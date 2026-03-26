Tái cấu trúc sản xuất giống để ngành thủy sản tăng sức cạnh tranh

Chu Khôi

26/03/2026, 15:41

Ngành thủy sản Việt Nam đang đứng trước yêu cầu cấp thiết phải tái cấu trúc hệ thống sản xuất giống và đổi mới mô hình phát triển. Dù sở hữu nhiều lợi thế tự nhiên, song thực tế cho thấy năng lực sản xuất giống trong nước vẫn chưa tương xứng, khi nhiều đối tượng nuôi quan trọng còn phụ thuộc vào nguồn nhập khẩu. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến chi phí sản xuất mà còn đặt ra rủi ro về tính chủ động và bền vững của toàn ngành.

Cần tái cấu trúc hệ thống sản xuất giống thuỷ sản.

Tại cuộc họp ngày 25/3/2026 do Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến chủ trì, các cơ quan chuyên môn của ngành thủy sản đã tập trung bàn thảo việc xây dựng ba chương trình khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong lĩnh vực thủy sản. Đây được xác định là những trụ cột chiến lược nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và năng lực cạnh tranh của ngành trong bối cảnh thị trường quốc tế ngày càng biến động.

BA CHƯƠNG TRÌNH TRỤ CỘT CHO GIAI ĐOẠN MỚI

Theo Cục Thủy sản và Kiểm ngư, năm 2025, sản lượng nuôi trồng thủy sản ước đạt 6 triệu tấn, tăng gần 4% so với năm trước. Tổng sản lượng con giống đạt khoảng 392,5 tỷ con, góp phần đưa kim ngạch xuất khẩu toàn ngành vượt 11 tỷ USD.

Đáng chú ý, trong hơn một thập kỷ qua, Nhà nước đã đầu tư gần 900 tỷ đồng cho 271 nhiệm vụ khoa học công nghệ trong lĩnh vực thủy sản. Các nghiên cứu tập trung vào chọn tạo giống có tốc độ tăng trưởng nhanh, khả năng kháng bệnh tốt, qua đó từng bước nâng cao chất lượng con giống.

Một số thành tựu nổi bật có thể kể đến như đàn cá tra thế hệ G5 có tốc độ tăng trưởng cao hơn 15,4% so với thế hệ trước, hay các nghiên cứu xác định chỉ thị phân tử liên quan đến khả năng kháng bệnh nguy hiểm. Trong lĩnh vực tôm nước lợ, Việt Nam đã làm chủ công nghệ sản xuất tôm sú giống thế hệ G7, tôm thẻ chân trắng thế hệ G8-G9, với năng suất sinh sản cao.

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến chủ trì cuộc họp.

Bên cạnh đó, các viện nghiên cứu trong nước đã sản xuất thành công giống cho 23 loài cá biển giá trị, đồng thời cung cấp hàng triệu con giống nhuyễn thể chất lượng cao. Với cá nước lạnh, sản lượng giống đạt khoảng 6 triệu con trong năm 2025, đáp ứng hơn 40% nhu cầu trong nước.

Tuy vậy, những kết quả này vẫn chưa đủ để tạo bước đột phá. Ngành thủy sản vẫn phải nhập khẩu một lượng lớn giống, đặc biệt với các đối tượng có giá trị cao. Điều này cho thấy khoảng cách giữa tiềm năng và thực tế phát triển vẫn còn khá lớn.

Trước thực trạng trên, Cục Thủy sản và Kiểm ngư phối hợp với Viện Khoa học Thủy sản Việt Nam đề xuất xây dựng ba chương trình trọng điểm gồm: phát triển giống tôm; phát triển nuôi biển (cá, nhuyễn thể, rong, tảo); và phát triển nuôi thủy sản nội địa.

Các chương trình này hướng tới mục tiêu không chỉ nâng cao năng suất mà còn tạo ra giá trị gia tăng, đáp ứng tốt hơn yêu cầu của thị trường quốc tế. Trong đó, giống được xác định là khâu then chốt, quyết định hiệu quả và tính bền vững của sản xuất.

Theo ông Nguyễn Quang Hùng, Phó Cục trưởng Cục Thủy sản và Kiểm ngư, việc xây dựng nhiệm vụ khoa học công nghệ cần dựa trên đánh giá toàn diện cả trong và ngoài nước, bảo đảm tính cập nhật và khả năng hội nhập. Với các đối tượng nuôi mới, cần xác định rõ tiềm năng và thị trường đầu ra; còn với đối tượng truyền thống, phải tạo được đột phá về công nghệ hoặc giá trị gia tăng.

Ở góc độ quản lý, ông Nguyễn Hữu Ninh, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, cho rằng cơ chế hiện nay đã mở rộng hơn cho doanh nghiệp tham gia nghiên cứu khoa học. Khi doanh nghiệp được phép sở hữu kết quả nghiên cứu nếu tham gia chủ trì, đây sẽ là động lực quan trọng thúc đẩy liên kết công - tư trong đổi mới sáng tạo.

MỤC TIÊU LỚN CHO NĂM 2026

Ngành thủy sản đặt mục tiêu trong năm 2026 sẽ sản xuất từ 390 đến 410 tỷ con giống. Để đạt được con số này, định hướng quan trọng là phát triển mạnh các cơ sở chọn tạo giống bố mẹ trong nước, với kế hoạch đạt 50.000-60.000 tôm sú bố mẹ và 150.000-200.000 tôm thẻ chân trắng.

Song song với đó, ngành sẽ đẩy mạnh hiện đại hóa hạ tầng vùng sản xuất tập trung, ứng dụng công nghệ lọc tuần hoàn, hệ thống cảm biến giám sát môi trường tự động. Chuyển đổi số cũng được xác định là giải pháp then chốt, thông qua việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về giống và thức ăn thủy sản, đồng thời triển khai truy xuất nguồn gốc điện tử nhằm minh bạch hóa chuỗi sản xuất.

