Sự kiện “Sống Xanh”: Nâng tầm phong cách và vị thế nữ doanh nhân trong thời đại kinh tế số

Tháng 3 vừa qua, dưới sự tài trợ của Quỹ Sáng kiến Tài chính cho nữ doanh nhân (We-fi), Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) phối hợp cùng Ngân hàng Quốc Tế (VIB) tổ chức Sự kiện “Sống Xanh” tại khách sạn Grand Saigon, Tp.HCM.

Sự kiện tâm điểm của tháng 3/2022 với chủ đề “Sống Xanh”, là một trong các hoạt động hỗ trợ nâng tầm kiến thức và phong cách sống cho nữ doanh nhân, hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ do Nữ làm chủ của Ngân hàng phát triển châu Á - ADB; Quỹ Sáng kiến Tài chính dành cho nữ doanh nhân (We-Fi) phối hợp cùng các đối tác ngân hàng của ADB nhằm hỗ trợ khách hàng là cá nhân, doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ trong các hoạt động kinh doanh, tư vấn và đào tạo khả năng tiếp cận nguồn vốn ngân hàng cho phụ nữ theo khuôn khổ khoản vay và Chương trình hợp tác giữa ADB và VIB.

Thống kê cho thấy, nhóm doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ hiện chiếm 26,5% trong tổng số doanh nghiệp cả nước. Khu vực doanh nghiệp nhỏ là khu vực chủ yếu do nữ làm chủ, đóng góp 40% GDP hàng năm. Do đó, tố chất của các nữ doanh nhân cần được phát huy hiệu quả như một biện pháp gián tiếp thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế nói chung.

Theo ông Ramesh Subramaniam - Tổng giám đốc ADB khu vực Đông Nam Á: “Doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ và lãnh đạo là một phân khúc mới đối với các ngân hàng ở Việt Nam. Với sự hỗ trợ của We-Fi, chương trình sẽ là cầu nối giữa hai bên bằng cách tăng cường hoạt động của VIB để đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ và trao quyền cho các nữ doanh nhân thông qua hiểu biết về tài chính. Việc mở rộng cơ hội trong lĩnh vực này sẽ tạo thêm việc làm trong nền kinh tế đang phát triển ổn định của Việt Nam”.

Khách mời tham dự chương trình là các chuyên gia nổi tiếng trong nhiều lĩnh vực như tâm lý, tài chính, kinh doanh, marketing với nhiều chuyên đề thú vị có thể kể đến như: Diễn giả Lê Quốc Vinh (CEO Le Bros) với giải pháp xây dựng “Thương hiệu Xanh”; CEO Từ Thu Hiền (CEO WISE - Đơn vị tư vấn của ADB) với phong cách “Sống Xanh” và thông tin về giới; Đội ngũ chuyên gia tài chính đến từ VIB với các bí kíp “Tài chính Xanh” giúp nữ doanh nhân vận hành và quản trị doanh nghiệp hiệu quả, vận dụng đòn bẩy tài chính linh hoạt trong kinh doanh.

Diễn giả Lê Quốc Vinh (CEO Le Bros) chia sẻ giải pháp xây dựng “Thương hiệu Xanh”.

Làm kinh doanh trong thời đại kinh tế số cần xây dựng và nâng tầm phong cách cá nhân trên mọi phương diện. Chìa khóa tạo nên thành công của một nữ doanh nhân đến từ ý thức mạnh mẽ về bản thân và sự rèn giũa những phẩm chất điển hình như sự tự tin, bản lĩnh đối mặt với khó khăn, trực giác nhạy bén, tầm nhìn chiến lược và thích ứng với xu hướng mới. Đó là những yếu tố giúp nâng tầm vai trò và vị thế nữ doanh nhân trong giai đoạn hiện nay và thúc đẩy bình đẳng giới.

CEO Từ Thu Hiền (CEO WISE Vietnam) với phong cách “Sống Xanh” và bình đẳng giới.

Trong khuôn khổ sự kiện, các chuyên gia và diễn tả tập trung phân tích phong cách sống chủ đạo ở một nữ doanh nhân trong thời đại mới, các giải pháp cốt lõi giúp nữ doanh nhân nâng tầm phong cách cá nhân, khả năng lãnh đạo, quản lý tài chính và cân bằng cuộc sống, từ đó nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ trong nền kinh tế số.

ADB là Ngân hàng Phát triển Châu Á với các khoản đầu tư vào Việt Nam giúp tăng cường kết nối giao thông, tiếp cận giáo dục chất lượng, phát triển môi trường bền vững và hội nhập Kinh tế khu vực và toàn cầu. Với sự tài trợ của We-Fi thuộc quyền quản trị của 14 Quốc gia góp vốn sáng lập dưới sự quản lý của Ngân hàng Thế giới. Mục tiêu của Quỹ là cải thiện môi trường kinh doanh cho các Doanh nghiệp có phụ nữ làm chủ hoặc lãnh đạo, các đơn vị tổ chức và nhà tài trợ tạo nên thành công cho Event “Sống Xanh 2022” nhằm định hướng và phát huy tiềm lực dành cho nữ doanh nhân trong thời đại mới.