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Hà Tĩnh chấp thuận đầu tư cụm 4 dự án điện gió hơn 7.800 tỷ đồng

N Nguyễn Thuấn

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Trọng Hiếu vừa ký ban hành quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư 4 dự án Nhà máy điện gió Kỳ Anh 1, Kỳ Anh 2, Kỳ Anh 3 và Kỳ Anh 4. Các dự án có tổng vốn đầu tư hơn 7.800 tỷ đồng.

Ảnh minh họa. Nguồn: Phạm Tuấn
Ảnh minh họa. Nguồn: Phạm Tuấn

Thông tin từ UBND tỉnh Hà Tĩnh, 4 dự án sẽ được triển khai tại các xã Kỳ Văn, Kỳ Lạc, Kỳ Hoa và Kỳ Thượng, với tổng công suất lắp đặt 225 MW, gồm 45 tua-bin gió, dự kiến phát lên lưới điện quốc gia khoảng 591,456 triệu kWh điện mỗi năm.

Trong đó, dự án Nhà máy điện gió Kỳ Anh 1, Nhà máy điện gió Kỳ Anh 2 và Nhà máy điện gió Kỳ Anh 4 do liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng TTA Việt Nam, Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc No One Land và Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Năng lượng Đất Việt thực hiện.

Dự án Nhà máy điện gió Kỳ Anh 1 có công suất 65 MW, tổng mức đầu tư 2.308 tỷ đồng. Dự án Nhà máy điện gió Kỳ Anh 2 có công suất 50 MW, tổng mức đầu tư 1.693 tỷ đồng. Dự án Nhà máy điện gió Kỳ Anh 4 có công suất 60 MW, tổng mức đầu tư 2.009 tỷ đồng.

Trong khi đó, dự án Nhà máy điện gió Kỳ Anh 3 có công suất 50 MW, tổng vốn đầu tư 1.800 tỷ đồng, do liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng TTA Việt Nam, Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc No One Land, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xuất nhập khẩu Cầu Treo Hà Tĩnh cùng Công ty Cổ phần CASABLANCA Việt Nam làm nhà đầu tư.

Tổng mức đầu tư của cụm dự án đạt 7.800 tỷ đồng, trong đó vốn góp của các nhà đầu tư là 1.562,4 tỷ đồng, chiếm 20% tổng vốn; 6.247,6 tỷ đồng, tương đương 80%, được huy động từ các tổ chức tín dụng trong nước.

Toàn bộ các dự án có thời hạn hoạt động 50 năm kể từ ngày được Nhà nước giao đất hoặc cho thuê đất.

Theo tiến độ được phê duyệt, các nhà đầu tư sẽ hoàn thành việc góp vốn trong quý III/2026, hoàn tất các thủ tục pháp lý và đất đai từ tháng 8/2026 đến tháng 2/2027. Từ tháng 2/2027 đến tháng 4/2027, các hạng mục phụ trợ sẽ được triển khai trước khi thi công các hạng mục chính, lắp đặt thiết bị, chạy thử và đưa toàn bộ dự án vào vận hành trong thời hạn 22 tháng kể từ ngày được giao đất hoặc cho thuê đất.

Theo thông tin từ UBND tỉnh Hà Tĩnh, việc triển khai đồng thời 4 dự án điện gió sẽ góp phần đa dạng hóa cơ cấu nguồn điện theo hướng xanh, phù hợp với định hướng chuyển dịch năng lượng, mục tiêu giảm phát thải và hiện thực hóa mục tiêu đưa Hà Tĩnh trở thành một trong những trung tâm năng lượng lớn của khu vực miền Trung và cả nước.

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