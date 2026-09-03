Số ngày làm việc cần để mua iPhone tại các nền kinh tế

Người lao động tại Luxembourg chỉ cần 3 ngày làm việc để mua iPhone 17 Pro, trong khi tại Ấn Độ, con số này lên tới 160 ngày...

Tại một số nền kinh tế phát triển trên thế giới, người lao động chỉ cần làm việc chưa đầy một tuần để kiếm đủ tiền mua iPhone 17 Pro. Tuy nhiên, ở nhiều nơi khác, họ phải dành số tiền tương đương vài tháng lương cho sản phẩm này.

Đồ họa thông tin dưới đây xếp hạng 33 nền kinh tế theo số ngày làm việc 8 giờ mà một lao động có mức lương trung bình cần để mua iPhone 17 Pro phiên bản bộ nhớ 256 GB.

Xếp hạng được xây dựng dựa trên giá bán iPhone, mức lương trung bình tháng và số giờ làm việc trung bình mỗi tuần tại từng nền kinh tế. Số liệu về tiền lương và thời gian làm việc được lấy từ cơ sở dữ liệu công khai của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO).

Châu Âu chiếm phần lớn những vị trí đầu bảng. Người lao động tại Luxembourg và Thụy Sỹ chỉ cần 3 ngày làm việc để mua iPhone 17 Pro, thấp nhất trong số 33 nền kinh tế được khảo sát. Bỉ, Đan Mạch, Hà Lan và Na Uy cùng đứng sau với 4 ngày.

Con số này tại Áo, Phần Lan, Ireland và Đức là 5 ngày. Mức lương cao và sức mua lớn giúp người lao động tại các thị trường này chỉ phải dành chưa đến một tuần thu nhập cho mẫu điện thoại cao cấp của Apple.

Tuy nhiên, mức chênh lệch giữa các nền kinh tế châu Âu vẫn khá lớn. Người lao động tại Bồ Đào Nha cần 24 ngày làm việc để mua sản phẩm, gần gấp 5 lần so với Đức. Ba Lan và Hungary lần lượt cần 17 và 27 ngày.

Ngoài châu Âu, Mỹ cũng nằm trong nhóm đầu bảng với 4 ngày làm việc, còn Canada và Australia cùng ở mức 5 ngày.

Tại các nền kinh tế có thu nhập thấp hơn, số ngày làm việc cần thiết tăng mạnh. Người lao động tại Chile cần 32 ngày, Malaysia 45 ngày và Thái Lan 61 ngày. Con số này lên tới 77 ngày tại Brazil, 89 ngày tại Thổ Nhĩ Kỳ và 99 ngày tại Việt Nam.

Philippines vượt mốc 100 ngày, khi một lao động có thu nhập trung bình phải làm việc 101 ngày mới kiếm đủ tiền mua iPhone 17 Pro.

Ấn Độ đứng cuối bảng xếp hạng với 160 ngày làm việc. Con số này tương đương hơn 5 tháng làm việc và cao gấp hơn 50 lần so với tại Luxembourg hoặc Thụy Sỹ.

Kết quả tại Ấn Độ đặc biệt đáng chú ý trong bối cảnh Apple đang mở rộng hoạt động sản xuất tại nền kinh tế này, bao gồm cả việc lắp ráp các mẫu iPhone cao cấp.

Tuy nhiên, sản xuất trong nước không đồng nghĩa giá iPhone sẽ thấp so với thu nhập của người dân. Mức lương trung bình và giá bán lẻ vẫn là hai yếu tố chính quyết định người lao động phải làm việc bao lâu mới đủ tiền mua sản phẩm.