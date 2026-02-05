Sửa đổi Nghị định xử phạt đất đai: Không tạo kẽ hở hợp thức hóa vi phạm

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Sáu, 06/02/2026
Chu Khôi
05/02/2026, 09:14
Sửa đổi Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai được đặt ra nhằm khắc phục những bất cập phát sinh sau hơn một năm thực thi, đặc biệt là trong xác định hành vi vi phạm và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả. Quá trình hoàn thiện chính sách được yêu cầu bảo đảm chặt chẽ, thống nhất pháp luật và không tạo kẽ hở hợp thức hóa vi phạm...
Ngày 4/2/2026, tại trụ sở Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa đã chủ trì buổi làm việc với Cục Quản lý đất đai về tiến độ xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.
Báo cáo tại buổi làm việc, ông Đào Trung Chính, Cục trưởng Cục Quản lý đất đai, cho biết việc xây dựng dự thảo Nghị định được thực hiện trên cơ sở Luật Xử lý vi phạm hành chính đã được sửa đổi, bổ sung; các nghị quyết, nghị định mới liên quan đến đất đai, cùng kế hoạch triển khai thi hành luật của Chính phủ và Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
Trong quá trình xây dựng dự thảo, Cục Quản lý đất đai đã chủ động rà soát thực tiễn thi hành Nghị định 123/2024/NĐ-CP sau một năm triển khai, đồng thời lấy ý kiến các bộ, ngành, địa phương về những khó khăn, vướng mắc phát sinh. Đến nay, Cục đã nhận được báo cáo của 23/34 tỉnh, thành phố và 3/6 bộ, ngành liên quan.
Qua tổng hợp ý kiến cho thấy, nhiều địa phương phản ánh còn bất cập trong việc áp dụng biện pháp buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất đối với các hành vi sử dụng đất sai mục đích xảy ra sau ngày 1/7/2024. Bên cạnh đó, cách xác định và tính toán số lợi bất hợp pháp thu được từ hành vi vi phạm theo quy định hiện hành cũng gặp nhiều khó khăn trong thực tiễn áp dụng.
Trên cơ sở đó, dự thảo Nghị định tập trung sửa đổi, bổ sung các quy định về nguyên tắc xác định hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; làm rõ căn cứ pháp lý, thẩm quyền xác định hành vi vi phạm; quy định cụ thể hơn về mức phạt tiền và các biện pháp khắc phục hậu quả, bảo đảm thống nhất với pháp luật đất đai, pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp.
Dự thảo Nghị định gồm 4 điều, trong đó đáng chú ý là việc bổ sung, làm rõ các biện pháp khắc phục hậu quả như buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất, mốc địa giới hành chính; quy định cụ thể việc xử phạt đối với hộ gia đình, cộng đồng dân cư, trường hợp nhiều người có chung quyền sử dụng đất; đồng thời điều chỉnh mức phạt và thẩm quyền xử phạt của chính quyền địa phương, cơ quan thanh tra, kiểm tra theo mô hình tổ chức mới.
Kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa yêu cầu Cục Quản lý đất đai tiếp tục rà soát kỹ lưỡng các quy định liên quan đến thẩm quyền, mức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả; đánh giá đầy đủ tác động của chính sách, bảo đảm tính khả thi trong thực tiễn và tuyệt đối không hợp pháp hóa các sai phạm về đất đai.
Thứ trưởng cũng đề nghị Cục Quản lý đất đai khẩn trương hoàn thiện dự thảo Nghị định, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật, để trình Bộ gửi Bộ Tư pháp thẩm định và trình Chính phủ đúng tiến độ được giao.
Trước đó, ngày 2/2/2026, Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành Quyết định số 441/QĐ-BNNMT về việc công bố và hướng dẫn kết nối để khai thác dữ liệu thông tin về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất nhằm thay thế thành phần hồ sơ giấy trong giải quyết thủ tục hành chính. Quyết định có hiệu lực từ ngày 2/2/2026, đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình số hóa quản lý đất đai và cải cách thủ tục hành chính.
Theo Quyết định, dữ liệu thông tin về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và các loại giấy chứng nhận liên quan theo quy định tại khoản 3 Điều 256 Luật Đất đai 2024 (gọi chung là Giấy chứng nhận), nếu đã được cập nhật đầy đủ trong cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, sẽ đủ điều kiện để khai thác và sử dụng thay thế giấy tờ trong thành phần hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính.
