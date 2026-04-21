Sửa Luật Kiến trúc để định hình không gian sống bền vững
Thanh Xuân
21/04/2026, 15:42
Trong bối cảnh yêu cầu phát triển bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu và thúc đẩy chuyển đổi số ngày càng rõ nét, việc hoàn thiện Luật Kiến trúc năm 2019 đang được đặt ra cấp thiết. Không chỉ nhằm khắc phục những bất cập hiện hành, quá trình này còn hướng tới định hình không gian sống chất lượng, đồng bộ…
Bộ Xây dựng vừa tổ chức hội nghị
“Đề xuất sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiến trúc năm 2019 hướng tới
phát triển kiến trúc bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu”.
Tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ Xây dựng
Nguyễn Tường Văn cho biết từ khi được ban hành năm 2019, Luật Kiến trúc đã từng
bước khẳng định vai trò là công cụ pháp lý quan trọng trong quản lý và phát triển
lĩnh vực này tại Việt Nam, góp phần thể chế hóa kịp thời chủ trương của Đảng và
Nhà nước, tạo hành lang cho hoạt động kiến trúc theo hướng chuyên nghiệp, đồng
thời, nâng cao chất lượng không gian sống, gắn với bảo tồn và phát huy bản sắc
văn hóa dân tộc.
NỀN TẢNG QUAN TRỌNG CHO PHÁT TRIỂN KIẾN TRÚC THEO HƯỚNG BỀN VỮNG
Đặc biệt, việc Thủ tướng Chính phủ
ban hành Định hướng phát triển kiến trúc Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến
năm 2050 đã tạo nền tảng chiến lược quan trọng cho phát triển kiến trúc theo hướng
bền vững, hiện đại và hội nhập quốc tế. Tại các địa phương, hệ thống công cụ quản
lý từng bước được thiết lập; quy chế quản lý kiến trúc được ban hành và triển
khai; công tác quản lý trật tự xây dựng, quy hoạch và hành nghề có nhiều chuyển
biến tích cực.
“Việc ban hành và triển khai Luật
thời gian qua đã tạo dựng khuôn khổ pháp lý quan trọng, góp phần định hình và
phát triển nền kiến trúc Việt Nam hiện đại, chuyên nghiệp và hội nhập quốc tế.
Trên nền tảng đó, các giá trị văn hóa truyền thống không những được bảo tồn mà
còn được kế thừa, phát huy một cách sáng tạo đối với từng công trình, từng
không gian, qua đó, khẳng định bản sắc riêng của kiến trúc Việt Nam trong dòng
chảy chung của khu vực và thế giới”, Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn khẳng định.
Tuy nhiên, bên cạnh kết quả tích
cực, Thứ trưởng chỉ ra một số tồn tại trong quá trình triển khai Luật Kiến trúc.
Cụ thể, hệ thống quy định còn mang tính nguyên tắc, thiếu tiêu chí cụ thể nên
cách hiểu và áp dụng chưa thống nhất; vẫn tồn tại tình trạng chồng chéo với luật
liên quan như: quy hoạch, xây dựng, đất đai, đầu tư, làm gia tăng chi phí tuân
thủ và kéo dài thời gian thực hiện thủ tục.
Đáng chú ý, một số nội dung chưa bắt
kịp xu hướng phát triển mới về kiến trúc xanh, carbon thấp, thích ứng biến đổi
khí hậu, kiến trúc thông minh, chuyển đổi số hay phát triển không gian ngầm… Nhiều
vấn đề quan trọng cũng chưa được làm rõ, như: khái niệm và tiêu chí bản sắc văn
hóa trong kiến trúc, hệ thống tiêu chí đánh giá công trình có giá trị, cơ chế
thi tuyển phương án và hành nghề chưa tiệm cận chuẩn mực quốc tế.
Theo Thứ trưởng, việc sửa
đổi lần này không chỉ là điều chỉnh về kỹ thuật mà cần đặt trong bối cảnh phát
triển mới của đất nước, với yêu cầu đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng phó biến đổi
khí hậu, hội nhập sâu rộng và nâng cao chất lượng tăng trưởng gắn với phát triển
văn hóa, vì vậy, pháp luật về kiến trúc cần đi trước một bước.
Liên quan đến hệ thống văn bản hướng
dẫn thi hành, Phó Vụ trưởng Vụ Quy hoạch kiến trúc Vũ Anh Tú cho biết đến nay, hệ
thống văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật đã ban hành tương đối
đầy đủ, góp phần hoàn thiện khung pháp lý cho công tác quản lý. Các công cụ gồm:
quy chế quản lý, danh mục công trình có giá trị, cơ chế thi tuyển phương án,
sát hạch và cấp chứng chỉ hành nghề… từng bước được đưa vào thực tiễn, giúp nâng
cao hiệu quả quản lý nhà nước và cải thiện diện mạo đô thị, nông thôn.
