Hiệu suất tăng trưởng tháng 10 thấp, yếu tố mùa vụ có thay đổi?

Bước sang tháng 10, yếu tố mùa vụ thậm chí còn tác động mạnh hơn khi đây là tháng có hiệu suất kém nhất trong năm trước khi phục hồi vào 2 tháng cuối năm, trong đó đáng chú ý là tháng 11 hiện có hiệu suất cao thứ 2 trong năm.

Ảnh minh họa.

Nhận định về xu hướng thị trường chứng khoán tuần này, Chứng khoán MBS nhấn mạnh tới việc Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư 50/2026/TT-NHNN nâng trần LDR lên 95% cùng dữ liệu GDP 9 tháng tăng bứt phá 9,01% là những điểm tựa vững chắc về mặt dài hạn.

Tuy nhiên, trong ngắn hạn, độ trễ ngấm chính sách chưa thể bù đắp ngay cho tình trạng thanh khoản và tâm lý thận trọng lên cao trước áp lực nhập siêu cũng như diễn biến lạm phát.

MBS đánh giá Thông tư 50/2026 có tác động tích cực tới các ngân hàng niêm yết, nếu sớm áp dụng các tỷ lệ LCR và NSFR vào quản lý có thể giúp nới trần tỷ lệ LDR từ 85% lên 95%, nhằm giảm áp lực thanh khoản và có thêm dư địa cho vay.

Kinh tế Việt Nam 9 tháng đầu năm 2026 ghi nhận đà phục hồi rất mạnh mẽ với nhiều chỉ số kỷ lục, song cũng đối mặt với một số cân đối vĩ mô cần lưu ý.

Lạm phát: CPI bình quân 9 tháng tăng 4,52% so với cùng kỳ năm trước do biến động giá xăng dầu, lương thực - thực phẩm và vật liệu xây dựng.

Cán cân thương mại: Mặc dù tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt kết quả ấn tượng 888,02 tỷ USD (tăng 30,4%), nền kinh tế chuyển sang nhập siêu 19,42 tỷ USD do nhập khẩu tăng mạnh 36,7% (dù tháng 9 đã xuất siêu trở lại 1,27 tỷ USD).

Thách thức tồn tại: Nhập siêu lớn, giải ngân đầu tư công chưa đồng đều giữa các địa phương, doanh nghiệp còn khó tiếp cận vốn, cùng với áp lực tỷ giá và lãi suất từ môi trường bên ngoài.

Cùng với đà phục hồi vĩ mô, thị trường chứng khoán Việt Nam vừa ghi nhận cột mốc quan trọng khi được tổ chức FTSE Russell chính thức nâng hạng lên Thị trường mới nổi thứ cấp (Secondary Emerging Market). Để duy trì và nâng cao thứ hạng, tại họp báo Chính phủ ngày 3/10, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết Bộ Tài chính sẽ trình Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngay tại kỳ họp tháng 10/2026.

Việc kết hợp giữa các chính sách kích thích kinh tế ngắn hạn (đầu tư công, giảm chi phí vốn, hỗ trợ thuế) và cải cách thể chế dài hạn (sửa Luật Chứng khoán, gỡ vướng pháp lý dự án) sẽ tạo ra đòn bẩy kép, vừa bảo đảm mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2026, vừa củng cố niềm tin dòng tiền trên thị trường tài chính trong chu kỳ tới.

Dù thách thức vĩ mô từ môi trường quốc tế là không nhỏ, theo MBS, sự chủ động trong điều hành và quyết tâm chiến lược từ lãnh đạo cấp cao sẽ là kim chỉ nam giúp kinh tế Việt Nam giữ vững ổn định, bứt phá tăng trưởng.

Tháng 10 theo yếu tố chu kỳ/mùa vụ, hiệu suất của chỉ số VN-Index không tốt, trong 10 năm qua thị trường giảm bình quân hơn -2% và 4 năm liên tiếp (kể từ 2022 cho tới nay) thị trường đều giảm điểm. Áp lực từ lạm phát chi phí đẩy cùng nền lãi suất đang ở mức cao tiếp tục gây trở ngại cho thị trường khi dòng tiền thận trọng khiến thanh khoản về mức thấp nhất kể từ đầu năm.