Các trường thông tin Giấy chứng nhận được chia sẻ bao gồm: thông tin về người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất; thông tin chi tiết về thửa đất và tài sản gắn liền với đất; các nội dung liên quan đến đăng ký thế chấp, ghi chú pháp lý, số phát hành, ngày cấp và tệp thông tin Giấy chứng nhận dưới dạng PDF.
Việc chia sẻ, khai thác dữ liệu phải bảo đảm tuân thủ nghiêm các quy định về bảo mật, quyền riêng tư, sở hữu trí tuệ, đồng thời phù hợp với Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số và Khung kiến trúc số của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
Quyết định nêu rõ: việc khai thác dữ liệu thông tin Giấy chứng nhận được thực hiện theo mức độ hoàn thiện của cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 6 Nghị quyết số 66.7/2025/NQ-CP. Trên cơ sở đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức rà soát, tái cấu trúc quy trình giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý. Việc này nhằm tận dụng tối đa dữ liệu đã có, giảm yêu cầu người dân, doanh nghiệp phải nộp lại các giấy tờ đã được số hóa.
Bên cạnh đó, các địa phương và cơ quan liên quan cần điều chỉnh, nâng cấp Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, bảo đảm kết nối đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước và đúng quy định pháp luật.
Quyết định 441/QĐ-BNNMT cũng ban hành kèm theo Phụ lục hướng dẫn kỹ thuật kết nối, khai thác và sử dụng dữ liệu Giấy chứng nhận thông qua các nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia. Các hệ thống tham gia kết nối phải đáp ứng yêu cầu an toàn thông tin tối thiểu từ cấp độ 3 trở lên và thực hiện kiểm tra, đánh giá an ninh, an toàn thông tin theo quy định.
Liên quan đến giá trị pháp lý của các loại giấy chứng nhận đã cấp, khoản 3 Điều 256 Luật Đất đai 2024 khẳng định: các giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng và tài sản khác gắn liền với đất được cấp trước ngày 1/8/2024 vẫn tiếp tục có giá trị pháp lý và không bắt buộc phải cấp đổi, trừ trường hợp người sử dụng đất có nhu cầu.
18:25, 14/10/2024
Bên cạnh cam kết giữ ổn định giá bán, trong những ngày cận Tết, các hệ thống phân phối trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh còn kéo dài thời gian hoạt động, đồng thời triển khai nhiều chương trình khuyến mãi, giảm giá sâu nhằm hỗ trợ người tiêu dùng...
Dù chịu áp lực từ nhu cầu tiêu dùng tăng cao trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 01/2026 chỉ ghi nhận mức tăng nhẹ 0,05% so với tháng trước. Trong khi đó, thị trường vàng trong nước biến động mạnh theo xu hướng thế giới với mức tăng hơn 5%...
Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu trong tháng 1/2026 đạt 88,16 tỷ USD, tăng mạnh 39% so với cùng kỳ năm trước. Dù nhập siêu 1,78 tỷ USD, nhưng sự tăng trưởng ấn tượng từ cả hai chiều đã khẳng định đà phục hồi tích cực và tạo xung lực mạnh mẽ cho nền kinh tế ngay trong tháng đầu năm…
Trong tháng 1/2026, sản xuất nông, lâm, thủy sản trên cả nước diễn ra trong bối cảnh thời tiết tương đối thuận lợi, nhu cầu tiêu dùng tăng cao dịp Tết Nguyên đán và hoạt động sản xuất tập trung vào vụ đông xuân. Nhìn chung, nhiều lĩnh vực duy trì đà tăng trưởng khá, đặc biệt là chăn nuôi lợn, thủy sản và trồng rừng, góp phần ổn định nguồn cung thực phẩm và sinh kế cho người dân.
Nhờ đơn hàng cải thiện và số ngày làm việc nhiều hơn, chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 1/2026 ước tăng mạnh 21,5% so với cùng kỳ. Trong đó, ngành chế biến, chế tạo bứt phá với mức tăng 23,6%, dẫn dắt đà tăng trưởng tại tất cả địa phương và tạo động lực khởi sắc cho toàn ngành ngay từ đầu năm…
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026 (VEPF)
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: