chủ động phát triển hệ thống sàn cao su và sàn thịt heo, sẵn sàng cho ngày niêm yết chính thức. Trên hành trình vươn tầm ấy, MXV không quên nhiệm vụ bồi dưỡng nguồn nhân lực là yếu tố then chốt cho một thị trường minh bạch và bền vững. Từ hợp tác với các trường đại học, tổ chức hội thảo chuyên đề, đến mở rộng hợp tác quốc tế, Sở đã tạo dựng nền tảng nhân lực chất lượng cao, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu vận hành thị trường hiện đại. Những hoạt động này không chỉ phục vụ mục tiêu nội tại, mà còn đóng góp thiết thực vào chiến lược phát triển trung tâm tài chính quốc tế tại Tp. Hồ Chí Minh và Tp. Đà Nẵng.

Ông Đặng Việt Hưng, Tổng giám đốc MXV.

Ông Đặng Việt Hưng, Tổng giám đốc MXV chia sẻ: “15 năm qua, MXV không ngừng nỗ lực để mang lại cho doanh nghiệp và nhà đầu tư Việt Nam một thị trường hàng hóa hiện đại, minh bạch và kết nối toàn cầu. Thành quả hôm nay là nhờ sự đồng hành của các cơ quan quản lý, đối tác quốc tế và các thành viên MXV. Chúng tôi cam kết tiếp tục đổi mới, ứng dụng công nghệ, mở rộng danh mục sản phẩm và nâng cao chất lượng dịch vụ, hướng tới mục tiêu đưa MXV trở thành Sở giao dịch hàng hóa hàng đầu khu vực vào năm 2030”.

Năm 2025, Chính phủ xác định giao dịch hàng hóa là một trong ba trụ cột chiến lược của Trung tâm tài chính quốc tế, bên cạnh Tài chính - Ngân hàng - Fintech và Chứng khoán - Quỹ đầu tư -Bảo hiểm. Việc phát triển một Sở giao dịch hàng hóa hiện đại không chỉ đa dạng hóa sản phẩm tài chính, mà còn kết nối trực tiếp thị trường Việt Nam với quốc tế, hỗ trợ ngành sản xuất, xuất khẩu và thu hút dòng vốn ngoại.

Với tầm nhìn trở thành Sở giao dịch hàng hóa lớn nhất khu vực vào năm 2030, MXV sẽ tiếp tục mở rộng sản phẩm, chuẩn hóa quy trình, nâng cao nhân lực và hoàn thiện pháp lý. Từ ba sản phẩm khiêm tốn ban đầu đến hơn 50 mặt hàng liên thông quốc tế hôm nay, MXV đã ghi dấu một hành trình bền bỉ, hành trình kiến tạo và vươn xa.