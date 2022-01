Sống trải nghiệm và an yên là ưu tiên hàng đầu tại Masteri West Heights

Ai cũng có nhu cầu sống một cuộc đời đầy ý nghĩa với những trải nghiệm đa dạng và đồng thời được bình yên trong tổ ấm của mình. Tuy nhiên, điều này không dễ thực hiện, nhất là tại những đô thị nhộn nhịp và trong những gia đình có ba thế hệ cùng sinh sống. Thế nhưng điều gì giúp Masteri West Heights lại làm được điều này?

ĐỀ CAO GIÁ TRỊ TRẢI NGHIỆM VÀ AN YÊN TRONG CUỘC SỐNG

Rất nhiều người Việt Nam dù cuộc sống có hiện đại đến đâu vẫn chọn sống cùng bố mẹ để các con được gần gũi ông bà. Tuy nhiên, lối sinh hoạt của ba thế hệ dưới một mái nhà không phải dễ dàng đáp ứng để mỗi cá nhân đều cảm thấy thoải mái với nhu cầu trải nghiệm riêng, đồng thời được cân bằng trong không gian sống an yên.

Như diễn viên Hồng Diễm, vì sống trong một gia đình có nhiều thế hệ, với bố mẹ chồng và các con nên cô rất hiểu tầm quan trọng của một không gian sống hòa hợp. Đó là lý do cô đề cao các giá trị trải nghiệm và an yên. “Nếu được sống tại một nơi mà có thể đáp ứng đầy đủ nhu cầu của cả gia đình, quây quần cùng nhau, mỗi ngày có một hoạt động mới thì thật thú vị. Nhưng không dễ để tìm được một nơi như thế”, Hồng Diễm chia sẻ khi làm khách mời trong chương trình The Master of Living Show.

Vào cuối năm 2021, Hồng Diễm đến thăm nhà mẫu Masteri West Heights để tìm hiểu dự án được xem là điểm sáng bất động sản khu Tây Thủ đô. Cô ấn tượng về cách chăm sóc khách hàng chu đáo của đội ngũ nhân viên, đồng thời rất tâm đắc về giá trị sống giàu trải nghiệm và an yên nơi đây…

Diễn viên Hồng Diễm được ông Adrian Chen, Giám đốc Tư vấn Bất Động Sản của Masterise Homes đón tiếp. Ảnh: Masterise Homes.

NHỮNG ƯU TIÊN HÀNG ĐẦU TẠI MASTERI WEST HEIGHTS

Với nhu cầu sống trải nghiệm, không chỉ cho bản thân mà còn cho cả gia đình ba thế hệ, Hồng Diễm rất tâm đắc khi biết Masteri West Heights dành hơn 60% diện tích xây dựng hệ thống tiện ích cảnh quan với khuôn viên xanh thoáng đãng. Như thế, cả ông bà, cha mẹ và con cái đều thỏa thích hòa mình vào thiên nhiên, an nhiên sống giữa hoa cỏ xanh tươi mỗi ngày. Vào cuối tuần, các thành viên trong gia đình tận hưởng thời gian bên nhau khi cùng cắm trại trong công viên bên hồ nước, người lớn tuổi tập thể dục, đi bộ ven hồ, còn trẻ em thoả sức chơi đùa.

Khoản xanh tươi mát là yếu tố được thế hệ ông bà yêu thích nhất, đó là nơi họ được vận động tay chân và chăm sóc các cháu. Ngoài ra, họ còn đọc sách luyện trí nhớ hoặc viết lách thong dong tại thư viện mở. Nhìn ông bà dành thời gian rảnh rỗi của người hưu trí để tiếp tục có nhịp sống năng động, con cháu trong gia đình đều cảm thấy vui thay.

Bản thân Hồng Diễm là người làm công việc diễn xuất, cần trau dồi kiến thức từ sách vở văn học, tâm sinh lý con người nên cô rất thích đọc sách và có thú vui đến thư viện. “Hồng Diễm rất ấn tượng với khu thư viện mở ngoài trời và không gian làm việc sáng tạo, nơi có thể giúp chúng ta thay đổi không khí làm việc”, cô bày tỏ.

Không gian làm việc ngoài trời giúp tạo nên các ý tưởng sáng tạo trong công việc. Ảnh: Masterise Homes.

Vốn là một người xem trọng thời gian bên gia đình, Hồng Diễm rất an tâm khi vừa có thể giải quyết công việc gọn gàng để dành thời gian nhiều hơn chăm sóc gia đình và các con. Cuộc sống của các chị em phụ nữ thời hiện đại luôn thử thách khi cần luôn cân bằng giữa công việc và gia đình.

Chuỗi tiện ích văn phòng cao cấp tại Masteri West Heights gồm khu vực business center, phòng chờ doanh nhân cao cấp, không gian làm việc sáng tạo, thư viện mở ngoài trời... hỗ trợ cư dân làm việc tại gia, đặc biệt có ý nghĩa trong cuộc sống bận rộn hiện đại hay khi cần giãn cách xã hội.

Bên cạnh đó, Hồng Diễm rất quan tâm giá trị sống an yên, cô hoàn toàn hài lòng khi biết tòa nhà được cung cấp các dịch vụ suốt 24/7. Nhiều người nghĩ rằng công ty Masterise Property Management chỉ đơn thuần là giúp vận hành tòa nhà.

Nhưng trên thực tế, nhiệm vụ của đơn vị này không chỉ phục vụ hàng trăm hộ gia đình, mà còn đảm bảo giá trị tòa nhà sao cho chủ sở hữu có lợi nhất, thúc đẩy giá trị cho thuê và giá trị căn hộ ngày một gia tăng trong tương lai.

Điều đặc biệt, diễn viên Hồng Diễm rất ấn tượng khi trải nghiệm quy trình chăm sóc khách hàng tại Masteri West Heights. Cô đánh giá cao việc người mua nhà được trợ giúp xuyên suốt quá trình tương tác với Masterise Homes, từ khâu đầu tiên là tham quan nhà mẫu, chọn mua căn hộ phù hợp với nhu cầu, đến khi nhận nhà với thủ tục giấy tờ pháp lý hoàn thiện và rõ ràng.

Giống như diễn viên Hồng Diễm, khi cuộc sống càng bận rộn, chúng ta càng có nhu cầu quay về với thiên nhiên trong lành, tận hưởng một cuộc sống nhiều ý nghĩa với thời gian chất lượng. Đây cũng chính là lý do lý giải sức hấp dẫn của Masteri West Heights khi dự án hiện đang thu hút nhiều người tìm hiểu và chọn làm tổ ấm nhiều trải nghiệm và đảm bảo an yên cho cả gia đình.

* Thông tin chi tiết:

Địa chỉ nhà mẫu: Cầu Cốc, Vườn Nhật, Đại đô thị Smart City

Địa chỉ dự án: Hồ trung tâm, Đại đô thị Smart City, Tây Mỗ, Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Hotline: 0828 159 159

Email: sales@masterisehomes.com

Website: masterisehomes.com/masteri- west-heights

Fanpage: facebook.com/ OfficialMasteriWestHeights