Sự kiện FTSE nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp dù là thông tin tích cực hiếm hoi trong ngắn hạn, vẫn không thể lấn át sức ép vĩ mô toàn cầu. Trước chu kỳ thắt chặt chính sách tiền tệ nhằm kiềm chế lạm phát chi phí đẩy, dòng vốn quốc tế đang có xu hướng ưu tiên quay về tài sản Mỹ, tạo thành lực cản lớn đối với đà phục hồi của chứng khoán Việt Nam.

Về mặt kỹ thuật, yếu tố mùa vụ/chu kỳ đang chi phối thị trường khá mạnh, dù tháng 9 thị trường có bước ngoặt nâng hạng, được đánh giá là thông tin hỗ trợ tích cực nhất nhưng chỉ số Vn-Index vẫn giảm -63,5 điểm (-3,5%). Bước sang tháng 10, yếu tố mùa vụ thậm chí còn tác động mạnh hơn khi đây là tháng có hiệu suất kém nhất trong năm trước khi phục hồi vào 2 tháng cuối năm, trong đó đáng chú ý là tháng 11 hiện có hiệu suất cao thứ 2 trong năm.

Hiện tại, chỉ số VN-Index đã để mất các ngưỡng trung bình quan trọng từ MA20, MA50, MA100 và MA200, khiến xu hướng tăng kể từ cuối tháng 7 đến nay đã chuyển sang xu hướng giảm. Trên nền thanh khoản khá thấp, cùng với đó là danh mục cổ phiếu đang bị thiệt hại, nguy cơ chỉ số VN-Index để mất vùng hỗ trợ 1.720 điểm hoặc 1.700 điểm là khá cao. Vùng hỗ trợ cho chỉ số này ở khu vực 1.660 – 1.680 điểm.

"Dù chỉ số VN-Index vẫn đang cách vùng hỗ trợ 1.720 điểm khoảng +0,6% nhưng một số nhóm cổ phiếu đáng chú ý đã xuyên qua vùng hỗ trợ này như: Chứng khoán, Ngân hàng, BĐS dân cư, Vật liệu xây dựng, Thực phẩm,… Nhà đầu tư không nên bắt đáy hoặc mở vị thế mua mới đối với các nhóm cổ phiếu này", MBS nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc Khối ngân hàng đầu tư của Chứng khoán ABS cho rằng, trong bối cảnh áp lực lạm phát chi phí đẩy gia tăng, dòng tiền thông minh đang co cụm tìm kiếm cơ hội ở nhóm cổ phiếu hàng hóa hưởng lợi từ siêu chu kỳ giá hoặc nhóm cổ phiếu mang tính phòng thủ, có dòng cổ tức đều.

Tăng trưởng cao là nền tảng cho lợi nhuận, nhưng áp lực lớn ở quý IV: GDP quý III đạt 9,95%, 9 tháng đạt 9,01% (cao nhất từ 2011). Để đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số cả năm, GDP quý IV phải trên 12,5%, đồng thời Chính phủ phấn đấu giữ mục tiêu lạm phát năm 2026 ở mức 4,5%.

Chi phí đầu vào tăng, biên lợi nhuận một số nhóm chịu áp lực: giá dầu diesel trong nước từ ~19.000 đồng/lít (đầu tháng 2) lên trên 44.780 đồng/lít (đầu tháng 4) và vẫn ở khoảng 30.100 đồng/lít đầu tháng 9; nhiều doanh nghiệp xây dựng báo “càng làm càng lỗ” do giá hợp đồng không cập nhật kịp chi phí vật liệu, nhân công.

Dòng vốn vào quỹ EM bị rút ròng 4 tuần liên tiếp trong khi châu Á vẫn hút ròng; lợi suất Mỹ trên 5% làm tăng sức cạnh tranh của tài sản Mỹ so với thị trường chứng khoán mới nổi. Điểm hỗ trợ là việc thị trường chứng khoán Việt Nam được FTSE nâng hạng (21/09/2026), với dòng vốn thụ động dự kiến chảy vào.

Các biến số cần theo dõi trong tháng này gồm: lợi suất 10 năm Mỹ quanh ngưỡng 5%; giá dầu và diesel; lập trường tiếp theo của Fed; dòng vốn quỹ EM/châu Á; độ rộng của S&P500.