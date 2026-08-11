Hà Nội gia hạn 6 dự án trọng điểm triển khai theo cơ chế đặc thù của Quốc hội

Tại Kỳ họp thứ sáu, HĐND TP. Hà Nội khóa XVII diễn ra ngày 10/8, các đại biểu đã thông qua Nghị quyết về việc gia hạn thực hiện 6 dự án đầu tư trên địa bàn thành phố với tỷ lệ 89,43% đại biểu có mặt tán thành.
Theo nghị quyết, HĐND thành phố quyết định gia hạn thời hạn hoàn thiện các điều kiện để khởi công xây dựng công trình đối với 6 dự án được triển khai theo cơ chế đặc thù quy định tại Nghị quyết số 258/2025/QH15 ngày 11/12/2025 của Quốc hội.
6 dự án được gia hạn gồm Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng; Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội; Khu đô thị đa mục tiêu tại xã Thư Lâm - Đông Anh; Khu đô thị đa mục tiêu tại xã Thiên Lộc - Phúc Thịnh; Khu đô thị Công viên công nghệ số FPT và Khu phức hợp y tế chăm sóc sức khỏe người cao tuổi - Đại học Y Hà Nội.
Trình bày tờ trình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Hà Nội Dương Đức Tuấn cho biết đây đều là những dự án quy mô lớn, quan trọng, đã được Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố thống nhất chủ trương triển khai theo cơ chế đặc thù của Quốc hội. Tuy nhiên, đến nay đã quá thời hạn 6 tháng kể từ thời điểm khởi công nhưng các dự án vẫn chưa hoàn thành đầy đủ thủ tục để đáp ứng điều kiện khởi công theo quy định của Luật Xây dựng.
Theo UBND thành phố, quá trình triển khai các dự án phải thực hiện nhiều thủ tục, đặc biệt là công tác quy hoạch nhằm bảo đảm phù hợp với Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm đã được HĐND thành phố thông qua và UBND thành phố phê duyệt trong năm 2026. Vì vậy, việc gia hạn là cần thiết và thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND thành phố theo khoản 6 Điều 36 Luật Thủ đô năm 2026.
Thẩm tra tờ trình, Trưởng Ban Đô thị HĐND TP. Hà Nội Trần Hợp Dũng đề nghị UBND thành phố làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm cụ thể của các cơ quan, đơn vị liên quan đối với từng dự án; đồng thời bổ sung các giải pháp bảo đảm thực hiện đúng quy định, đáp ứng mục tiêu đầu tư và phát huy hiệu quả các cơ chế, chính sách đặc thù mà Trung ương đã cho phép Hà Nội áp dụng.
Ban Đô thị cũng đề nghị UBND thành phố xác định rõ tiến độ hoàn thành từng hạng mục khởi công gắn với việc đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của Luật Xây dựng; đồng thời làm rõ nội dung gia hạn, thời hạn được gia hạn đối với từng dự án cũng như trách nhiệm của từng sở, ngành, chủ đầu tư trong quá trình hoàn thiện thủ tục pháp lý.
Theo báo cáo giải trình của UBND TP. Hà Nội, các nội dung liên quan đến việc gia hạn thời hạn hoàn thiện điều kiện khởi công đối với 6 dự án đã được làm rõ trước khi HĐND thành phố biểu quyết thông qua nghị quyết.
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