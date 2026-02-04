Huyền thoại Ray Dalio cảnh báo chiến tranh vốn, khuyến nghị nắm giữ vàng

Lời cảnh báo được đưa ra giữa lúc căng thẳng địa chính trị âm ỉ nóng ở nhiều nơi và thị trường tài chính toàn cầu biến động mạnh trong thời gian gần đây.

Trong một cuộc trao đổi với hãng tin CNBC tại Thượng đỉnh Các chính phủ Thế giới (WGS) - một sự kiện diễn ra ở Dubai, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) - ông Dalio nhận định thế giới đang tiến sát bờ vực của một cuộc chiến tranh vốn. Ông giải thích rằng đó là một cuộc chiến mà tiền trở thành vũ khí thông qua các biện pháp như cấm vận thương mại, chặn quyền tiếp cận với thị trường vốn, hay sử dụng quyền sở hữu nợ làm đòn bẩy.

Chúng ta đang ở bên bờ vực của một cuộc chiến như vậy. Điều đó có nghĩa là cuộc chiến chưa xảy ra nhưng đang ở rất gần và rất dễ xảy ra, vì hai bên đều sợ đối phương Ray Dalio

Nhà sáng lập công ty quản lý quỹ phòng hộ lớn nhất thế giới Bridgewater Associates đề cập đến căng thẳng leo thang trong thời gian gần đây khi chính quyền Tổng thống Donald Trump đòi sáp nhập đảo Greenland thuộc Đan Mạch vào Mỹ. Ông cảnh báo rằng đang có một “nỗi sợ” ở các nhà đầu tư và chính phủ châu Âu nắm giữ tài sản Mỹ rằng họ có thể trở thành đối tượng trừng phạt của Washington, và mặt khác, “phía Mỹ có thể cũng có một mối lo sợ rằng châu Âu sẽ không rót vốn vào các tài sản Mỹ nữa”.

Theo dữ liệu từ ngân hàng Citigroup, trong thời gian từ tháng 4-11/2025, châu Âu chiếm 80% lượng trái phiếu kho bạc Mỹ mà Chính phủ Mỹ bán được.

“Vấn đề nằm ở vốn, ở tiền. Chúng ta sẽ thấy các biện pháp kiểm soát vốn được thiết lập trên toàn thế giới, và câu hỏi đặt ra là ai sẽ phải chịu các biện pháp kiểm soát đó. Chúng ta đang ở bên bờ vực, không có nghĩa là chiến tranh vốn đã xảy ra, nhưng đây thực sự là một mối lo hợp lý”, ông Dalio phát biểu.

Sau khi nhậm chức nhiệm kỳ thứ hai vào năm ngoái, Tổng thống Trump đã áp rồi rút lại hoặc giảm thuế quan đối với nhiều đối tác thương mại của Mỹ. Những quyết định khó lường của ông đã gây ra sự biến động lớn trên thị trường tài chính toàn cầu.

Ông Dalio nói thêm rằng trong lịch sử, các cuộc chiến tranh vốn đã sử dụng những biện pháp như kiểm soát tỷ giá hối đoái và kiểm soát vốn. Ông cho biết các định chế như quỹ đầu tư quốc gia và ngân hàng trung ương hiện nay đã có sự chuẩn bị cho những biện pháp như vậy.

Giá vàng đã tăng khoảng 65% so với cùng kỳ năm ngoái và mới chỉ giảm 16% so với đỉnh. Sẽ là sai lầm khi đặt câu hỏi rằng giá vàng biến động như vậy thì có nên mua hay không? Ray Dalio

Theo ông Dalio, các cuộc chiến tranh vốn trong lịch sử thường hình thành dựa trên “những xung đột lớn”. Trước khi Mỹ tham gia Chiến tranh Thế giới thứ hai, Washington đã áp lệnh trừng phạt lên Nhật Bản trong bối cảnh căng thẳng trong quan hệ song phương leo thang.

“Có thể nói rằng mối quan hệ giữa Trung Quốc và Mỹ bây giờ cũng có nhiều điểm giống như vậy. Hoặc thậm chí, đã có những suy đoán và bàn luận về sự phụ thuộc của Mỹ và châu Âu, vì mặt đối lập của thâm hụt thương mại chính là vốn, đó là sự mất cân đối về vốn, và vốn có thể được sử dụng để gây chiến”, ông Dalio phát biểu.

Nhà quản lý quỹ huyền thoại nhận định giữa những căng thẳng này, vàng vẫn là kênh đầu tư tốt nhất để giữ tiền. Dù bị bán tháo dữ dội trong mấy phiên gần đây, giá vàng đang trong xu hướng phục hồi mạnh. Theo ông Dalio, xu hướng tăng của giá vàng “không thể thay đổi sau một ngày”.

“Thay vào đó, có lẽ các ngân hàng trung ương và quỹ đầu tư quốc gia chỉ nên đặt câu hỏi rằng họ nên phân bổ bao nhiêu vốn vào vàng, vì vàng là một tài sản rất hiệu quả để đa dạng hóa danh mục. Vào những thời điểm xấu, vàng có hiệu suất tốt, và vào những thời điểm tốt, vàng vẫn là một tài sản tốt để đa dạng hóa danh mục. Tôi xin nhấn mạnh rằng điều quan trọng nhất là có một danh mục đầu tư đa dạng”, ông Dalio khuyến nghị.