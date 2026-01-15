Sonadezi không đạt tiêu chuẩn công ty đại chúng, UBND tỉnh Đồng Nai giữ 99,54%

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Năm, 15/01/2026
Hà Anh
15/01/2026, 07:35
Hiện nay, UBND tỉnh Đồng Nai và Thủ tướng Chính phủ đang xem xét, quyết định lộ trình cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp trong giai đoạn tiếp theo, bao gồm Tổng công ty Sonadezi.
Tổng Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp - Sonadezi (mã SNZ-UPCoM) vừa có văn bản công bố thông tin bất thường về việc công ty không đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng.
Cụ thể: theo danh sách cổ dông sở hữu chứng khoán do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh Tp.HCM lập ngày 08/10/2025, Tổng công ty Sonadezi có 470 cổ đông, trong đó: cổ đông lớn nhất là UBND tỉnh Đồng Nai sở hữu 99,54% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
Còn lại là 469 cổ đông không phải là cổ đông lớn sở hữu 0,46% vốn diều lệ, trong đó, Tổng công ty Sonadezi đang sở hữu 8.200 cổ phiếu quỹ.
Như vậy, Sonadezi không đáp ứng điều kiện công ty đại chúng theo quy định tại Điểm a Khoản I Điều 32 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 được sửa đổi, bổ sung tại Điểm a Khoản 11 Điều 1 Luật số 56/2024/QI115 ngày 29/11/2024, cụ thể: không có tối thiểu 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải cổ đông lớn nắm giữ.
Căn cứ Quyết định số 22/2021/QĐ-TTg ngày 02/7/2021, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 1479/QĐ-TTg ngày 29/11/2022 phê duyệt Kế hoạch sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước giai đoạn 2022 - 2025. Theo đó, nhà nước sẽ giữ nguyên tỷ lệ sở hữu là 99,54% tại Tổng công ty Sonadezi đến năm 2025.
Hiện nay, UBND tỉnh Đồng Nai và Thủ tướng Chính phủ đang xem xét, quyết định lộ trình cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp trong giai đoạn tiếp theo, bao gồm Tổng công ty Sonadezi.
Được biết, 376.500.000 cổ phiếu SNZ lên sàn UPCoM vào ngày 20/11/2017 với giá 10.900 đồng/cổ phiếu. Còn chốt phiên ngày 14/1/2026, giá cổ phiếu này tăng thêm 9,82% lên 35.800 đồng/cổ phiếu.
Kết thúc quý 3/2025, SNZ báo lãi tăng 15,31% lên gần 375 tỷ đồng; lũy kế 9 tháng năm 2025 đạt gần 1.670,4 tỷ đồng, tăng 39,4% so với cùng kỳ. Qua đó, nâng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tăng từ 1.989,8 tỷ lên hơn 2.303 tỷ đồng.
Tính đến ngày 30/9/2025, tổng tài sản của Sonadezi tăng 4,9% so với đầu năm, từ 21.111 tỷ lên mức hơn 22.150,5 tỷ đồng - trong đó, hàng tồn kho tăng lên hơn 2.241,7 tỷ đồng, đáng chú ý là chi phí xây dựng cơ bản dở dang ghi nhận tăng từ gần 4.635 tỷ lên gần 5.379,9 tỷ đồng.
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: