Sun PhuQuoc Ariways chính thức khai thác đường bay TP.HCM – Vân Đồn
Mai Hoàng
17/06/2026, 08:47
Hãng hàng không Sun PhuQuoc Ariways thuộc Tập đoàn Sun Group chính thức khai thác đường bay TP. HCM – Vân Đồn (Quảng Ninh) tần suất 4 chuyến/ tuần…
Thông tin từ Tập đoàn Sun Group cho biết từ ngày 15/6 hãng hàng không Sun PhuQuoc Airways thuộc tập đoàn này đã chính thức đưa vào khai thác đường bay TP.HCM - Vân Đồn (Quảng Ninh) với tần suất 4 chuyến khứ hồi mỗi tuần.
Theo đó, lúc 17 giờ 30 phút ngày 15/6, chuyến bay mang số hiệu 9G1568 của Sun PhuQuocs Airways đã hạ cánh tại Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, chính thức đưa đường bay TP.HCM - Vân Đồn vào khai thác thương mại. Ở chiều ngược lại, chuyến bay từ Vân Đồn cũng hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất lúc 20 giờ 30 phút cùng ngày.
Các chuyến bay khai trương đường bay này có tỷ lệ lấp đầy đạt trên 90%. Theo kế hoạch, đường bay được khai thác với tần suất 4 chuyến khứ hồi mỗi tuần vào các ngày Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Sáu và Chủ Nhật hàng tuần. Để đáp ứng nhu cầu của hành khách, Sun PhuQuoc Airways dự kiến từ tháng 8/2026 sẽ tăng tần suất đường bay này lên một chuyến mỗi ngày.
Việc khai thác đường bay TP.HCM - Vân Đồn không chỉ bổ sung thêm một kết nối trực tiếp giữa hai đầu tàu kinh tế - du lịch của cả nước mà còn góp phần gia tăng khả năng tiếp cận của du khách phía Nam tới Quảng Ninh. Từ Vân Đồn, du khách có thể khám phá hệ sinh thái du lịch đa dạng của địa phương, từ vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long đến các tổ hợp nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí và kinh tế đêm đang phát triển.
Hành trình trải nghiệm được nối dài từ không gian chăm sóc sức khỏe khoáng nóng chuẩn quốc tế tại Hilton Quang Hanh Onsen Resort, tổ hợp giải trí Sun World Ha Long, cho đến trung tâm kinh tế đêm sôi động Sun Elite City (Bãi Cháy) với chợ đêm VUI-Fest rực rỡ cùng show pháo hoa nghệ thuật kết hợp trình diễn 3D mapping “Thương cảng phồn hoa”.
Nhân dịp khai trương đường bay, Sun PhuQuoc Airways triển khai chương trình “Một tấm vé triệu niềm vui”, mang đến các ưu đãi trong hệ sinh thái Sun Group dành riêng cho hành khách trên chặng TP.HCM - Vân Đồn. Theo đó, từ ngày 15/6 đến 15/7/2026, hành khách chỉ cần xuất trình thẻ lên tàu bay hoặc vé điện tử của chuyến bay TP.HCM - Vân Đồn cùng giấy tờ tùy thân sẽ được hưởng nhiều ưu đãi tại Quảng Ninh như giảm 50% giá vé cáp treo Nữ Hoàng tại Sun World Ha Long, ưu đãi 20% giá phòng tại Oakwood Ha Long và giảm 20% dịch vụ ẩm thực tại nhà hàng The Market.
Sau khi chính thức khai thác đường bay TP.HCM – Vân Đồn, ngày 16/6, Sun Group cùng HAECO, Japan Airlines và Toyota Tsusho đã ký kết thỏa thuận liên doanh đầu tư, phát triển tổ hợp bảo dưỡng, sửa chữa và đại tu tàu bay (MRO) trị giá 360 triệu USD tại Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn (Quảng Ninh). Dự án đánh dấu bước phát triển mới của Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn khi trở thành sân bay tư nhân đầu tiên của Việt Nam hợp tác đầu tư tổ hợp bảo dưỡng, sửa chữa và đại tu tàu bay quy mô lớn.
Theo đó, các bên sẽ cùng đầu tư và phát triển tổ hợp MRO tại Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn trên diện tích trên 20 ha, dự kiến sẽ đi vào hoạt động từ năm 2028. Giai đoạn 1, tổ hợp bảo dưỡng, sửa chữa và đại tu tàu bay có khả năng tiếp nhận đồng thời 4 tàu bay thân rộng và 2 tàu bay thân hẹp, trở thành một trong những cơ sở bảo dưỡng tàu bay có quy mô lớn nhất Việt Nam. Giai đoạn 2 dự kiến sẽ mở rộng diện tích và công suất của nhà chứa máy bay nhằm tối ưu hóa hoạt động khai thác và nâng cao hiệu quả kinh tế.
HAECO Group là một trong những nhà cung cấp dịch vụ kỹ thuật và bảo dưỡng máy bay hàng đầu thế giới. Được thành lập năm 1950, HAECO Group hiện có 14 công ty thành viên với khoảng 15.000 nhân viên tại Hồng Kông, Trung Quốc đại lục, châu Âu và châu Mỹ.
Toyota Tsusho là công ty thương mại tổng hợp thuộc Tập đoàn Toyota hoạt động trên phạm vi toàn cầu trong tám lĩnh vực kinh doanh gồm: Metal (Kim loại ), Kinh tế tuần hoàn, Chuỗi cung ứng, Di chuyển, Hạ tầng xanh, Giải pháp số, Phong cách sống và Châu Phi.
Japan Airlines (JAL), hãng hàng không quốc gia Nhật Bản và thành viên của liên minh oneworld®, hiện khai thác đội bay 234 tàu bay và mạng lưới rộng khắp với 413 sân bay tại 71 quốc gia và vùng lãnh thổ. Hãng nhiều năm liền được Skytrax xếp hạng 5 sao và được APEX vinh danh là “World Class Airline”, khẳng định vị thế là một trong những hãng hàng không hàng đầu thế giới về an toàn và chất lượng dịch vụ.
Sau đường bay TP.HCM - Vân Đồn, dự kiến tháng 7/2026, Sun PhuQuoc Airways sẽ tiếp tục đưa vào vận hành 3 đường bay nội địa khác gồm Hà Nội - Nha Trang (tần suất 3 chuyến/ngày), TP.HCM - Hải Phòng (1 chuyến/ngày) và Hải Phòng - Phú Quốc (1 chuyến/ngày).
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