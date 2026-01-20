Tân Sơn Nhất trở lại top 50 sân bay có mức độ kết nối tốt nhất toàn cầu

Sau hai năm liên tiếp vắng mặt, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã chính thức trở lại bảng xếp hạng top 50 sân bay có mức độ kết nối tốt nhất toàn cầu…

Thông tin vừa được công bố trong bảng xếp hạng OAG Megahubs năm 2025, do Công ty Phân tích và dữ liệu hàng không OAG có trụ sở tại Anh thực hiện.

Theo bảng xếp hạng, sân bay Tân Sơn Nhất xếp thứ 45, tăng 9 bậc so với năm 2024 (từ hạng 54 lên hạng 45). Lần gần nhất sân bay lớn nhất phía Nam Việt Nam góp mặt trong top 50 này là năm 2022, ở vị trí 41.

Bảng xếp hạng top 50 sân bay kết nối tốt nhất toàn cầu của OAG, trong đó sân bay Tân Sơn Nhất (SGN) đứng thứ 45. Ảnh: OAG

Trong năm 2025, sân bay Tân Sơn Nhất ghi nhận 8.348 phương án nối chuyến hợp lệ, kết nối với 94 điểm đến trên toàn cầu, cho thấy mức độ mở rộng đáng kể của mạng bay (các đường bay và điểm đến mà sân bay đang phục vụ) quốc tế. Tại Cảng hàng không Tân Sơn Nhất (SGN), Vietnam Airlines là hãng bay chiếm thị phần lớn nhất, với 37% mạng bay quốc tế.

OAG Megahubs là một trong những bảng xếp hạng uy tín hàng đầu thế giới, đánh giá mức độ kết nối của các sân bay trong mạng bay quốc tế thông qua khả năng trung chuyển và nối chuyến.

Phương pháp của OAG tổng hợp dữ liệu từ 100 sân bay lớn nhất thế giới xét theo số ghế cung ứng và lịch bay theo lịch trình trong giai đoạn 1/9/2024 – 31/8/2025. Trong đó, OAG sẽ trích xuất dữ liệu vào ngày cao điểm nhất của ngành hàng không (1/8/2025) để tính toán tổng số phương án nối chuyến hợp lệ, bao gồm các tổ hợp hành trình giữa chuyến bay quốc tế và nội địa trong khung thời gian cho phép.

Báo cáo năm 2025 là lần thứ 10 OAG công bố Megahubs, phản ánh rõ sự dịch chuyển và phục hồi của mạng bay toàn cầu sau đại dịch, đặc biệt tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

OAG cũng công bố bảng xếp hạng top 25 sân bay có mức độ kết nối cao nhất thế giới dành cho các hãng hàng không chi phí thấp (Airport Megahubs) năm 2025. Theo đó, Việt Nam có hai sân bay góp mặt trong danh sách này, gồm Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, xếp thứ 19, và Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, xếp thứ 25.

Báo cáo của OAG cho thấy Vietjet Airlines là hãng hàng không chi phí thấp có mức độ hiện diện lớn nhất tại cả hai sân bay. Cụ thể, Vietjet chiếm 32% tổng số chuyến bay tại sân bay Nội Bài, giảm nhẹ so với mức 34% của năm 2024, trong khi tỷ lệ chuyến bay tại sân bay Tân Sơn Nhất đạt 33%, tăng mạnh so với mức 21% của năm trước đó.

Bảng xếp hạng được đánh giá dựa trên chỉ số kết nối tiềm năng, phản ánh khả năng trung chuyển hành khách thông qua mạng lưới các chuyến bay do các hãng hàng không chi phí thấp khai thác, tính theo số chuyến, tần suất, số ghế cung ứng và phạm vi điểm đến.

Việc sân bay Tân Sơn Nhất cải thiện thứ hạng cũng diễn ra trong bối cảnh mô hình hàng không giá rẻ là tăng trưởng chính tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương, chiếm gần 40% tổng lượng hành khách giá rẻ toàn thế giới. Sự gia tăng nhu cầu đi lại, du lịch và kết nối khu vực đã giúp nhiều sân bay trong khu vực thăng hạng mạnh mẽ trên các bảng xếp hạng quốc tế.

Tăng trưởng này đến từ một số yếu tố chính như tầng lớp trung lưu tăng nhanh, mức thu nhập khả dụng cao hơn, sự mở rộng mạng bay và kết nối giữa các thành phố lớn và nhỏ, giúp hàng không giá rẻ trở thành lựa chọn hàng đầu cho người đi lại nội địa và quốc tế ở châu Á.

Theo Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA), trong giai đoạn 2014–2024, thị trường hàng không Việt Nam ghi nhận mức tăng trưởng 121%, cao nhất trong nhóm 10 thị trường hàng không lớn nhất khu vực châu Á – Thái Bình Dương.