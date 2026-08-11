Đề xuất thí điểm làn vượt riêng trên hai tuyến cao tốc từ quý 4/2026

Cục Cảnh sát giao thông đề xuất thí điểm tổ chức làn đường sát dải phân cách giữa thành làn dành riêng để vượt xe trên hai tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và Cầu Giẽ - Cao Bồ, đồng thời giảm tốc độ khai thác tối đa xuống 100 km/h...

Một đoạn cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ. Ảnh: Tạ Hải.

Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) vừa đề nghị Cục Đường bộ Việt Nam (Bộ Xây dựng) phối hợp triển khai một số phương án tổ chức giao thông mới trên các tuyến cao tốc và quốc lộ trọng điểm nhằm nâng cao an toàn giao thông, giảm ùn tắc và khai thác hiệu quả hạ tầng hiện có.

Theo đề xuất, làn đường sát dải phân cách giữa (làn 1) trên một số tuyến cao tốc sẽ được thí điểm tổ chức thành làn dành riêng để vượt xe. Các phương tiện chỉ được sử dụng làn này khi thực hiện vượt xe phía trước, sau đó phải chuyển trở lại làn bên phải sau khi hoàn thành việc vượt và bảo đảm khoảng cách an toàn.

Hai tuyến cao tốc được đề xuất triển khai thí điểm gồm Hà Nội - Hải Phòng và Cầu Giẽ - Cao Bồ (đoạn Cầu Giẽ - Ninh Bình). Cùng với đó, tốc độ khai thác tối đa trên các tuyến dự kiến được điều chỉnh xuống còn 100 km/h trong thời gian thí điểm.

Đối với Quốc lộ 6, Cục Cảnh sát giao thông đề xuất Cục Đường bộ Việt Nam chỉ đạo các Khu Quản lý đường bộ rà soát, tổ chức lại giao thông tại các đoạn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Theo đó, các đoạn xung yếu sẽ được bố trí vạch sơn liền kéo dài kết hợp dải phân cách mềm để ngăn phương tiện lấn làn, vượt xe trên phần đường ngược chiều. Việc vượt xe chỉ được thực hiện tại các vị trí đủ điều kiện an toàn hoặc được bố trí làn vượt riêng.

Để hỗ trợ phương án tổ chức giao thông mới, Cục Cảnh sát giao thông cũng đề xuất tăng cường hệ thống biển báo phân làn, lắp đặt biển báo điện tử VMS với nội dung cảnh báo "Làn dành riêng để vượt xe - Không đi liên tục trên làn trái", đồng thời nâng cấp hệ thống camera ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm giám sát việc sử dụng làn vượt và phục vụ xử lý vi phạm qua hình thức phạt nguội.

Theo kế hoạch, việc thí điểm dự kiến được triển khai từ quý 4/2026. Sau khoảng 3 tháng thực hiện, Cục Cảnh sát giao thông và Cục Đường bộ Việt Nam sẽ phối hợp đánh giá hiệu quả của phương án để làm cơ sở nghiên cứu, hoàn thiện các quy định về tổ chức giao thông trên đường cao tốc.