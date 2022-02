Sốt nhà đất ở Mỹ vẫn tiếp diễn

Trang CNN Business dẫn số liệu từ Hiệp hội Quốc gia Các nhà kinh doanh bất động sản Mỹ (NAR) cho biết giá nhà trung bình ở Mỹ trong tháng trước là 350.300 USD, tăng 15,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây chưa phải là mức giá nhà trung bình cao kỷ lục ở Mỹ, nhưng là mức giá cao chưa từng thấy của tháng 1 – thời điểm thường là giai đoạn trầm lắng hàng năm của thị trường địa ốc ở nước này. Kỷ lục giá nhà trung bình tại Mỹ được thiết lập vào tháng 6 năm ngoái, ở mức 362.800 USD.

“Người mua nhà lường trước việc lãi suất tiếp tục tăng, nên đang cố gắng tranh thủ mức lãi suất còn thấp. Những người mua nhà với mục đích đầu tư khiến thị trường thêm nóng, khi họ đưa ra những lời chào mua thanh toán hoàn toàn bằng tiền mặt”, chuyên gia kinh tế trưởng Lawrence Yun của NAR phát biểu. “Đó là lý do vì sao giá nhà không ngừng tăng”.

Doanh số bán nhà hiện hữu (existing homes) tháng 1 tăng 6,7% so với tháng 12, nhưng giảm 2,3% so với cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu do không có đủ nguồn cung.

Ở thời điểm cuối tháng 1, số lượng những căn nhà có thể mua trên thị trường giảm xuống mức thấp nhất mọi thời đại 860.000 căn, thấp hơn 16,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là số nhà tồn kho thấp nhất kể từ khi NAR bắt đầu theo dõi dữ liệu này vào năm 1999. Với tốc độ bán như hiện nay, nguồn cung nhà này chỉ đủ để bán trong 1,6 tháng – cũng là một con số thấp kỷ lục.

Một vấn đề đáng lo ngại nữa là nguồn cung những căn nhà có giá từ 500.000 USD trở xuống ngày càng trở nên eo hẹp, trong khi nguồn cung của những căn nhà có giá cao hơn được cải thiện. Theo ông Yun, tình trạng này khiến cơ hội mua được nhà sẽ rơi nhiều hơn về phía những người có điều kiện tài chính tốt hơn, trong khi những người mua nhà lần đầu sẽ gặp nhiều khó khăn.

“So với cùng kỳ năm ngoái, có nhiều căn nhà được niêm yết hơn ở phân khúc cao hơn, là những căn có giá trên 500.000 USD… Rõ ràng, thị trường đang cần thêm nhà ở phân khúc thấp”, ông nói.

Tỷ lệ người mua nhà lần đầu mua được nhà trên thị trường địa ốc ở Mỹ đang ở gần mức thấp kỷ lục. Trong tháng 1, nhóm đối tượng này chỉ chiếm 27% số giao dịch mua nhà trên toàn thị trường, từ mức 33% cùng kỳ năm ngoái. Cùng với đó, các nhà đầu tư cá nhân hoặc những người mua nhà lần thứ hai chiếm 22%, từ mức 15% cùng kỳ năm ngoái.

Trong số các giao dịch mua nhà ở Mỹ trong tháng 1, có hơn 1/4 là các giao dịch được thanh toán hoàn toàn bằng tiền mặt, so với mức 19% cùng kỳ năm ngoái.

Miền Nam nước Mỹ đang là khu vực có giá nhà tăng mạnh nhất toàn quốc. Giá bán trung bình một căn nhà ở khu vực này trong tháng 1 là 312.400 USD, tăng 18,7% so với cùng kỳ năm trước. Đây là tháng thứ 5 liên tiếp miền Nam có tốc độ tăng giá nhà mạnh nhất.

Lãi suất vay thế chấp nhà ở Mỹ đang tăng dần lên ngưỡng 4%/năm và được dự báo sẽ tiếp tục tăng khi Cục Dự trữ Liên bang (Fed) nâng lãi suất. Theo ông Yun, việc lãi suất vay thế chấp nhà leo thang sẽ ảnh hưởng nhiều đến hai đối tượng, thứ nhất là những người mua nhà có thu nhập khiêm tốn, và thứ hai là những người mua nhà ở các khu vực đắt đỏ như California hay thành phố New York. Ở hai địa phương này, lãi suất tăng lên có thể khiến người vay thế chấp nhà phải trả thêm 500-1.000 USD mỗi tháng.

“Thị trường bất động sản sẽ bị thử thách bởi lãi suất tăng lên trong năm 2022”, chuyên gia kinh tế trưởng Danielle Hale của Realtor.com phát biểu. Tuy nhiên, ông Hale cho rằng doanh số bán nhà ở Mỹ sẽ duy trì ở mức tương đối cao trong năm nay, do những thay đổi trong đại dịch Covid-19 như nơi làm việc trở nên linh hoạt hơn, cho phép người mua nhà có thể tìm đến những nơi xa hơn để tìm được căn nhà phù hợp về sở thích và khả năng tài chính.