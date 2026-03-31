STB bổ nhiệm ông Loic Faussier giữ chức Phó Tổng giám đốc

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (mã STB-HOSE) thông báo thay đổi nhân sự.

Theo đó, STB vừa công bố quyết định bổ nhiệm ông Loic Faussier (1972) giữ chức Phó tổng giám đốc, phụ trách quản trị rủi ro, pháp chế và tuân thủ, kể từ ngày 27/3.

Như vậy, Ban Tổng giám đốc Sacombank có 12 thành viên - trong đó, ông Nguyễn Đức Thụy giữ chức Tổng giám đốc.

Mới đây, STB cũng công bố quyết định bổ nhiệm Phó tổng giám đốc là bà Nguyễn Thị Kiều Anh, kiêm nhiệm vai trò là Người quản trị công ty và Người công bố thông tin; ông Dương Thanh Tuấn - Chánh Văn phòng HĐQT, Người phụ trách quản trị công ty tiếp tục đảm nhiệm Phó Giám đốc Khối quản trị hành chánh; ông Dương Trung Lợi - Trợ lý Chủ tịch HĐQT giữ chức vụ Chánh Văn phòng HĐQT - Người phụ trách quản trị công ty (từ ngày 1/1/2026).

Trước đó, STB bổ nhiệm ông Hà Văn Trung - Phó tổng giám đốc giữ chức Phó tổng giám đốc thường trực; ông Vũ Minh Quân - Giám đốc Trung tâm xử lý nợ kiêm trợ lý Chủ tịch HĐQT giữ chức vụ Phó tổng giám đốc (từ ngày 25/12/2025).

Mới đây, STB đã công bố lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã kiểm toán đạt 5.939,1 tỷ đồng, giảm 4.148,4 tỷ đồng so với năm 2024.

Nguyên nhân là do thu nhập lãi thuần tăng 2.148,9 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước do thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự tăng 7.492,1 tỷ đồng; Dư nợ cho vay tăng 80.969 tỷ đồng nên thu lãi cho vay tăng 5.643,3 tỷ đồng; Tiền gửi tại các TCTD khác tăng 90.378 tỷ đồng nên thu lãi tiền gửi tăng 1.745.4 tỷ đồng; Đầu tư chứng khoán nợ tăng 4.284 tỷ đồng nên thu lãi từ đầu tư chứng khoán nợ tăng 406,7 tỷ đồng; Thu nhập lãi khác giảm 303,3 tỷ đồng; Chi phí trả lãi tiền gửi và tiền vay tăng 5.343,2 tỷ đồng.

Tiền gửi của khách hàng và phát hành giấy tờ có giá tăng 144.693 tỷ đồng nên chi phí trả lãi tiền gửi và phát hành giấy tờ có giá tăng 5.405,7 tỷ đồng; Vay Ngân hàng Nhà nước và các TCTD khác tăng 16.892 tỷ đồng nên chi phí trả lãi vay tăng 179,9 tỷ đồng; Chi phí khác giảm 242,4 tỷ đồng.

Ngoài ra, thu nhập từ các hoạt động còn lại tăng 1.230,6 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể: Thu thuần từ hoạt động dịch vụ tăng 100,1 tỷ đồng; thu thuần từ hoạt động khác tăng 1.262,4 tỷ đồng; thu thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối giảm 83,3 tỷ đồng; thu thuần từ đầu tư chứng khoán giảm 64,2 tỷ đồng; thu từ góp vốn mua cổ phần tăng 15,6 tỷ đồng.

Mặt khác, chi từ các hoạt động còn lại tăng 7.527,9 tỷ đồng. Cụ thể: Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng 9.409,4 tỷ đồng; chi phí hoạt động giảm 937,5 tỷ đồng; chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp giảm 944 tỷ đồng.