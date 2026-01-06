SSJ Consulting đăng ký thoái hết 4,62% vốn tại GMD

Công ty TNHH SSJ Consulting (Việt Nam) thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan của Người nội bộ Công ty Cổ phần GEMADEPT (mã GMD-HOSE).

Theo thông báo, Công ty TNHH SSJ Consulting (Việt Nam) đăng ký bán hết 19.693.496 cổ phiếu, chiếm 4,62% vốn điều lệ tại GMD. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 09-30/01, thông qua khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận.

Mục đích là thoái vốn và nếu thành công, tổ chức này sẽ không còn nắm giữ bất kỳ cổ phiếu nào của GMD.

Trước đó, từ 8/12-26/12/2025, SSJ Consulting đã bán thành công 10 triệu cổ phiếu GMD theo phương thức thỏa thuận, và giảm tỷ lệ sở hữu từ gần 29,7 triệu cổ phiếu, chiếm 6,96% xuống số hon 19,69 triệu cổ phiếu, chiếm 4,62% như hiện tại.

Về nhân sự, Ông Iida Shuntaro, Thành viên HĐQT GMD và là Tổng Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của SSJ Consulting. Hiện ông Iida Suntaro không nắm giữ bất kỳ cổ phiếu GMD nào.

Ở chiều ngược lại, nhóm quỹ thuộc CTCP Quản lý Quỹ VinaCapital thông báo đã trở thành cổ đông lớn của GMD từ ngày 15/10/2025, sau khi nâng sở hữu lên gần 21,7 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 5,08% vốn điều lệ tại GMD.

Mới đây, ngày 17/12 công ty nhận được quyết định của Cục Thuế về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế qua kiểm tra thuế các năm 2022, 2023, 2024. Đến ngày 18/12/2025, công ty nhận được Quyết định số 5034/QĐ-XPHC ngày 18/12/2025 của Thuế thành phố Hồ Chí Minh về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế.

Theo đó, công ty đã hoàn thành thực hiện nghĩa vụ theo các quyết định trên với tổng số tiền là hơn 4,970 tỷ đồng.

Vừa qua, VCSC nâng khuyến nghị từ "khả quan" lên "mua" và điều chỉnh tăng 19% giá mục tiêu lên 78.200 đồng/cổ phiếu đối với CTCP Gemadept (GMD). Trong báo cáo cập nhật này, VCSC chuyển sang sử dụng một kịch bản dự báo duy nhất (thay vì 3 kịch bản như trước đây), do mức độ bất định của thương mại đến từ thuế quan Mỹ đã giảm đáng kể, kể từ lần cập nhật gần nhất.

Theo VCSC, mức tăng trong giá mục tiêu đến từ mức tăng lần lượt 20%/40% trong định giá hợp nhất đối với mảng cảng & logistics/Gemalink (GML), được thúc đẩy bởi quan điểm tích cực hơn đối với thương mại của Việt Nam, khi tác động từ thuế quan từ Mỹ nhẹ hơn dự kiến, nhờ mức thuế chênh lệch thuận lợi cho Việt Nam, được thể hiện qua dữ liệu thương mại/thông lượng hàng hóa duy trì ở mức khỏe của Việt Nam/các cảng của GMD trong quý 3 và tháng 10; và VCSC cập nhật giá mục tiêu sang cuối năm 2026.

VCSC cũng dự báo cho GML được điều chỉnh tăng mạnh hơn mảng kinh doanh hợp nhất (bao gồm cảng NDV, các cảng phía Nam và mảng logistics) do định giá của GML trước đây bị điều chỉnh giảm mạnh hơn do mức độ phụ thuộc vào thị trường Mỹ cao hơn; và thông lượng và lợi nhuận trong 9 tháng của GML vượt đáng kể so với kỳ vọng trước đó của VCSC. Những yếu tố này bù đắp cho mức giảm 16% trong định giá mảng cao su, do giá trị sổ sách bị điều chỉnh giảm trong quý 3 vì công ty tiếp tục trích lập dự phòng đối với các tài sản này.

Bên cạnh đó, VCSC điều chỉnh tăng khoảng 30%/năm đối với lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số cốt lõi giai đoạn 2026–2030, chủ yếu phản ánh triển vọng thương mại tích cực hơn của Việt Nam. VCSC hiện giả định sụt giảm sản lượng hàng hóa xuất sang Mỹ xuống 0% (so với 20% trong kịch bản cơ sở trước đây), qua đó nâng dự báo thông lượng hàng hóa và biên lợi nhuận dự phóng tại tất cả các cảng trong giai đoạn này.

Đối với dự báo năm 2025, VCSC điều chỉnh tăng 13% dự báo lợi nhuận sau thuế cốt lõi sau lợi ích cổ đông thiểu số, nhưng giữ nguyên dự báo lợi nhuận báo cáo do GMD ghi nhận nhiều khoản chi phí bất thường trong quý 3.

VCSC dự báo lợi nhuận cốt lõi cao hơn chủ yếu nhờ điều chỉnh tăng thông lượng hàng hóa qua tại tất cả các cảng; và điều chỉnh tăng 9% lợi nhuận/TEU của GML, do kết quả kinh doanh quý 3 vượt kỳ vọng. Diễn biến này bị ảnh hưởng một phần bởi mức tăng trong dự báo chi phí SG&A, dựa trên kết quả kinh doanh quý 3.

VCSC cũng cho biết yếu tố hỗ trợ là thoái vốn tài sản không cốt lõi; tăng phí dịch vụ bốc dỡ cảng nước sâu và phê duyệt kéo dài chiều dài bến cảng của GML.