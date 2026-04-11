So sánh giá xăng dầu ở các nước châu Âu

Điệp Vũ

11/04/2026, 07:35

Giá xăng và dầu diesel tại EU đã tăng lần lượt 14% và 30% trong thời gian từ cuối tháng 2 đến đầu tháng 4/2026...

Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.

Giá xăng dầu tại châu Âu đã tăng mạnh trong thời gian gần đây do cú sốc giá năng lượng toàn cầu liên quan tới cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Israel. Tuy nhiên, mức giá xăng và dầu diesel tại các quốc gia trong Liên minh châu Âu (EU) là không đồng đều.

Theo dữ liệu từ Ủy ban châu Âu (EC), giá xăng và dầu diesel tại EU đã tăng lần lượt 14% và 30% trong thời gian từ cuối tháng 2 đến đầu tháng 4/2026.

Trang Euronews dẫn bản tin giá dầu hàng tuần của EC công bố ngày 2/4 cho thấy giá trung bình của xăng Euro-super 95 tại EU là 1,871 euro/lít (tương đương khoảng hơn 59.000 đồng/lít nếu tính theo tỷ giá euro bán ra tại ngân hàng Vietcombank là 31.565 đồng/euro), còn giá dầu diesel là 2,076 euro/lít (tương đương khoảng 65.500 đồng/lít). Những con số này phản ánh tình hình vào ngày 30/3.

Xét đến từng quốc gia cụ thể, giá dầu diesel cao nhất được ghi nhận tại Hà Lan, Đan Mạch và Đức. Tại Hà Lan, giá dầu diesel lên tới 2,46 euro/lít, còn Đan Mạch và Đức có các mức giá dầu diesel lần lượt là 2,36 và 2,29 euro/lít.

Các quốc gia khác như Phần Lan, Bỉ, Áo, Pháp, Ireland, Thụy Điển, Lithuania và Hy Lạp cũng có giá dầu diesel cao hơn mức trung bình của EU.

Giá dầu diesel tại các nước trong EU tại thời điểm ngày 30/3/2026. Đơn vị: Euro/lít - Nguồn: EC/Euronews.

Ngược lại, Malta, Hungary và Slovenia là những quốc gia có giá dầu diesel thấp nhất. Malta nổi bật với giá dầu diesel chỉ 1,21 euro/lít, thấp hơn nhiều so với các quốc gia khác.

Hungary, Slovenia và Bulgaria có giá dầu diesel ở mức 1,62 euro/lít. Ngoài ra, giá dầu diesel cũng dưới 2 euro/lít tại Slovakia, Tây Ban Nha, Cyprus, Croatia và Czechia.

Giá xăng Euro-super 95 cũng có xu hướng tương tự như dầu diesel, với giá cao nhất và thấp nhất tập trung ở cùng các quốc gia.

Tại Hà Lan, giá xăng đạt 2,33 euro/lít, trong khi Đan Mạch và Đức lần lượt là 2,23 và 2,13 euro/lít. Các quốc gia như Hy Lạp và Pháp cũng có giá xăng trên 2 euro/lít.

Giá xăng Euro-super 95 tại các nước trong EU tại thời điểm ngày 30/3/2026. Đơn vị: Euro/lít - Nguồn: EC/Euronews.

Malta tiếp tục là quốc gia có giá xăng thấp nhất với 1,34 euro/lít, theo sau là Bulgaria với 1,44 euro/lít.

Ngoài xăng và dầu diesel, giá nhiên liệu khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) trung bình tại EU là 0,841 euro/lít, tương đương khoảng 26.500 đồng/lít. Giá nhiên liệu LPG thấp nhất trong EU được ghi nhận tại Italy (0,66 euro/lít) và cao nhất tại Croatia (1,26 euro/lít).

So sánh giá nhiên liệu trước và sau cuộc tấn công của Mỹ và Israel, giá xăng tại châu Âu đã tăng từ 1,64 euro/lít vào ngày 23/2 lên 1,87 euro/lít vào ngày 30/3, tương ứng với mức tăng 14%.

Trong khi đó, giá dầu diesel tăng từ 1,59 euro/lít lên 2,08 euro/lít, tương ứng với mức tăng 30%.

Một phần lớn giá nhiên liệu tại châu Âu đến từ thuế. Tại thời điểm ngày 16/3/2026, thuế chiếm 44,6% trong giá dầu diesel và 52,1% trong giá xăng tại khu vực này.

Trong đó, Slovenia có tỷ lệ thuế cao nhất đối với xăng (54,8%), còn Bulgaria có tỷ lệ thấp nhất (43,9%). Đối với dầu diesel, Malta có tỷ lệ thuế cao nhất (54,3%) và Estonia có tỷ lệ thấp nhất (37,6%).

