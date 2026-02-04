Huyền thoại Ray Dalio cảnh báo chiến tranh vốn, khuyến nghị nắm giữ vàng

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Sáu, 06/02/2026
An Huy
04/02/2026, 09:36
Nhà quản lý quỹ phòng hộ nổi tiếng Ray Dalio ngày 3/2 cảnh báo rằng thế giới “đang ở bên bờ vực” của một cuộc chiến tranh vốn...
Lời cảnh báo được đưa ra giữa lúc căng thẳng địa chính trị âm ỉ nóng ở nhiều nơi và thị trường tài chính toàn cầu biến động mạnh trong thời gian gần đây.
Trong một cuộc trao đổi với hãng tin CNBC tại Thượng đỉnh Các chính phủ Thế giới (WGS) - một sự kiện diễn ra ở Dubai, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) - ông Dalio nhận định thế giới đang tiến sát bờ vực của một cuộc chiến tranh vốn. Ông giải thích rằng đó là một cuộc chiến mà tiền trở thành vũ khí thông qua các biện pháp như cấm vận thương mại, chặn quyền tiếp cận với thị trường vốn, hay sử dụng quyền sở hữu nợ làm đòn bẩy.
Nhà sáng lập công ty quản lý quỹ phòng hộ lớn nhất thế giới Bridgewater Associates đề cập đến căng thẳng leo thang trong thời gian gần đây khi chính quyền Tổng thống Donald Trump đòi sáp nhập đảo Greenland thuộc Đan Mạch vào Mỹ. Ông cảnh báo rằng đang có một “nỗi sợ” ở các nhà đầu tư và chính phủ châu Âu nắm giữ tài sản Mỹ rằng họ có thể trở thành đối tượng trừng phạt của Washington, và mặt khác, “phía Mỹ có thể cũng có một mối lo sợ rằng châu Âu sẽ không rót vốn vào các tài sản Mỹ nữa”.
Theo dữ liệu từ ngân hàng Citigroup, trong thời gian từ tháng 4-11/2025, châu Âu chiếm 80% lượng trái phiếu kho bạc Mỹ mà Chính phủ Mỹ bán được.
“Vấn đề nằm ở vốn, ở tiền. Chúng ta sẽ thấy các biện pháp kiểm soát vốn được thiết lập trên toàn thế giới, và câu hỏi đặt ra là ai sẽ phải chịu các biện pháp kiểm soát đó. Chúng ta đang ở bên bờ vực, không có nghĩa là chiến tranh vốn đã xảy ra, nhưng đây thực sự là một mối lo hợp lý”, ông Dalio phát biểu.
Sau khi nhậm chức nhiệm kỳ thứ hai vào năm ngoái, Tổng thống Trump đã áp rồi rút lại hoặc giảm thuế quan đối với nhiều đối tác thương mại của Mỹ. Những quyết định khó lường của ông đã gây ra sự biến động lớn trên thị trường tài chính toàn cầu.
Ông Dalio nói thêm rằng trong lịch sử, các cuộc chiến tranh vốn đã sử dụng những biện pháp như kiểm soát tỷ giá hối đoái và kiểm soát vốn. Ông cho biết các định chế như quỹ đầu tư quốc gia và ngân hàng trung ương hiện nay đã có sự chuẩn bị cho những biện pháp như vậy.
Theo ông Dalio, các cuộc chiến tranh vốn trong lịch sử thường hình thành dựa trên “những xung đột lớn”. Trước khi Mỹ tham gia Chiến tranh Thế giới thứ hai, Washington đã áp lệnh trừng phạt lên Nhật Bản trong bối cảnh căng thẳng trong quan hệ song phương leo thang.
“Có thể nói rằng mối quan hệ giữa Trung Quốc và Mỹ bây giờ cũng có nhiều điểm giống như vậy. Hoặc thậm chí, đã có những suy đoán và bàn luận về sự phụ thuộc của Mỹ và châu Âu, vì mặt đối lập của thâm hụt thương mại chính là vốn, đó là sự mất cân đối về vốn, và vốn có thể được sử dụng để gây chiến”, ông Dalio phát biểu.
Nhà quản lý quỹ huyền thoại nhận định giữa những căng thẳng này, vàng vẫn là kênh đầu tư tốt nhất để giữ tiền. Dù bị bán tháo dữ dội trong mấy phiên gần đây, giá vàng đang trong xu hướng phục hồi mạnh. Theo ông Dalio, xu hướng tăng của giá vàng “không thể thay đổi sau một ngày”.
“Thay vào đó, có lẽ các ngân hàng trung ương và quỹ đầu tư quốc gia chỉ nên đặt câu hỏi rằng họ nên phân bổ bao nhiêu vốn vào vàng, vì vàng là một tài sản rất hiệu quả để đa dạng hóa danh mục. Vào những thời điểm xấu, vàng có hiệu suất tốt, và vào những thời điểm tốt, vàng vẫn là một tài sản tốt để đa dạng hóa danh mục. Tôi xin nhấn mạnh rằng điều quan trọng nhất là có một danh mục đầu tư đa dạng”, ông Dalio khuyến nghị.
Vào thứ Năm (5/2), Mỹ và Argentina đạt thỏa thuận một thỏa thuận thương mại và đầu tư quy mô lớn, theo đó nới lỏng các hạn chế đối với hàng hóa của nhau...
Trong bối cảnh kinh tế không gian toàn cầu đang thương mại hóa nhanh, Ấn Độ nổi lên như một trung tâm mới tại châu Á. Với mục tiêu xây dựng nền kinh tế không gian trị giá 44 tỷ USD vào năm 2033, New Delhi coi Singapore là đối tác then chốt để thu hút vốn và công nghệ.
Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và Ngân hàng Trung ương Anh (BOE) cùng đưa ra quyết định giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp chính sách tiền tệ diễn ra vào ngày 5/2...
Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (5/2), khi tâm lý ham thích rủi ro giảm bớt khiến cả cổ phiếu công nghệ và tiền ảo đồng loạt bị bán tháo mạnh...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026 (VEPF)
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: