Tâm lý mạnh mẽ, cầu nâng giá kéo cổ phiếu lũ lượt đảo chiều
Kim Phong
11/09/2025, 15:35
Hiệu ứng kéo trụ tiếp tục tạo được sức lan tỏa tốt hơn trong phiên chiều nay, bất chấp thanh khoản thực ra là giảm mạnh. Tuy tiền vào mua ít hơn nhưng lại chấp nhận đuổi giá, giúp mặt bằng cổ phiếu cải thiện.
Độ rộng sàn HoSE chốt phiên sáng mới có 75 mã tăng/261 mã giảm
nhưng đóng cửa lên tới 163 mã tăng/152 mã giảm. Như vậy gần trăm cổ phiếu đã đổi
màu giá thành công, VN-Index đóng cửa cũng ở mức cao nhất phiên, tăng 0,88%
tương đương 14,49 điểm so với tham chiếu.
Dĩ nhiên sức mạnh chính của chỉ số vẫn là ở các trụ. VIC chiều
nay bay cao thêm 2,33% nữa, đóng cửa tăng tổng cộng 3,9%. VHM tăng thêm 3,02%,
chốt tăng 4,03%. LPB tuy không phải là vốn hóa lớn nhất nhưng biên độ tăng giá
cũng gây ấn tượng mạnh: Chốt phiên sáng cổ phiếu này đã tăng 1,79%, chiều nay lên
thêm 3,04% nữa và lọt vào nhóm trụ dẫn điểm. MWG cũng tương tự, riêng buổi chiều
tăng thêm 3,68%, nâng mức tăng chung cuộc lên 4,37%. Chỉ riêng 4 cổ phiếu này đã
đem về tổng cộng 11,2 điểm trong tổng mức tăng 14,49 điểm của VN-Index, trong đó
VIC và VHM đóng góp 8,6 điểm.
VN30-Index cũng bộc lộ sức mạnh đáng kể với mức tăng 1,45% ở
chỉ số đại diện, độ rộng cuối ngày ghi nhận 20 mã tăng/8 mã giảm (chốt phiên sáng
là 8 mã tăng/22 mã giảm). Thống kê cho thấy toàn bộ 30 mã của rổ đều lên giá so
với buổi sáng, trong đó 14 mã tăng quá 2% và 8 mã tăng từ 1% tới 2%. Đây là biên
độ hồi giá rất mạnh trong một ngày. Kết thúc phiên, riêng rổ VN30 đã có 12 cổ
phiếu tăng trên 1% so với tham chiếu.
Sự thay đổi của độ rộng cuối ngày cho thấy hiệu ứng tăng giá
của nhóm blue-chips đã lan tỏa rất tốt. Điều này làm giảm ấn tượng xấu về hoạt động
kéo trụ. Thực tế khả năng kích thích tâm lý cũng là một yếu tố tích cực vì luôn
cần những cổ phiếu dẫn dắt. Vấn đề kéo trụ tốt hay xấu chỉ khác ở chỗ có tạo được
sự lan tỏa tăng giá theo ở các nhóm còn lại hay không.
Trong 163 cổ phiếu xanh của VN-Index có 85 mã tăng tăng vượt
1% so với tham chiếu, nhiều gấp đôi buổi sáng. Như dã nói ở trên, blue-chips đóng
góp 12 mã, với HPG và MWG thanh khoản cực cao, tương ứng 2.057,4 tỷ đồng và
1.401,9 tỷ đồng. Ngoài các blue-chips, nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ cũng xuất hiện
các giao dịch ấn tượng như NKG kịch trần, thanh khoản 710,2 tỷ đồng; CII tăng
4,19% với 714,3 tỷ; DIG tăng 1,91% với 497,8 tỷ; VCI tăng 1,37% với 496,4 tỷ;
DXG tăng 1,51% với 483,7 tỷ; KBC tăng 1,32% với 443,9 tỷ… Tính chung thanh khoản
nhóm mạnh nhất này chiếm 39% tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE, thể hiện lực cầu
chủ động rất cao.
Điều bất ngờ là thanh khoản phiên chiều nay không cao, hai sàn
niêm yết chỉ khớp thêm gần 16.618 tỷ đồng, giảm 20% so với phiên sáng. HoSE cũng
giảm giao dịch 19%. Với mặt bằng giá cao lên, thanh khoản thấp đi thì có thể xác
nhận hiệu ứng giảm bán. Nhà đầu tư găm giữ cổ phiếu sau nhịp rung mạnh buổi sáng
có thể coi là tín hiệu tốt, vì chiều nay có lượng hàng bắt đáy giá thấp nhất về
tài khoản.
Nhà đầu tư nước ngoài phiên chiều cũng tham gia hỗ trợ nhất định
khi đảo ngược vị thế, quay lại mua ròng 166,6 tỷ đồng trên HoSE, sau khi đã bán
ròng mạnh 1.230 tỷ trong phiên sáng. Những cổ phiếu được mua ròng tốt là VHM
+131,3 tỷ, TCB +117,1 tỷ, GEX +80 tỷ, STB +78,9 tỷ, HDG +67,9 tỷ, TPB +64,4 tỷ,
VNM +52,9 tỷ. Phía bán ròng vẫn là các cổ phiếu từ sáng: SSI -251,6 tỷ, MWG
-159,7 tỷ, MSB -149,4 tỷ, SHB -110,1 tỷ, VIX -90,8 tỷ, MBB -89,9 tỷ.
Việc thị trường rung lắc mạnh hơn ngay sát mốc 1600 điểm để
rồi phục hồi về cuối là một diễn biến tích cực. Dĩ nhiên so với các phiên đầu
tháng 9 và cuối tháng 8 thì mức thanh khoản còn khá thấp. Dù vậy nhà đầu tư giảm
bán cũng là một tín hiệu đáng lưu ý.
Cầu bắt đáy xuất hiện quanh mốc 1600 điểm, nỗ lực kéo trụ có hiệu quả
11:59, 11/09/2025
SGI Capital: Cổ đông nội bộ doanh nghiệp thoát hàng, bán ròng 2.500 tỷ trong tháng 8
11:22, 11/09/2025
Điểm danh bốn nhóm ngành hấp dẫn khi thị trường điều chỉnh
Điểm danh bốn nhóm ngành hấp dẫn khi thị trường điều chỉnh
ABS đã đề xuất mua vào đối với nhóm Ngân hàng, Chứng khoán, Bất động sản... Hiện tại không ưu tiên mua mới thêm đối với nhóm này khi chưa có điều chỉnh ngắn hạn.
Kafi hoàn thành tăng vốn lên 7.500 tỷ đồng, mở rộng bước tiến chiến lược
Ngày 10/9 - Công ty Cổ phần Chứng khoán Kafi (Kafi) chính thức hoàn tất tăng vốn điều lệ lên 7.500 tỷ đồng thông qua phát hành quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
Cầu bắt đáy xuất hiện quanh mốc 1600 điểm, nỗ lực kéo trụ có hiệu quả
Thị trường chìm vào một đợt bán tháo khá mạnh sáng nay, có lúc VN-Index giảm 37,5 điểm (-2,28%) trước khi được các trụ kéo lên. Đáy thấp nhất chỉ số chạm tới là 1605,76 điểm, sát ngưỡng hỗ trợ vốn đã trụ vững giai đoạn cuối tháng 8 vừa qua…
SGI Capital: Cổ đông nội bộ doanh nghiệp thoát hàng, bán ròng 2.500 tỷ trong tháng 8
Theo thống kể của SGI Capital, các cổ đông nội bộ đã bán ròng 2,5 nghìn tỷ trong tháng 8. Các đợt phát hành, IPO ước tính lên đến gần 30 nghìn tỷ trong quý 3 cũng sẽ góp phần làm giảm số dư tiền mặt và sức mua của nhà đầu tư.
Báo cáo CPI sắp công bố của Mỹ có thể chi phối đường đi lãi suất Fed
Giới đầu tư toàn cầu sẽ có một cái nhìn rõ hơn về tình hình sức khỏe của nền kinh tế Mỹ vào ngày thứ Năm (11/9), khi Bộ Lao động Mỹ công bố báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: