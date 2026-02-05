S&P 500 giảm liền 2 phiên, bitcoin vẫn lao dốc, giá dầu nhảy hơn 3% sau tin Iran

Thị trường chứng khoán Mỹ kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Tư (4/2) trong trạng thái không đồng nhất của các chỉ số, trong đó S&P 500 có phiên giảm thứ hai liên tiếp do cổ phiếu công nghệ bị bán tháo mạnh hơn. Giá bitcoin sụt về 72.000 USD/oz, trong khi giá dầu thô tăng mạnh sau khi Tổng thống Donald Trump cảnh báo Iran.

Lúc đóng cửa, S&P 500 giảm 0,51% còn 6.882,72 điểm. Chỉ số Nasdaq sụt 1,51% còn 22.904,58 điểm. Trái lại, chỉ số Dow Jones tăng 260,31 điểm, tương đương tăng 0,53%, chốt ở mức 49.501,3 điểm.

Cổ phiếu hãng chip AMD gây áp lực giảm mạnh trên toàn thị trường do cú giảm 17% sau khi công ty đưa ra dự báo kết quả kinh doanh quý 1/2025 không đạt kỳ vọng của một số nhà phân tích. Tin tức về AMD khiến xu thế bán ra cổ phiếu công nghệ, đặc biệt là các cổ phiếu liên quan tới lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), của những phiên gần đây bị đẩy mạnh.

Trong nỗ lực trấn an nhà đầu tư, CEO Lisa Su của AMD nói với hãng tin CNBC rằng công ty đã nhận thấy sự gia tăng của nhu cầu trong những tháng gần đây và “AI đang tăng tốc với tốc độ mà tôi không hình dung được”.

Trượt theo AMD, cổ phiếu hai hãng chip lớn khác là Broadcom và Micron giảm tương ứng 3,8% và 9,5%. Cổ phiếu Oracle và Crowdstrike giảm tương ứng 5% và hơn 1%. Microsoft dường như là một ngoại lệ khi tăng gần 1%.

Sự phân hóa giữa một bên là S&P 500 và Nasdaq sụt giảm và một bên là Dow Jones tăng điểm trong phiên này cho thấy nhà đầu tư đang chuyển tiền từ những cổ phiếu đã tăng giá nhiều và đạt mức định giá bị cho là quá cao sang những cổ phiếu truyền thống, có sự gắn bó cao với chu kỳ kinh tế.

Phản ánh tâm lý ham thích rủi ro suy giảm, thị trường tiền số tiếp tục đi xuống. Giá bitcoin có lúc giảm xuống gần mức 72.000 USD, thấp hơn trên 40% so với mức kỷ lục khoảng 126.000 USD thiết lập vào tháng 10 năm ngoái.

Lúc gần 8h sáng nay (5/2) theo giờ Việt Nam, giá bitcoin dao động gần ngưỡng 73.000 USD, giảm gần 4% so với cách đó 24 tiếng và giảm hơn 18% so với cách đó 1 tuần - theo dữ liệu từ trang Coinmarketcap.com.

“Dòng tiền đang dịch chuyển. Các cổ phiếu tăng trưởng vốn hóa lớn đã thống trị thị trường quá lâu, trong khi cổ phiếu giá trị bị xem nhẹ… Tôi cho rằng giờ là lúc dòng tiền bắt đầu dịch chuyển về phía các cổ phiếu giá trị”, Giám đốc đầu tư Scott Welch của công ty Certuity nói với CNBC.

Số liệu kinh tế Mỹ công bố ngày thứ Tư cho thấy thị trường lao động Mỹ yếu hơn kỳ vọng. Báo cáo hàng tháng từ công ty dịch vụ tuyển dụng ADP cho thấy khu vực tư nhân của Mỹ chỉ có 22.000 công việc mới trong tháng 1, ít hơn nhiều so với dự báo là 48.000 công việc.

Bộ Lao động Mỹ cho biết báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 1/2026, theo dự kiến ban đầu là sẽ được công bố vào ngày thứ Sáu tuần này, sẽ bị hoãn do Chính phủ Mỹ đóng cửa một phần. Chính phủ Mỹ đã đóng cửa một phần từ hôm thứ Bảy vừa rồi, nhưng đã mở cửa hoàn toàn trở lại vào ngày thứ Ba, sau khi Hạ viện phê duyệt gói ngân sách cho tài khóa 2026 và Tổng thống Trump ký dự luật này thành luật.

Dữ liệu việc làm mới nhất củng cố kỳ vọng của nhà đầu tư rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ giảm lãi suất 2 lần trong năm 2026.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô Brent giao sau tại London tăng 2,13 USD/thùng, tương đương tăng 3,16%, chốt ở mức 69,46 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York tăng 1,93 USD/thùng, tương đương tăng 3,05%, chốt ở mức 65,14 USD/thùng.

Dầu tăng giá sau khi ông Trump cảnh báo nhà lãnh đạo tối cao của Iran, ông Ayatollah Ali Khamenei, nói rằng vị đại giáo chủ này “nên cảm thấy rất lo lắng”. “Tôi muốn nói rằng ông ấy nên cảm thấy rất lo lắng… Họ sẽ đàm phán với chúng tôi”, ông Trump nói với kênh NBC News.

Lời cảnh báo này được đưa ra trong bối cảnh Mỹ và Iran đã nhất trí nối lại đàm phán về vấn đề hạt nhân của Tehran vào ngày thứ Sáu tuần này tại Oman, dù hai bên còn nhiều bất đồng về những chủ đề sẽ được thảo luận trên bàn đàm phán. Phía Mỹ muốn đàm phán cả về kho vũ khí tên lửa của Iran, trong khi Iran muốn chỉ đàm phán vấn đề hạt nhân.

Thời gian qua, ông Trump đã nhiều lần cảnh báo có thể tấn công Iran nếu nước này không từ bỏ chương trình phát triển vũ khí hạt nhân.

Một cuộc xung đột quân sự giữa Mỹ và Iran có thể gây gián đoạn nguồn cung dầu từ Trung Đông, và nguy cơ này đã giữ vai trò một yếu tố hỗ trợ giá dầu trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng một kết quả đàm phán Mỹ - Iran tích cực, giúp tháo ngòi căng thẳng trong thời gian tới có thể gây áp lực giảm lên giá dầu.