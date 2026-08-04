Những nơi có giá iPhone đắt và rẻ nhất thế giới

Giá iPhone chênh lệch đáng kể giữa các thị trường trên thế giới, trong đó Thổ Nhĩ Kỳ đắt nhất, còn Nhật Bản rẻ nhất...

Cùng một mẫu iPhone cao cấp nhưng người tiêu dùng tại mỗi quốc gia có thể phải trả mức giá rất khác nhau, do sự chênh lệch về thuế, chính sách nhập khẩu, tỷ giá và điều kiện thị trường.

Sử dụng dữ liệu từ ngân hàng Deutsche Bank, đồ họa thông tin dưới đây so sánh giá bán iPhone 17 Pro phiên bản 256 GB tại 41 thị trường trong năm 2026.

Thổ Nhĩ Kỳ là nơi có giá bán cao nhất, lên tới 2.592 USD, đắt hơn trên 1.400 USD so với mức 1.181 USD tại Mỹ. Brazil đứng thứ hai với 2.260 USD, trong khi Ai Cập xếp thứ ba với 1.872 USD.

Ở chiều ngược lại, Nhật Bản có mức giá thấp nhất trong số các thị trường được khảo sát, chỉ 1.121 USD, thấp hơn một chút so với Mỹ.

Khoảng cách lớn giữa các thị trường cho thấy giá bán iPhone không chỉ phụ thuộc vào chiến lược định giá toàn cầu của Apple. Thuế, chính sách nhập khẩu, tỷ giá và mức độ cạnh tranh tại từng quốc gia đều có thể tác động đáng kể đến số tiền người tiêu dùng phải trả.

Các thị trường châu Âu chiếm phần lớn nhóm có giá iPhone cao trong bảng xếp hạng. Một nguyên nhân quan trọng là giá niêm yết tại khu vực này thường đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT).

Thuế suất VAT tiêu chuẩn có sự chênh lệch lớn giữa các quốc gia, từ 27% tại Hungary đến hơn 8% tại Thụy Sỹ. Đây là một trong những yếu tố tạo ra khác biệt đáng kể về giá bán lẻ cuối cùng.

Apple xây dựng mức giá riêng cho từng khu vực, nhưng chính sách của mỗi chính phủ cũng đóng vai trò quan trọng. Thuế nhập khẩu, phí quản lý và các loại thuế áp riêng đối với thiết bị điện tử đều có thể đẩy giá sản phẩm lên cao.

Bên cạnh đó, biến động tỷ giá cũng ảnh hưởng trực tiếp đến giá iPhone, đặc biệt tại những thị trường có đồng nội tệ mất giá mạnh so với USD.

Thổ Nhĩ Kỳ là trường hợp nổi bật nhất. Ngoài thuế VAT 20%, điện thoại thông minh tại nước này còn chịu thuế tiêu thụ đặc biệt và phí đăng ký thiết bị. Những khoản thu này khiến giá bán lẻ iPhone tăng mạnh và cao hơn đáng kể so với hầu hết thị trường khác.

Ngược lại, Nhật Bản là một trong số ít thị trường mà mẫu iPhone cao cấp của Apple có giá thấp hơn tại Mỹ.

Mức thuế tiêu dùng tương đối thấp, chỉ 10%, cùng sự cạnh tranh cao trên thị trường điện thoại thông minh và chiến lược định giá lâu nay của Apple đã giúp giá iPhone tại Nhật Bản duy trì ở mức tương đối thấp. Tuy nhiên, sau nhiều năm đồng yên suy yếu và tỷ giá biến động, Apple gần đây đã tăng giá một số sản phẩm tại thị trường này.

Tại Việt Nam, iPhone 17 Pro phiên bản 256 GB có giá 1.330 USD, thấp thứ 9 trong số 41 thị trường được khảo sát và chỉ cao hơn 149 USD so với Mỹ.