Đáng chú ý, các ý kiến tại cuộc họp đều nhấn mạnh vấn đề giảm giá thành sản xuất cũng được đặt ra như một yếu tố sống còn đối với năng lực cạnh tranh của ngành. Ví dụ, một số sản phẩm xuất khẩu chủ lực như cá rô phi hiện vẫn có giá thành cao hơn so với các đối thủ quốc tế. Nguyên nhân chủ yếu đến từ chi phí thức ăn, chất lượng giống chưa đồng đều và quy trình nuôi chưa tối ưu. Vì vậy, các giải pháp được đề xuất bao gồm cải thiện dinh dưỡng, nâng cao chất lượng con giống và giảm hệ số chuyển đổi thức ăn thông qua ứng dụng công nghệ.

Ngoài ra, việc lựa chọn đối tượng nuôi cũng cần gắn với nhu cầu thị trường. Đối với nuôi biển, định hướng phát triển phải đi kèm chiến lược thương mại rõ ràng, tránh tình trạng sản xuất không gắn với tiêu thụ.

Kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến nhấn mạnh yêu cầu phải xác định rõ quan điểm, mục tiêu và lộ trình cụ thể cho từng chương trình. Trong đó, doanh nghiệp được xác định là trung tâm của quá trình đổi mới, là chủ thể trực tiếp ứng dụng công nghệ và tạo ra giá trị gia tăng.

Theo Thứ trưởng, cơ chế chính sách cần tiếp tục hoàn thiện theo hướng tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp tiếp cận công nghệ, tham gia nghiên cứu và khai thác kết quả khoa học. Đồng thời, các chương trình phải tập trung vào những đối tượng chủ lực như tôm, cá và một số loài có tiềm năng thị trường rõ ràng, thay vì phát triển dàn trải.

Một điểm đáng lưu ý là cách tiếp cận cần mang tính tổng thể, có sự liên kết giữa nuôi trồng, khai thác và chế biến. Việc xác định trọng tâm, trọng điểm sẽ giúp tránh phân tán nguồn lực, nâng cao hiệu quả đầu tư và tạo nền tảng cho phát triển bền vững.

Ngành thuỷ sản năm 2026: Phát triển xanh, minh bạch và có trách nhiệm

16:09, 22/01/2026

Ngành thuỷ sản năm 2026: Phát triển xanh, minh bạch và có trách nhiệm

Xây dựng “hệ sinh thái phòng vệ thương mại” cho ngành thuỷ sản

00:42, 02/12/2025

Xây dựng “hệ sinh thái phòng vệ thương mại” cho ngành thuỷ sản

Xuất khẩu thuỷ sản bứt phá ấn tượng, chủ động thích ứng trước rào cản mới

17:09, 06/10/2025

Xuất khẩu thuỷ sản bứt phá ấn tượng, chủ động thích ứng trước rào cản mới

Từ khóa:

chương trình thủy sản 2026 chuyển đổi số trong thủy sản công nghệ sản xuất giống đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp giống tôm nước lợ kim ngạch xuất khẩu thủy sản năng suất thủy sản ngành thủy sản Việt Nam Nuôi trồng thủy sản Thứ trưởng Phùng Đức Tiến

Đọc thêm

Cú bắt tay toàn cầu mở ra hướng đi mới cho cà phê Việt Nam trong kỷ nguyên Net Zero

Cú bắt tay toàn cầu mở ra hướng đi mới cho cà phê Việt Nam trong kỷ nguyên Net Zero

Sáng kiến Liên minh Cà phê Toàn cầu được kỳ vọng mở ra hướng đi mới cho ngành cà phê Việt Nam trong bối cảnh chịu sức ép từ biến đổi khí hậu, biến động thị trường và yêu cầu chuyển đổi bền vững…

Việt Nam là thị trường tăng trưởng nhanh nhất của cá hồi Na Uy tại Đông Nam Á

Việt Nam là thị trường tăng trưởng nhanh nhất của cá hồi Na Uy tại Đông Nam Á

Theo Hội đồng Hải sản Na Uy (NSC), xuất khẩu cá hồi Na Uy sang Việt Nam tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực trong những tháng đầu năm 2026, đưa Việt Nam trở thành thị trường tăng trưởng nhanh nhất Đông Nam Á…

Mở rộng hệ sinh thái ngành thực phẩm, đồ uống và dịch vụ khách sạn Việt Nam

Mở rộng hệ sinh thái ngành thực phẩm, đồ uống và dịch vụ khách sạn Việt Nam

Dưới tác động của các xu hướng tiêu dùng mới, tiêu dùng lành mạnh, có trách nhiệm, các doanh nghiệp thực phẩm đang đứng trước áp lực phải đổi mới liên tục để tồn tại và phát triển…

Thí điểm giao dịch thịt heo trên Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam

Thí điểm giao dịch thịt heo trên Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam

Sản phẩm giao dịch là heo mảnh sau giết mổ, đáp ứng các tiêu chuẩn về chất lượng, an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc...

Việt Nam mới bù đắp được 30% thiệt hại do thiên tai

Việt Nam mới bù đắp được 30% thiệt hại do thiên tai

Nguồn lực tài chính khắc phục hậu quả thiên tai tại Việt Nam vẫn phụ thuộc lớn vào ngân sách nhà nước và ODA, nhưng chỉ đáp ứng được khoảng 30% thiệt hại thực tế. Khoảng trống còn lại đang đặt ra thách thức lớn đối với khả năng phục hồi và phát triển bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng cực đoan.

