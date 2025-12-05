Tám vị trí giao thông còn bị chia cắt do mưa lũ

Giá vàng trong nước và thế giới
Chủ Nhật, 07/12/2025
Tuấn Khang
05/12/2025, 14:05
Sáng 5/12, vẫn còn 8 điểm tắc giao thông trên các quốc lộ thuộc Khánh Hòa và Lâm Đồng do mưa lũ kéo dài...
Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Bộ Xây dựng vừa có báo cáo tổng hợp tình hình giao thông tính đến 7h ngày 05/12.
Theo đó, hệ thống quốc lộ do Trung ương quản lý đã cơ bản thông xe từ ngày 22/11. Tuy nhiên, tại các tuyến quốc lộ do địa phương quản lý, hiện vẫn còn 8 vị trí tắc đường, gồm sáu điểm trên địa bàn Khánh Hòa và 2 điểm tại Lâm Đồng.
Cụ thể, tại Khánh Hòa, 5 vị trí trên Quốc lộ 27C gồm Km45+100, Km46+000, Km47+000, Km47+700, Km49+400 vẫn bị chia cắt và dự kiến có thể thông tuyến trước ngày 7/12 nếu thời tiết thuận lợi. Riêng tại Km44+410, phương tiện đã lưu thông một chiều.
Bên cạnh đó, Quốc lộ 27 xuất hiện thêm điểm tắc hoàn toàn tại Km217+330. Do nguy cơ sạt lở cao, Sở Xây dựng Khánh Hòa đã tạm cấm phương tiện qua đèo Khánh Lê và tổ chức phân luồng theo hai hướng qua Quốc lộ 1, Quốc lộ 26 và cao tốc Liên Khương – Prenn để kết nối Nha Trang – Đà Lạt.
Tại Lâm Đồng, Quốc lộ 20 ghi nhận sạt lở tại khu vực Đèo D’Ran; do mưa lớn, vết nứt tiếp tục lan rộng nên tuyến dự kiến chỉ thông xe một chiều vào ngày 10/12 và hoàn thành hót dọn vào ngày 15/12.
Trên Quốc lộ 28, sạt lở tại Km50 – Km51 ở khu vực đèo Gia Bắc đã gây tắc đường từ chiều 3/12; địa phương đang khẩn trương khắc phục và dự kiến thông tuyến trong ngày 5/12. Các tuyến QL20, QL27 và ĐT.725 đang được tổ chức phân luồng để bảo đảm giao thông tạm thời.
Trong lĩnh vực đường sắt, tuyến Hà Nội – TP.HCM đoạn Long Thạnh – Ma Lâm đã rút nước và khai thác trở lại với tốc độ hạn chế 15 km/giờ; ngoài khu vực này không ghi nhận thêm sự cố mới do mưa lũ. Hoạt động hàng không không bị ảnh hưởng, các sân bay duy trì khai thác bình thường. Hàng hải và đường thủy nội địa cũng không ghi nhận thiệt hại hoặc gián đoạn.
Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Bộ Xây dựng cho biết sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, cập nhật tình hình và chỉ đạo các đơn vị liên quan triển khai phương án ứng phó, khẩn trương khắc phục các điểm sạt lở, ngập úng để đảm bảo thông tuyến an toàn, thông suốt trong thời gian sớm nhất.
Trước đó, ngày 4/12, Bộ Xây dựng đã ban hành Công điện số 102/CĐ-BXD yêu cầu các đơn vị trực thuộc khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, đồng thời theo dõi sát diễn biến thời tiết, chủ động thực hiện phương án phòng chống mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất với phương châm “4 tại chỗ”, đặt an toàn tính mạng người dân lên hàng đầu. Bộ cũng lưu ý đặc biệt đến nguy cơ sạt lở, ngập sâu trong bối cảnh đất đã bão hòa nước và mực lũ trên nhiều sông vẫn cao sau các đợt mưa kéo dài.
