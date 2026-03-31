Thứ Ba, 31/03/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Doanh nghiệp niêm yết

STB bổ nhiệm ông Loic Faussier giữ chức Phó Tổng giám đốc

Hà Anh

31/03/2026, 08:55

Theo đó, Ban Tổng giám đốc Sacombank có 12 thành viên - trong đó, ông Nguyễn Đức Thụy giữ chức Tổng giám đốc.

Sơ đồ giá cổ phiếu STB trên TradingView.

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (mã STB-HOSE) thông báo thay đổi nhân sự.

Theo đó, STB vừa công bố quyết định bổ nhiệm ông Loic Faussier (1972) giữ chức Phó tổng giám đốc, phụ trách quản trị rủi ro, pháp chế và tuân thủ, kể từ ngày 27/3.

Như vậy, Ban Tổng giám đốc Sacombank có 12 thành viên - trong đó, ông Nguyễn Đức Thụy giữ chức Tổng giám đốc.

VnEconomy

Mới đây, STB cũng công bố quyết định bổ nhiệm Phó tổng giám đốc là bà Nguyễn Thị Kiều Anh, kiêm nhiệm vai trò là Người quản trị công ty và Người công bố thông tin; ông Dương Thanh Tuấn - Chánh Văn phòng HĐQT, Người phụ trách quản trị công ty tiếp tục đảm nhiệm Phó Giám đốc Khối quản trị hành chánh; ông Dương Trung Lợi - Trợ lý Chủ tịch HĐQT giữ chức vụ Chánh Văn phòng HĐQT - Người phụ trách quản trị công ty (từ ngày 1/1/2026).

Trước đó, STB bổ nhiệm ông Hà Văn Trung - Phó tổng giám đốc giữ chức Phó tổng giám đốc thường trực; ông Vũ Minh Quân - Giám đốc Trung tâm xử lý nợ kiêm trợ lý Chủ tịch HĐQT giữ chức vụ Phó tổng giám đốc (từ ngày 25/12/2025).

Mới đây, STB đã công bố lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã kiểm toán đạt 5.939,1 tỷ đồng, giảm 4.148,4 tỷ đồng so với năm 2024.

Nguyên nhân là do thu nhập lãi thuần tăng 2.148,9 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước do thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự tăng 7.492,1 tỷ đồng; Dư nợ cho vay tăng 80.969 tỷ đồng nên thu lãi cho vay tăng 5.643,3 tỷ đồng; Tiền gửi tại các TCTD khác tăng 90.378 tỷ đồng nên thu lãi tiền gửi tăng 1.745.4 tỷ đồng; Đầu tư chứng khoán nợ tăng 4.284 tỷ đồng nên thu lãi từ đầu tư chứng khoán nợ tăng 406,7 tỷ đồng; Thu nhập lãi khác giảm 303,3 tỷ đồng; Chi phí trả lãi tiền gửi và tiền vay tăng 5.343,2 tỷ đồng.

Tiền gửi của khách hàng và phát hành giấy tờ có giá tăng 144.693 tỷ đồng nên chi phí trả lãi tiền gửi và phát hành giấy tờ có giá tăng 5.405,7 tỷ đồng; Vay Ngân hàng Nhà nước và các TCTD khác tăng 16.892 tỷ đồng nên chi phí trả lãi vay tăng 179,9 tỷ đồng; Chi phí khác giảm 242,4 tỷ đồng.

Ngoài ra, thu nhập từ các hoạt động còn lại tăng 1.230,6 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể: Thu thuần từ hoạt động dịch vụ tăng 100,1 tỷ đồng; thu thuần từ hoạt động khác tăng 1.262,4 tỷ đồng; thu thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối giảm 83,3 tỷ đồng; thu thuần từ đầu tư chứng khoán giảm 64,2 tỷ đồng; thu từ góp vốn mua cổ phần tăng 15,6 tỷ đồng.

Mặt khác, chi từ các hoạt động còn lại tăng 7.527,9 tỷ đồng. Cụ thể: Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng 9.409,4 tỷ đồng; chi phí hoạt động giảm 937,5 tỷ đồng; chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp giảm 944 tỷ đồng.

Từ khóa:

chứng khoán Loic Faussier STB

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 13-2026

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 13-2026

[Trực tiếp]: Tọa đàm “Thực thi Luật Việc làm 2025: Bảo hiểm thất nghiệp – từ trợ cấp sang quản trị thị trường lao động”

Dân sinh

[Trực tiếp]: Tọa đàm “Thực thi Luật Việc làm 2025: Bảo hiểm thất nghiệp – từ trợ cấp sang quản trị thị trường lao động”

Dự trữ dầu chiến lược của các nước đủ dùng trong bao lâu?

Thế giới

Dự trữ dầu chiến lược của các nước đủ dùng trong bao lâu?

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Tổng thống Trump phát cảnh báo mới tới Iran

Thế giới

2

Chứng khoán Mỹ giảm liền 3 phiên, giá dầu sắp hoàn tất tháng tăng lịch sử

Thế giới

3

Củng cố kỷ cương tài chính: Sự chuẩn bị chiến lược trước biến động toàn cầu

Tài chính

4

Tiện ích y tế 5 sao cùng “lá chắn” lãi suất đang tạo sức hút cho Ocean City

Bất động sản

5

Nghệ thuật chế tác không gian từ những vật liệu tinh tuyển tại Noble Crystal Long Bien

Bất động sản

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy