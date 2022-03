Tai nạn lao động đã gây thiệt hại hơn 3.000 tỷ đồng

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ngày 22/3 đã có thông báo về tình hình tai nạn lao động năm 2021 và một số giải pháp chủ yếu nhằm chủ động ngăn ngừa sự cố và tai nạn lao động năm 2022.

Theo đó, trong năm 2021 trên toàn quốc đã xảy ra 6.504 vụ tai nạn lao động, (giảm 1.876 vụ so với năm 2020) làm 6.658 người bị nạn. Tình hình tai nạn lao động năm 2021 trong khu vực có quan hệ lao động và khu vực người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động đều giảm so với năm 2020 cả về số người chết và số vụ tai nạn lao động chết người.

Những địa phương có số người chết vì tai nạn lao động nhiều nhất trong năm 2021 bao gồm cả hai khu vực như: TP. HCM, Hà Nội, Hải Dương, Thanh Hóa, Bình Dương, Đồng Nai, Quảng Ninh, Thái Nguyên.

Cụ thể, trong khu vực có quan hệ lao động, theo báo cáo của 63 địa phương, năm 2021 toàn quốc đã xảy ra 5.797 vụ tai nạn lao động làm 5.910 người bị nạn, trong đó: số vụ tai lạn lao động chết người 574 vụ; số người chết 602 người; số người bị thương nặng 1.226 người.

Ngoài một số vụ tai nạn lao động nghiêm trọng đang trong quá trình điều tra, năm 2021 các địa phương báo cáo có 22 vụ tai nạn lao động đề nghị khởi tố, 10 vụ đã có Quyết định khởi tố của cơ quan cảnh sát điều tra.

Phân tích từ các biên bản điều tra tai nạn lao động chết người nhận được, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đánh giá, loại hình công ty cổ phần xảy ra tai nạn lao động cao nhất, chiếm 44,25% số vụ tai nạn lao động chết người, tiếp theo là nhóm công ty trách nhiệm hữu hạn, doanh nghiệp nhà nước, đơn vị hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài.

Những lĩnh vực sản xuất kinh doanh xảy ra nhiều tai nạn lao động chết người như: Dệt may, da giày; khai thác mỏ, khai thác khoáng sản; sản xuất vật liệu xây dựng; cơ khí, luyện kim; dịch vụ.

Nguyên nhân để xảy ra tai nạn lao động chết người từ phía người sử dụng lao động chủ yếu là: Không xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn; thiết bị không đảm bảo an toàn; không huấn luyện an toàn lao động. Còn từ phía người lao động là do vi phạm quy trình, quy chuẩn kỹ thuật an toàn lao động; không sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân và thiết bị an toàn được trang bị.

Theo số liệu báo cáo sơ bộ của các địa phương, thiệt hại về vật chất do tai nạn lao động xảy ra năm 2021 bao gồm: chi phí tiền thuốc, mai táng, tiền bồi thường cho gia đình người chết và những người bị thương,... là trên 3.954 tỷ đồng (giảm 2.049 tỷ đồng so với năm 2020); thiệt hại về tài sản trên 18 tỷ đồng (tăng 14,117 tỷ đồng so với năm 2020); tổng số ngày nghỉ do tai nạn lao động là trên 116.377 ngày (giảm 33.947 ngày so với năm 2020).

Đối với khu vực không có quan hệ lao động, năm 2021 đã xảy ra 707 vụ tai lạn lao động làm 748 người bị nạn. Các vụ tai nạn lao động xảy ra chủ yếu trong lĩnh vực xây dựng, nông nghiệp, thủ công, cơ khí, thương mại dịch vụ.

Trong năm 2022, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ tăng cường thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực có nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, sự cố nghiêm trọng như: xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng, dệt may, da giày, khai thác mỏ, khoáng sản. Đặc biệt là các công trình xây dựng trọng điểm, tiếp giáp với khu dân cư, đông người qua lại, thiết bị nâng, thang máy, các công trình vui chơi công cộng có sử dụng các trò chơi tàu lượn cao tốc, đu quay, máng trượt, cáp treo...