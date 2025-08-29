Sự kết hợp độc đáo giữa âm nhạc và tài chính: Seabank X Mỹ Tâm mang đến trải nghiệm tài chính đầy cảm xúc
Khánh Huyền
29/08/2025, 14:53
SeASoul là chiếc thẻ Visa 2in1 đầu tiên đánh dấu sự kết hợp giữa ngân hàng SeABank và ca sĩ Mỹ Tâm, giữa tài chính và âm nhạc. Không chỉ mang lại cho khách hàng đa tầng tiện ích, SeASoul còn là cầu nối chứa đựng thông điệp tri ân từ trái tim của nghệ sĩ và ngân hàng, lan tỏa năng lượng tích cực đến cộng đồng.
Trong bối cảnh thị trường tài chính ngày càng cạnh tranh, các ngân hàng không chỉ dừng lại ở việc cung cấp dịch vụ tài chính thuần túy, mà còn tìm kiếm những điểm chạm cảm xúc để kết nối sâu hơn với khách hàng. Âm nhạc - ngôn ngữ không biên giới - đã trở thành chiếc cầu nối lý tưởng để ngân hàng SeABank đến gần hơn với nhiều nhóm khách hàng, đặc biệt là giới trẻ và những người yêu nghệ thuật.
Việc đồng hành cùng Mỹ Tâm - nữ ca sĩ hạng S - biểu tượng của tài năng, sự chân thành và có tâm với cộng đồng không chỉ là một chiến lược truyền thông khôn ngoan, mà còn là cách SeABank khắc họa rõ nét tầm nhìn nhạy bén với xu hướng xã hội cũng như triết lý “Tri Ân trọn vẹn, kết nối thật Tâm” với khách hàng trong sản phẩm của mình.
KHI ÂM NHẠC TRỞ THÀNH NHỊP CẦU TÀI CHÍNH
Điểm nhấn đặc biệt của thẻ Visa SeASoul 2in1 nằm ở tính năng “biết hát” thông qua công nghệ NFC. Chỉ cần chạm thẻ vào smartphone, chủ thẻ có thể lập tức thưởng thức những giai điệu quen thuộc của ca khúc chủ đề “Cứ vui lên” cùng nhiều bài hát làm nên tên tuổi của “hoạ mi tóc nâu”.
Đây không chỉ là một tiện ích công nghệ độc đáo mà còn là trải nghiệm đầy cảm xúc đầy tích cực, lạc quan mà SeABank cũng như Mỹ Tâm muốn gửi gắm tới mỗi khách hàng.
Ngoài trải nghiệm độc đáo với âm nhạc, chủ thẻ Visa SeASoul 2in1 còn có vô số đặc quyền như: cơ hội nhận bộ quà tặng độc quyền được thiết kế riêng bởi SeABank và ca sỹ Mỹ Tâm, đặc quyền mua vé concert sớm hay tham gia các private event với thần tượng.
Bên cạnh đó, thẻ SeASoul mang lại loạt ưu đãi tiêu dùng vượt trội: hoàn tiền 15% khi chi tiêu trên các nền tảng âm nhạc, giải trí như Spotify, Netflix, YouTube, mytammusic.com; hoàn 1% cho ẩm thực, du lịch, văn hóa - nghệ thuật; và 0,2% cho mọi giao dịch khác.
Chủ thẻ cũng được miễn 100% phí thiết lập giao dịch trả góp kỳ hạn 3 tháng, không giới hạn số lần chuyển đổi. Đặc biệt, quyền lợi dành cho khách hàng và người yêu thích giọng hát của Mỹ Tâm, khách hàng sẽ được tặng ngay 1 tài khoản số đẹp cấu trúc 10 số đuôi 1601 theo ngày sinh của ca sĩ.
HÀNH TRÌNH “TRI ÂN” HƯỚNG TỚI CỘNG ĐỒNG
Với mỗi thẻ SeASoul 2in1 mở mới và kích hoạt thành công, SeABank sẽ trích 3.000 đồng vào Quỹ thiện nguyện SeABank/MT Foundation. Đây là điểm khác biệt thể hiện tinh thần trách nhiệm với xã hội của SeABank, khi trải nghiệm tài chính không chỉ mang lại lợi ích cá nhân, mà còn chung tay góp phần tạo nên những thay đổi ý nghĩa cho cộng đồng.
Với thiết kế tinh tế, công nghệ độc đáo và ưu đãi tài chính vượt trội, thẻ Visa SeASoul 2in1 không chỉ là công cụ thanh toán mà còn là biểu tượng của sự kết nối và tri ân. Hãy mở thẻ ngay hôm nay để vừa tận hưởng đặc quyền tài chính khác biệt, vừa cùng Mỹ Tâm và SeABank lan tỏa yêu thương, chung tay cùng cộng đồng.
Thẻ VISA SeASoul 2in1 là sản phẩm đánh dấu sự kết hợp đặc biệt của SeABank, Visa và ca sĩ Mỹ Tâm, mang đến trải nghiệm tài chính gắn liền với giá trị cảm xúc. Chủ thẻ được tận hưởng hàng loạt quyền lợi đặc biệt - từ ưu đãi chi tiêu vượt trội đến cơ hội tham gia các hoạt động tri ân và kết nối cộng đồng - khẳng định dấu ấn khác biệt của SeABank trên thị trường.
