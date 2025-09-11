Thứ Năm, 11/09/2025

Trang chủ Chứng khoán

Tâm lý mạnh mẽ, cầu nâng giá kéo cổ phiếu lũ lượt đảo chiều

Kim Phong

11/09/2025, 15:35

Hiệu ứng kéo trụ tiếp tục tạo được sức lan tỏa tốt hơn trong phiên chiều nay, bất chấp thanh khoản thực ra là giảm mạnh. Tuy tiền vào mua ít hơn nhưng lại chấp nhận đuổi giá, giúp mặt bằng cổ phiếu cải thiện.

VN-Index phục hồi mạnh sau nhịp rung lắc buổi sáng.
VN-Index phục hồi mạnh sau nhịp rung lắc buổi sáng.

Độ rộng sàn HoSE chốt phiên sáng mới có 75 mã tăng/261 mã giảm nhưng đóng cửa lên tới 163 mã tăng/152 mã giảm. Như vậy gần trăm cổ phiếu đã đổi màu giá thành công, VN-Index đóng cửa cũng ở mức cao nhất phiên, tăng 0,88% tương đương 14,49 điểm so với tham chiếu.

Dĩ nhiên sức mạnh chính của chỉ số vẫn là ở các trụ. VIC chiều nay bay cao thêm 2,33% nữa, đóng cửa tăng tổng cộng 3,9%. VHM tăng thêm 3,02%, chốt tăng 4,03%. LPB tuy không phải là vốn hóa lớn nhất nhưng biên độ tăng giá cũng gây ấn tượng mạnh: Chốt phiên sáng cổ phiếu này đã tăng 1,79%, chiều nay lên thêm 3,04% nữa và lọt vào nhóm trụ dẫn điểm. MWG cũng tương tự, riêng buổi chiều tăng thêm 3,68%, nâng mức tăng chung cuộc lên 4,37%. Chỉ riêng 4 cổ phiếu này đã đem về tổng cộng 11,2 điểm trong tổng mức tăng 14,49 điểm của VN-Index, trong đó VIC và VHM đóng góp 8,6 điểm.

VN30-Index cũng bộc lộ sức mạnh đáng kể với mức tăng 1,45% ở chỉ số đại diện, độ rộng cuối ngày ghi nhận 20 mã tăng/8 mã giảm (chốt phiên sáng là 8 mã tăng/22 mã giảm). Thống kê cho thấy toàn bộ 30 mã của rổ đều lên giá so với buổi sáng, trong đó 14 mã tăng quá 2% và 8 mã tăng từ 1% tới 2%. Đây là biên độ hồi giá rất mạnh trong một ngày. Kết thúc phiên, riêng rổ VN30 đã có 12 cổ phiếu tăng trên 1% so với tham chiếu.

Sự thay đổi của độ rộng cuối ngày cho thấy hiệu ứng tăng giá của nhóm blue-chips đã lan tỏa rất tốt. Điều này làm giảm ấn tượng xấu về hoạt động kéo trụ. Thực tế khả năng kích thích tâm lý cũng là một yếu tố tích cực vì luôn cần những cổ phiếu dẫn dắt. Vấn đề kéo trụ tốt hay xấu chỉ khác ở chỗ có tạo được sự lan tỏa tăng giá theo ở các nhóm còn lại hay không.

Nhóm trụ vẫn chưa đủ đồng thuận, hiệu ứng tăng điểm hôm nay có tác động rất lớn từ VIC và VHM.
Nhóm trụ vẫn chưa đủ đồng thuận, hiệu ứng tăng điểm hôm nay có tác động rất lớn từ VIC và VHM.

Trong 163 cổ phiếu xanh của VN-Index có 85 mã tăng tăng vượt 1% so với tham chiếu, nhiều gấp đôi buổi sáng. Như dã nói ở trên, blue-chips đóng góp 12 mã, với HPG và MWG thanh khoản cực cao, tương ứng 2.057,4 tỷ đồng và 1.401,9 tỷ đồng. Ngoài các blue-chips, nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ cũng xuất hiện các giao dịch ấn tượng như NKG kịch trần, thanh khoản 710,2 tỷ đồng; CII tăng 4,19% với 714,3 tỷ; DIG tăng 1,91% với 497,8 tỷ; VCI tăng 1,37% với 496,4 tỷ; DXG tăng 1,51% với 483,7 tỷ; KBC tăng 1,32% với 443,9 tỷ… Tính chung thanh khoản nhóm mạnh nhất này chiếm 39% tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE, thể hiện lực cầu chủ động rất cao.

Điều bất ngờ là thanh khoản phiên chiều nay không cao, hai sàn niêm yết chỉ khớp thêm gần 16.618 tỷ đồng, giảm 20% so với phiên sáng. HoSE cũng giảm giao dịch 19%. Với mặt bằng giá cao lên, thanh khoản thấp đi thì có thể xác nhận hiệu ứng giảm bán. Nhà đầu tư găm giữ cổ phiếu sau nhịp rung mạnh buổi sáng có thể coi là tín hiệu tốt, vì chiều nay có lượng hàng bắt đáy giá thấp nhất về tài khoản.

Nhà đầu tư nước ngoài phiên chiều cũng tham gia hỗ trợ nhất định khi đảo ngược vị thế, quay lại mua ròng 166,6 tỷ đồng trên HoSE, sau khi đã bán ròng mạnh 1.230 tỷ trong phiên sáng. Những cổ phiếu được mua ròng tốt là VHM +131,3 tỷ, TCB +117,1 tỷ, GEX +80 tỷ, STB +78,9 tỷ, HDG +67,9 tỷ, TPB +64,4 tỷ, VNM +52,9 tỷ. Phía bán ròng vẫn là các cổ phiếu từ sáng: SSI -251,6 tỷ, MWG -159,7 tỷ, MSB -149,4 tỷ, SHB -110,1 tỷ, VIX -90,8 tỷ, MBB -89,9 tỷ.

Việc thị trường rung lắc mạnh hơn ngay sát mốc 1600 điểm để rồi phục hồi về cuối là một diễn biến tích cực. Dĩ nhiên so với các phiên đầu tháng 9 và cuối tháng 8 thì mức thanh khoản còn khá thấp. Dù vậy nhà đầu tư giảm bán cũng là một tín hiệu đáng lưu ý.

Cầu bắt đáy xuất hiện quanh mốc 1600 điểm, nỗ lực kéo trụ có hiệu quả

11:59, 11/09/2025

Cầu bắt đáy xuất hiện quanh mốc 1600 điểm, nỗ lực kéo trụ có hiệu quả

SGI Capital: Cổ đông nội bộ doanh nghiệp thoát hàng, bán ròng 2.500 tỷ trong tháng 8

11:22, 11/09/2025

SGI Capital: Cổ đông nội bộ doanh nghiệp thoát hàng, bán ròng 2.500 tỷ trong tháng 8

Điểm danh bốn nhóm ngành hấp dẫn khi thị trường điều chỉnh

14:03, 11/09/2025

Điểm danh bốn nhóm ngành hấp dẫn khi thị trường điều chỉnh

