S&P 500 giảm 3 phiên liên tiếp, giá dầu giữ gần đỉnh 6 tháng

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Bảy, 31/01/2026
Bình Minh
31/01/2026, 08:44
Cổ phiếu công nghệ tiếp tục đương đầu áp lực bán dù nhà đầu tư phản ứng tích cực với việc ông Kevin Warsh được đề cử làm chủ tịch Fed...
Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (30/1), khi cổ phiếu công nghệ tiếp tục đương đầu áp lực bán dù nhà đầu tư phản ứng tích cực với việc ông Kevin Warsh được Tổng thống Donald Trump đề cử cho ghế chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed).
Giá dầu thô giảm nhẹ, giữ gần mức cao nhất trong 6 tháng, trong bối cảnh nhà đầu tư dõi theo căng thẳng giữa Mỹ và Iran.
Lúc đóng cửa, chỉ số S&P 500 giảm 0,43%, còn 6.939,47 điểm, đánh dấu phiên giảm thứ ba liên tiếp. Chỉ số Nasdaq sụt 0,94%, còn 23.461,82 điểm. Chỉ số Dow Jones mất 179 điểm, tương đương giảm 0,36%, còn 23.461,82 điểm.
Ở thời điểm đáy của phiên, cả ba chỉ số cùng giảm hơn 1%.
Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump tuyên bố đề cử ông Warsh là người thay thế Chủ tịch Fed Jerome Powell khi ông Powell hết nhiệm kỳ vào tháng 5/2026. “Tôi đã biết ông Kevin từ lâu, và tôi không có gì nghi ngờ về việc ông ấy sẽ trở thành một trong những vị Chủ tịch Fed tuyệt vời, thậm chí là tuyệt vời nhất”, ông Trump viết
Theo giới phân tích, việc ông Warsh được chọn cho cương vị chủ tịch Fed sẽ giúp giải tỏa mối lo về sự độc lập của Fed, bởi ông từng có kinh nghiệm làm thống đốc Fed và nhiều thời điểm thể hiện lập trường chống lạm phát mạnh mẽ. Các chuyên gia không loại trừ khả năng ông Warsh sẽ giảm lãi suất trong ngắn hạn như ông Trump muốn, song ông sẽ không phải là người lúc nào cũng hành động theo sức ép của Tổng thống, và do đó sẽ duy trì được uy tín của Fed về chính sách tiền tệ.
Đồng USD hồi phục và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ duy trì vững, cho thấy nhà đầu tư hài lòng với lựa chọn của ông Trump cho ghế chủ tịch Fed.
“Việc ông Kevin Warsh được đề cử làm Chủ tịch Fed đúng là những gì thị trường đã hy vọng. Ông ấy là một kiên định, có uy tín trên thị trường và được cho là sẽ giữ vững sự độc lập của Fed, một yếu tố có ý nghĩa quan trọng đối với thị trường. Và quan trọng hơn, ông Warsh đối mặt với ít trở ngại hơn để được Thượng viện phê chuẩn”, Giám đốc đầu tư Richard Saperstein của công ty Treasury Partners nhận định với hãng tin CNBC.
Tuy nhiên, cổ phiếu công nghệ vẫn đương đầu áp lực bán trong phiên này, trong lúc nhà đầu tư còn đang nghiền ngẫm về báo cáo kết quả kinh doanh của loạt Big Tech.
Cổ phiếu Apple giằng co giữa giảm và tăng trước khi chốt phiên với mức tăng gần 0,5% dù công bố dự báo doanh thu và lợi nhuận quý 1/2026 vượt kỳ vọng và báo cáo doanh số iPhone quý 4/2025 tốt hơn nhiều so với dự báo.
Cổ phiếu Microsoft giảm hơn 0,7% sau khi giảm 10% hôm thứ Tư vì báo cáo tài chính gây thất vọng. Phiên ngày thứ Tư là phiên giảm mạnh nhất của cổ phiếu này từ năm 2020, “cuốn phăng” hơn 350 tỷ USD vốn hóa thị trường.
Cổ phiếu KAL Corp. giảm hơn 15% sau khi công ty sản xuất thiết bị chế tạo bán dẫn này dự báo tăng trưởng doanh thu có thể chậm lại trong thời gian tới.
Dù giảm phiên này, chứng khoán Mỹ vẫn hoàn tất một tháng tăng điểm. S&P 500 và Dow Jones ghi nhận mức tăng tương ứng 1,4% và 1,7%, trong khi Nasdaq tăng 1%.
Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô Brent giao sau tại London giảm 0,02 USD/thùng, tương đương giảm 0,03%, chốt ở mức 70,69 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York giảm 0,21 USD/thùng, tương đương giảm 0,32%, còn 65,21 USD/thùng.
Với mức giảm nhẹ, giá dầu vẫn đang ở gần mức cao nhất kể từ đầu tháng 8/2025 thiết lập vào phiên ngày thứ Năm.
“Mối quan tâm của thị trường đang hướng tới Iran. Thị trường đã phản ánh nhiều vào giá dầu rủi ro địa chính trị ở Iran. Nhưng rất khó để định lượng thị trường tại thời điểm này. Câu hỏi là nếu Mỹ có hành động nhằm vào Iran, thì Tehran sẽ làm gì”, nhà quản lý quỹ John Kilduff của công ty Again Capital nhận định với hãng tin Reuters.
Cả Mỹ và Iran đều đã phát tín hiệu sẵn sàng đối thoại để xuống thang căng thẳng. Tuy nhiên, trong ngày thứ Sáu, Iran nói rằng năng lực quốc phòng của nước này là vấn đề không nên được đưa vào bất kỳ cuộc thảo luận nào với Mỹ.
“Đà tăng của giá dầu đã chững lại vì triển vọng có một thỏa thuận ngừng bắn giữa Nga và Ukraine, cũng như khả năng Mỹ sẽ không tấn công Iran vì chính quyền ông Trump để ngỏ cánh cửa đàm phán”, nhà phân tích Phil Flynn của công ty Price Futures Group nhận xét.
Trong một cuộc khảo sát của Reuters, các nhà phân tích dự báo giá dầu sẽ giữ quanh ngưỡng 60 USD/thùng trong năm nay do áp lực giảm giá dầu do triển vọng dư thừa nguồn cung cân bằng với sự hỗ trợ từ rủi ro gián đoạn nguồn cung do căng thẳng địa chính trị.
23:26, 30/01/2026
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: