Sun PhuQuoc Ariways chuẩn bị khai thác 2 đường bay Hải Phòng – TP.HCM và Phú Quốc

Hãng hàng không Sun PhuQuoc Airways sẽ khai thác 2 đường bay Hải Phòng – Phú Quốc và Hải Phòng – TP.HCM từ ngày 25/7/2026 với tần suất một chuyến khứ hồi mỗi ngày…

Sun PhuQuoc Ariways chính thức khai thác 2 đường bay Hải Phòng – TP.HCM và Hải Phòng - Phú Quốc từ 25/7/2026.

Thông tin từ Tập đoàn Sun Group cho biết hãng hàng không Sun PhuQuoc Airways (SPA) của tập đoàn này đã chính thức mở bán 2 đường bay kết nối Hải Phòng với TP.HCM và Phú Quốc, tiếp tục mở rộng mạng bay nội địa theo chiến lược kết nối trực tiếp các trung tâm kinh tế, du lịch trọng điểm của Việt Nam. Đặc biệt, trên đường bay thẳng Hải Phòng - Phú Quốc sẽ có thêm lựa chọn dịch vụ full-service, mang đến trải nghiệm chất lượng cao giữa thành phố Cảng và đảo Ngọc.

Theo kế hoạch, 2 đường bay sẽ được chính thức khai thác từ ngày 25/07/2026 với tần suất một chuyến khứ hồi mỗi ngày. Đường bay TP.HCM - Hải Phòng khởi hành từ TP.HCM lúc 7 giờ 5 phút, hạ cánh tại Hải Phòng lúc 9 giờ 10 phút, chiều ngược lại khởi hành từ Hải Phòng lúc 15 giờ 50 phút và đến TP.HCM lúc 18 giờ. Đường bay Hải Phòng - Phú Quốc khởi hành từ Hải Phòng lúc 10 giờ, hạ cánh tại Phú Quốc lúc 12 giờ 5 phút, chiều về rời Phú Quốc lúc 12 giờ 55 phút và đến Hải Phòng lúc 15 giờ.

Việc đưa thành phố Hải Phòng vào mạng khai thác không chỉ nâng mạng bay nội địa của SPA lên 7 điểm đến với 11 đường bay, mà còn hoàn thiện thêm một mắt xích quan trọng trong chiến lược kết nối các cực tăng trưởng kinh tế và điểm đến du lịch của Việt Nam. Nếu Hải Phòng - TP.HCM đóng vai trò kết nối hai đầu tàu kinh tế Bắc - Nam thì Hải Phòng - Phú Quốc mở ra trục kết nối trực tiếp giữa hai trung tâm du lịch biển, góp phần thúc đẩy dòng khách hai chiều và phát triển du lịch liên vùng.

Nhân dịp mở bán, hãng hàng không SPA triển khai chương trình ưu đãi giảm 30% giá vé cơ bản hạng Economy Lite và Economy Classic trên đường bay Hải Phòng - Phú Quốc dành cho nhóm từ 2 hành khách trở lên khi đặt vé qua website hoặc ứng dụng chính thức của hãng. Chương trình áp dụng cho hành trình một chiều hoặc khứ hồi trong thời gian bay từ ngày 25/7 đến 24/10/2026 (trừ các giai đoạn cao điểm và cao điểm đặc biệt).

Đồng hành cùng hãng hàng không SPA, du khách còn được hưởng nhiều ưu đãi trong hệ sinh thái Sun Group tại miền Bắc. Khách khám phá đảo Cát Bà được ưu đãi 15% dịch vụ ẩm thực tại Sun Bavaria Cat Ba, khách đến vịnh Hạ Long được ưu đãi 15% tại Sun Bavaria Ha Long. Đồng thời nhận ưu đãi lên tới 20% đối với lưu trú, ẩm thực, spa, khoáng nóng tại Hilton Quang Hanh Onsen Resort và nghỉ dưỡng tại Serena Resort Kim Bôi.

SPA hiện là hãng hàng không full-service duy nhất khai thác đường bay thẳng Hải Phòng - Phú Quốc. Hành khách được trải nghiệm dịch vụ trọn gói với hành lý ký gửi và suất ăn theo tiêu chuẩn hạng vé, đồng thời tận hưởng không gian "Resort in the Sky" với khoang ghế rộng rãi, hệ thống giải trí không dây (IFE), hương thơm đặc trưng La Festa và dịch vụ được chăm chút trên từng hành trình. Đây cũng là một phần trong lộ trình từng bước nâng tầm trải nghiệm hành khách theo định hướng dịch vụ chuẩn 5 sao quốc tế của SPA.

SPA đang tăng tốc đội tàu để mở rộng đường bay, dự kiến hãng này sẽ nâng quy mô lên 26 tàu bay vào cuối tháng 8/2026 nhằm đáp ứng nhu cầu khai thác ngày càng tăng. Đây sẽ là nền tảng để hãng tiếp tục mở rộng mạng kết nối trong nước và quốc tế, đồng thời mang đến nhiều lựa chọn cho hành khách trong thời gian tới.