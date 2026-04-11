So sánh giá xăng dầu ở các nước châu Âu

Giá xăng dầu tại châu Âu đã tăng mạnh trong thời gian gần đây do cú sốc giá năng lượng toàn cầu liên quan tới cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Israel. Tuy nhiên, mức giá xăng và dầu diesel tại các quốc gia trong Liên minh châu Âu (EU) là không đồng đều.
Theo dữ liệu từ Ủy ban châu Âu (EC), giá xăng và dầu diesel tại EU đã tăng lần lượt 14% và 30% trong thời gian từ cuối tháng 2 đến đầu tháng 4/2026.
Trang Euronews dẫn bản tin giá dầu hàng tuần của EC công bố ngày 2/4 cho thấy giá trung bình của xăng Euro-super 95 tại EU là 1,871 euro/lít (tương đương khoảng hơn 59.000 đồng/lít nếu tính theo tỷ giá euro bán ra tại ngân hàng Vietcombank là 31.565 đồng/euro), còn giá dầu diesel là 2,076 euro/lít (tương đương khoảng 65.500 đồng/lít). Những con số này phản ánh tình hình vào ngày 30/3.
Xét đến từng quốc gia cụ thể, giá dầu diesel cao nhất được ghi nhận tại Hà Lan, Đan Mạch và Đức. Tại Hà Lan, giá dầu diesel lên tới 2,46 euro/lít, còn Đan Mạch và Đức có các mức giá dầu diesel lần lượt là 2,36 và 2,29 euro/lít.
Các quốc gia khác như Phần Lan, Bỉ, Áo, Pháp, Ireland, Thụy Điển, Lithuania và Hy Lạp cũng có giá dầu diesel cao hơn mức trung bình của EU.
Ngược lại, Malta, Hungary và Slovenia là những quốc gia có giá dầu diesel thấp nhất. Malta nổi bật với giá dầu diesel chỉ 1,21 euro/lít, thấp hơn nhiều so với các quốc gia khác.
Hungary, Slovenia và Bulgaria có giá dầu diesel ở mức 1,62 euro/lít. Ngoài ra, giá dầu diesel cũng dưới 2 euro/lít tại Slovakia, Tây Ban Nha, Cyprus, Croatia và Czechia.
Giá xăng Euro-super 95 cũng có xu hướng tương tự như dầu diesel, với giá cao nhất và thấp nhất tập trung ở cùng các quốc gia.
Tại Hà Lan, giá xăng đạt 2,33 euro/lít, trong khi Đan Mạch và Đức lần lượt là 2,23 và 2,13 euro/lít. Các quốc gia như Hy Lạp và Pháp cũng có giá xăng trên 2 euro/lít.
Malta tiếp tục là quốc gia có giá xăng thấp nhất với 1,34 euro/lít, theo sau là Bulgaria với 1,44 euro/lít.
Ngoài xăng và dầu diesel, giá nhiên liệu khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) trung bình tại EU là 0,841 euro/lít, tương đương khoảng 26.500 đồng/lít. Giá nhiên liệu LPG thấp nhất trong EU được ghi nhận tại Italy (0,66 euro/lít) và cao nhất tại Croatia (1,26 euro/lít).
So sánh giá nhiên liệu trước và sau cuộc tấn công của Mỹ và Israel, giá xăng tại châu Âu đã tăng từ 1,64 euro/lít vào ngày 23/2 lên 1,87 euro/lít vào ngày 30/3, tương ứng với mức tăng 14%.
Trong khi đó, giá dầu diesel tăng từ 1,59 euro/lít lên 2,08 euro/lít, tương ứng với mức tăng 30%.
Một phần lớn giá nhiên liệu tại châu Âu đến từ thuế. Tại thời điểm ngày 16/3/2026, thuế chiếm 44,6% trong giá dầu diesel và 52,1% trong giá xăng tại khu vực này.
Trong đó, Slovenia có tỷ lệ thuế cao nhất đối với xăng (54,8%), còn Bulgaria có tỷ lệ thấp nhất (43,9%). Đối với dầu diesel, Malta có tỷ lệ thuế cao nhất (54,3%) và Estonia có tỷ lệ thấp nhất (37,6%).
PPI của Trung Quốc lần đầu tiên tăng sau hơn 3 năm chỉ giảm
Đây được xem là một dấu hiệu cho thấy cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran đang làm gia tăng áp lực chi phí đầu vào tại nền kinh tế lớn thứ hai thế giới...
CPI Mỹ tăng mạnh theo giá xăng dầu, "cửa" Fed hạ lãi suất có thể đã đóng lại
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ trong tháng 3 tăng mạnh nhất trong gần 4 năm qua, khi cuộc chiến tranh ở Vùng Vịnh đẩy giá xăng dầu tăng cao trên toàn cầu tăng cao và nền kinh tế lớn nhất thế giới không nằm ngoài xu thế này...
Vàng giảm giá sau báo cáo lạm phát Mỹ
Triển vọng lãi suất cao hơn, lâu hơn do lạm phát tăng vẫn đang là yếu tố gây áp lực giảm giá lên thị trường kim loại quý...
OECD kêu gọi các chính phủ nhanh chóng chấm dứt trợ giá nhiên liệu
Theo ông Stefano Scarpetta, kinh tế trưởng của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), nhiều chính phủ đã nhanh chóng giảm thuế để hãm đà tăng giá nhiên liệu sau khi chiến sự Iran nổ ra, nhưng các biện pháp hỗ trợ này cần sớm được rút lại vì quá tốn kém...
Những diễn biến phức tạp xoay quanh việc mở lại eo biển Hormuz
Hơn 2 ngày kể từ khi Mỹ và Iran công bố thỏa thuận ngừng bắn, nhưng việc bảo đảm an toàn để khôi phục hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz - một nội dung then chốt của thỏa thuận - vẫn chưa rõ ràng...
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: