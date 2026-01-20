Thứ Năm, 22/01/2026

Tân Sơn Nhất trở lại top 50 sân bay có mức độ kết nối tốt nhất toàn cầu

Như Quỳnh

20/01/2026, 14:46

Sau hai năm liên tiếp vắng mặt, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã chính thức trở lại bảng xếp hạng top 50 sân bay có mức độ kết nối tốt nhất toàn cầu…

Bảng xếp hạng top các sân bay có mạng bay quốc tế kết nối tốt nhất toàn cầu (OAG Megahubs), do công ty phân tích và dữ liệu hàng không OAG công bố. Ảnh: OAG
Bảng xếp hạng top các sân bay có mạng bay quốc tế kết nối tốt nhất toàn cầu (OAG Megahubs), do công ty phân tích và dữ liệu hàng không OAG công bố. Ảnh: OAG

Thông tin vừa được công bố trong bảng xếp hạng OAG Megahubs năm 2025, do Công ty Phân tích và dữ liệu hàng không OAG có trụ sở tại Anh thực hiện.

Theo bảng xếp hạng, sân bay Tân Sơn Nhất xếp thứ 45, tăng 9 bậc so với năm 2024 (từ hạng 54 lên hạng 45). Lần gần nhất sân bay lớn nhất phía Nam Việt Nam góp mặt trong top 50 này là năm 2022, ở vị trí 41.

Bảng xếp hạng top 50 sân bay kết nối tốt nhất toàn cầu của OAG, trong đó sân bay Tân Sơn Nhất (SGN) đứng thứ 45. Ảnh: OAG
Bảng xếp hạng top 50 sân bay kết nối tốt nhất toàn cầu của OAG, trong đó sân bay Tân Sơn Nhất (SGN) đứng thứ 45. Ảnh: OAG

Trong năm 2025, sân bay Tân Sơn Nhất ghi nhận 8.348 phương án nối chuyến hợp lệ, kết nối với 94 điểm đến trên toàn cầu, cho thấy mức độ mở rộng đáng kể của mạng bay (các đường bay và điểm đến mà sân bay đang phục vụ) quốc tế. Tại Cảng hàng không Tân Sơn Nhất (SGN), Vietnam Airlines là hãng bay chiếm thị phần lớn nhất, với 37% mạng bay quốc tế.

OAG Megahubs là một trong những bảng xếp hạng uy tín hàng đầu thế giới, đánh giá mức độ kết nối của các sân bay trong mạng bay quốc tế thông qua khả năng trung chuyển và nối chuyến.

Phương pháp của OAG tổng hợp dữ liệu từ 100 sân bay lớn nhất thế giới xét theo số ghế cung ứng và lịch bay theo lịch trình trong giai đoạn 1/9/2024 – 31/8/2025. Trong đó, OAG sẽ trích xuất dữ liệu vào ngày cao điểm nhất của ngành hàng không (1/8/2025) để tính toán tổng số phương án nối chuyến hợp lệ, bao gồm các tổ hợp hành trình giữa chuyến bay quốc tế và nội địa trong khung thời gian cho phép.

Báo cáo năm 2025 là lần thứ 10 OAG công bố Megahubs, phản ánh rõ sự dịch chuyển và phục hồi của mạng bay toàn cầu sau đại dịch, đặc biệt tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

OAG cũng công bố bảng xếp hạng top 25 sân bay có mức độ kết nối cao nhất thế giới dành cho các hãng hàng không chi phí thấp (Airport Megahubs) năm 2025. Theo đó, Việt Nam có hai sân bay góp mặt trong danh sách này, gồm Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, xếp thứ 19, và Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, xếp thứ 25.

Báo cáo của OAG cho thấy Vietjet Airlines là hãng hàng không chi phí thấp có mức độ hiện diện lớn nhất tại cả hai sân bay. Cụ thể, Vietjet chiếm 32% tổng số chuyến bay tại sân bay Nội Bài, giảm nhẹ so với mức 34% của năm 2024, trong khi tỷ lệ chuyến bay tại sân bay Tân Sơn Nhất đạt 33%, tăng mạnh so với mức 21% của năm trước đó.

Bảng xếp hạng được đánh giá dựa trên chỉ số kết nối tiềm năng, phản ánh khả năng trung chuyển hành khách thông qua mạng lưới các chuyến bay do các hãng hàng không chi phí thấp khai thác, tính theo số chuyến, tần suất, số ghế cung ứng và phạm vi điểm đến.

Việc sân bay Tân Sơn Nhất cải thiện thứ hạng cũng diễn ra trong bối cảnh mô hình hàng không giá rẻ là tăng trưởng chính tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương, chiếm gần 40% tổng lượng hành khách giá rẻ toàn thế giới. Sự gia tăng nhu cầu đi lại, du lịch và kết nối khu vực đã giúp nhiều sân bay trong khu vực thăng hạng mạnh mẽ trên các bảng xếp hạng quốc tế.

Tăng trưởng này đến từ một số yếu tố chính như tầng lớp trung lưu tăng nhanh, mức thu nhập khả dụng cao hơn, sự mở rộng mạng bay và kết nối giữa các thành phố lớn và nhỏ, giúp hàng không giá rẻ trở thành lựa chọn hàng đầu cho người đi lại nội địa và quốc tế ở châu Á.

Theo Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA), trong giai đoạn 2014–2024, thị trường hàng không Việt Nam ghi nhận mức tăng trưởng 121%, cao nhất trong nhóm 10 thị trường hàng không lớn nhất khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Đầu tư hạ tầng hàng không đồng bộ, Việt Nam sẽ trở thành trung tâm trung chuyển khu vực

10:15, 15/01/2026

Đầu tư hạ tầng hàng không đồng bộ, Việt Nam sẽ trở thành trung tâm trung chuyển khu vực

Vietnam Airlines vào Top 25 hãng hàng không truyền thống an toàn nhất thế giới 2026

07:00, 13/01/2026

Vietnam Airlines vào Top 25 hãng hàng không truyền thống an toàn nhất thế giới 2026

Cảng Hàng không quốc tế Long Thành chính thức đón tàu bay thương mại đầu tiên

21:57, 15/12/2025

Cảng Hàng không quốc tế Long Thành chính thức đón tàu bay thương mại đầu tiên

Từ khóa:

hạ tầng giao thông OAG Megahubs 2025 Sân bay Tân Sơn Nhất thị trường hàng không Việt Nam thứ hạng sân bay

Đường sắt chạy thêm 22 chuyến tàu phục vụ người dân về quê, du xuân dịp Tết 2026

Đường sắt chạy thêm 22 chuyến tàu phục vụ người dân về quê, du xuân dịp Tết 2026

Ngành Đường sắt tổ chức chạy thêm 22 chuyến tàu khách các khu đoạn trong giai đoạn cao điểm Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, cung ứng khoảng 7.300 vé, nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại, du xuân đầu năm của người dân...

Gỡ vướng mặt bằng dự án kéo dài đường băng sân bay Vinh

Gỡ vướng mặt bằng dự án kéo dài đường băng sân bay Vinh

Dự án kéo dài đường cất hạ cánh Cảng hàng không Quốc tế Vinh đang được Nghệ An chỉ đạo quyết liệt, trong đó công tác giải phóng mặt bằng được xác định là khâu then chốt để kịp bàn giao trước ngày 30/4/2026...

Đồng Nai phát triển khu logistics đa phương thức gắn với đô thị sân bay Long Thành

Đồng Nai phát triển khu logistics đa phương thức gắn với đô thị sân bay Long Thành

Việc hình thành cảng hàng không quốc tế Long Thành đang mở ra một giai đoạn phát triển mới cho Đồng Nai, cả về lĩnh vực hàng không và tổ chức không gian kinh tế, đô thị và logistics. Tỉnh Đồng Nai cũng đã xác định mô hình đô thị sân bay là hướng đi chiến lược, trong đó khu logistics đa phương thức giữ vai trò then chốt, kết nối sân bay với mạng lưới giao thông và chuỗi sản xuất - dịch vụ của toàn vùng Đông Nam Bộ...

2025: Thị trường công trình xanh Việt Nam bứt phá “kỷ lục”

2025: Thị trường công trình xanh Việt Nam bứt phá “kỷ lục”

Năm 2025, thị trường công trình xanh tại Việt Nam đạt mức tăng trưởng vượt bậc về số lượng và diện tích sàn đạt chứng nhận xanh. Cùng với đó là sự chuyển dịch về chất lượng với việc phát triển đa dạng loại hình và sự gắn kết chặt chẽ với các định chế tài chính xanh...

Sức chống chịu của thương mại và tín dụng Việt Nam

Sức chống chịu của thương mại và tín dụng Việt Nam

Nhiều học giả kinh tế cho rằng thương mại quốc tế và hệ thống tài chính – tiền tệ cho thấy năng lực chống chịu của Việt Nam hiện nay chủ yếu dừng ở mức hấp thụ và phục hồi chu kỳ, trong khi dư địa thích ứng cấu trúc đang dần thu hẹp trong kỷ nguyên đa sốc...