HOÀN THIỆN DỰ ÁN LUẬT, ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG, LẤY CON NGƯỜI LÀM TRUNG TÂM
Mặt khác, Phó Vụ trưởng Vụ
Quy hoạch kiến trúc đánh giá việc triển khai Luật Kiến trúc đã kiểm soát tốt hơn
không gian kiến trúc tại đô thị thông qua việc ban hành quy chế quản lý kiến
trúc theo khu vực, gắn với các chương trình chỉnh trang, tái thiết và bảo tồn. Ở
nông thôn, pháp luật về kiến trúc cũng giúp nâng cao chất lượng không gian sống,
gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, qua đó, cải thiện
cảnh quan và điều kiện hạ tầng.
“Đến tháng 3/2026, cả nước cấp
khoảng 9.557 chứng chỉ hành nghề, chủ yếu tập trung tại những đô thị lớn như Hà
Nội và TP.Hồ Chí Minh. Điều này cho thấy nhu cầu ngày càng gia tăng, đồng thời
phản ánh hiệu quả bước đầu trong việc chuẩn hóa điều kiện hành nghề và nâng cao
tính chuyên nghiệp của đội ngũ kiến trúc sư. Bên cạnh đó, hoạt động phát triển
nghề nghiệp liên tục giai đoạn 2021–2025 tiếp tục thu hút hơn 36.800 lượt kiến
trúc sư tham gia, góp phần nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ năng hành nghề,
cũng như khả năng cập nhật quy định và công nghệ mới, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc
tế của lĩnh vực này”, Phó Vụ trưởng thông tin.
Tiếp nối nội dung thảo luận, các đại
diện đến từ Hội Kiến trúc sư Việt Nam và Viện Kiến trúc quốc gia cùng tập trung
góp ý, đề xuất sửa đổi Luật Kiến trúc liên quan đến thi tuyển ý tưởng kiến
trúc; cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc; chuyển đổi số trong hoạt động kiến
trúc; nâng cao chất lượng công tác quản lý lĩnh vực kiến trúc tại địa phương; bổ
sung quy định về lập quy chế quản lý kiến trúc đô thị và nông thôn. Các ý kiến đều
kỳ vọng việc sửa đổi Luật sẽ đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển kiến trúc trong
bối cảnh mới.
Phát biểu kết luận, Thứ trưởng
Nguyễn Tường Văn ghi nhận, đánh giá cao ý kiến tại hội nghị và cho biết Bộ Xây
dựng sẽ tổng hợp, nghiên cứu, tiếp thu một cách chọn lọc để tiếp tục hoàn thiện
dự án Luật, bảo đảm chất lượng, hướng tới một nền kiến trúc hiện đại, bền vững,
giàu bản sắc và lấy con người làm trung tâm.
Bộ Xây dựng công bố thủ tục chuyển đổi công năng nhà ở
11:44, 20/04/2026
Bộ Xây dựng đề xuất siết an toàn hạ tầng xe điện trong chung cư
14:37, 10/04/2026
Bộ Xây dựng đề xuất các nội dung điều chỉnh trong Luật Nhà ở (sửa đổi)
Thị trường bất động sản được “tiếp lực” từ bức tranh vĩ mô tích cực
Đà phục hồi của các hoạt động sản xuất, thương mại và dịch vụ đang lan tỏa, tạo lực đỡ đáng kể cho thị trường bất động sản. Cùng với đó, hạ tầng tăng tốc và chính sách dần hoàn thiện tiếp tục góp phần cải thiện kỳ vọng, định hình lại nhịp vận động của thị trường…
TP. Hồ Chí Minh ban hành kế hoạch xây dựng Luật Đô thị đặc biệt
UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch xây dựng dự án Luật Đô thị đặc biệt, dự kiến hoàn tất công tác chuẩn bị trước tháng 5/2026, làm cơ sở triển khai các bước soạn thảo và trình ban hành trong thời gian tới...
"Taste of Nobu": Từ bản giao hưởng vị giác đến “khẩu vị” đầu tư mang tầm quốc tế
Khi "Taste" không chỉ là hương vị mà là một hành trình từ ẩm thực đến nghệ thuật sống và đầu tư, được truyền cảm hứng từ thương hiệu Nobu danh giá toàn cầu.
Thị trường bán lẻ cao cấp Hà Nội dịch chuyển, xuất hiện cực tăng trưởng mới
Trong bối cảnh các ông lớn bán lẻ đẩy mạnh xu hướng “Bắc tiến”, khu vực Tây Hồ Tây với tâm điểm là dự án Westlake Square Hanoi trở thành điểm đến chiến lược với loạt ưu thế thu hút các thương hiệu lớn.
TP.Hồ Chí Minh siết quản lý nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước
TP.Hồ Chí Minh đang siết chặt kỷ cương trong công tác quản lý nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn. Đây là lĩnh vực tồn tại nhiều bất cập kéo dài...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: