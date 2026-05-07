Sun PhuQuoc Ariways mở đường bay TP.HCM – Vân Đồn

Thông tin từ Tập đoàn Sun Group cho biết hãng hàng không Sun PhuQuoc Airways sẽ đưa vào khai thác tuyến bay thẳng TP. HCM – Vân Đồn với tuần suất 4 chuyến/ tuần.

Theo đó, tuyến bay thẳng TP. HCM – Vân Đồn sẽ được Sun PhuQuoc Airways đưa vào khai thác từ ngày 15/6/2026 với tần suất 4 chuyến/tuần vào các ngày Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Sáu và Chủ Nhật. Chuyến bay khởi hành từ TP.HCM lúc 15 giờ 30 phút và hạ cánh tại Vân Đồn lúc 17 giờ 30 phút. Chiều ngược lại, chuyến bay cất cánh từ Vân Đồn lúc 18 giờ 10 phút và hạ cánh tại TP.HCM vào 20 giờ 30 phút.

Sun PhuQuoc Airways cho rằng việc thiết lập đường bay thẳng SGN - VDO giúp hành khách tiết kiệm đáng kể thời gian di chuyển, loại bỏ sự phụ thuộc vào các điểm trung chuyển truyền thống. Tuyến bay còn đóng vai trò như một cầu nối giao thương chiến lược, tạo cơ hội kết nối chuỗi cung ứng, thương mại, du lịch giữa hai vùng kinh tế, được kỳ vọng là đòn bẩy thu hút khách du lịch nội địa khu vực phía Nam đến với Quảng Ninh.

Show diễn pháo hoa bên bờ vịnh Hạ Long thu hút đông đảo du khách quan tâm.

Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn là một hạ tầng chiến lược quan trọng của khu vực Đông Bắc, là cửa ngõ giao thông hiện đại kết nối đến các di sản và danh thắng nổi bật của Quảng Ninh như Vịnh Hạ Long, Vịnh Bái Tử Long, cũng như hệ thống du lịch biển đảo Quan Lạn, Minh Châu, Cô Tô. Năm 2026, Quảng Ninh đặt mục tiêu sẽ thu hút 22 triệu lượt khách du lịch (trong đó có 5,2 triệu khách quốc tế) cho doanh thu khoảng 65.000 tỷ đồng.

Sự kết nối này đồng thời mở ra thêm cơ hội để du khách phía Nam tiếp cận hệ sinh thái du lịch - nghỉ dưỡng - giải trí quy mô lớn của Sun Group tại Quảng Ninh. Từ nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe tiêu chuẩn quốc tế với nguồn khoáng nóng giá trị tại Hilton Quang Hanh Onsen Resort, tổ hợp giải trí Sun World Ha Long đến không gian lễ hội - giải trí - kinh tế đêm sôi động tại Sun Elite City (phường Bãi Cháy).

Du khách còn có thể trải nghiệm những đêm du lịch rực rỡ với show diễn pháo hoa bên vịnh, chợ VUI-Fest, âm nhạc, ẩm thực và chuỗi hoạt động giải trí kéo dài tới đêm khuya - những sản phẩm đang từng bước định hình diện mạo du lịch mới cho Quảng Ninh.

Ở chiều ngược lại, tuyến bay cũng tạo điều kiện thuận lợi để người dân Quảng Ninh và khu vực lân cận dễ dàng tiếp cận trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước, hỗ trợ nhu cầu đầu tư và giao lưu doanh nghiệp.

Sun PhuQuoc Airways cho biết sẽ mở bán vé đường bay thẳng TP. HCM – Vân Đồn từ ngày 5/5/2026 và bắt đầu chuyên chở hành khách từ giữa tháng 6/2026 tới đây. Trong thời điểm mùa cao điểm hè đang đến gần, sự hiện diện của hãng trên đường bay SGN - VDO không chỉ giúp giải bài toán đi lại cho hành khách mà còn góp phần kích cầu du lịch nội địa, thúc đẩy sự phát triển của địa phương.