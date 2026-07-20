Tăng cường hiệu lực, hiệu quả kiểm toán

Việc ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa Kiểm toán nhà nước và các địa phương là một minh chứng cho sự cam kết mạnh mẽ của các bên trong việc đảm bảo tính minh bạch trong quản lý tài chính công nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả kiểm toán, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội...

KTNN ký Quy chế phối hợp công tác với tỉnh Thanh Hoá. Ảnh: KTNN

Ngày 19/7, tại Ninh Bình đã diễn ra Hội nghị sơ kết và ký Quy chế phối hợp công tác giữa Kiểm toán nhà nước (KTNN) với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND), Ủy ban nhân dân (UBND) các tỉnh Thanh Hóa, Ninh Bình và Hưng Yên.

Trong bối cảnh nền kinh tế đang chuyển mình mạnh mẽ, việc quản lý và điều hành ngân sách nhà nước tại các địa phương trở thành một nhiệm vụ đầy thách thức. Vì vậy, Quy chế phối hợp được ký kết nhằm thiết lập một cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa KTNN và các địa phương, đảm bảo nguyên tắc KTNN độc lập, chỉ tuân theo pháp luật, đồng thời phát huy vai trò lãnh đạo, giám sát của địa phương.

Một trong những điểm nổi bật của Quy chế phối hợp là việc xây dựng kế hoạch kiểm toán hàng năm. KTNN đã phối hợp chặt chẽ với các tỉnh trong công tác khảo sát, thu thập thông tin về các đầu mối kiểm toán, từ đó lập kế hoạch kiểm toán hiệu quả. Điều này không chỉ giúp hạn chế chồng chéo giữa hoạt động kiểm toán và kiểm soát nội bộ mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu thập thông tin, lập kế hoạch kiểm toán chính xác và kịp thời.

Tại Hội nghị, các đại biểu các tỉnh nói trên thống nhất đánh giá các kết quả đạt được, những hạn chế trong thực hiện Quy chế phối hợp; đồng thời đề xuất nhiều giải pháp nhằm tiếp tục hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa KTNN với các địa phương, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới. Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Trần Huy Tuấn cam kết tổ chức thực hiện nghiêm Quy chế và xác định rõ đầu mối, trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời hồ sơ, thông tin, dữ liệu, đảm bảo an ninh, an toàn, bảo mật và chủ động phối hợp ngay từ khâu xây dựng kế hoạch và thực hiện nghiêm các kết luận, kiến nghị kiểm toán; sử dụng hiệu quả kết quả kiểm toán trong công tác kiểm tra, giám sát, quản lý điều hành…

Trong quá trình thực hiện kiểm toán, các địa phương luôn phối hợp kịp thời và tạo điều kiện thuận lợi để đoàn kiểm toán thực hiện nhiệm vụ. Lãnh đạo các địa phương thường xuyên quan tâm, nắm bắt thông tin về hoạt động kiểm toán, đồng thời có sự chỉ đạo sát sao trong việc cung cấp hồ sơ tài liệu, trách nhiệm giải trình của các đơn vị được kiểm toán. Điều này đảm bảo cho hoạt động của đoàn kiểm toán được thực hiện theo đúng kế hoạch, nâng cao chất lượng kiểm toán.

Kết quả kiểm toán ngày càng được khai thác hiệu quả phục vụ hoạt động của HĐND các địa phương. HĐND các tỉnh đã công khai kết quả kiểm toán, các kết luận, kiến nghị của KTNN đến đại biểu HĐND nhằm tăng cường tính công khai, minh bạch, hiệu quả trong sử dụng tài chính công, tài sản công. Qua đó, nâng cao hoạt động giám sát của HĐND về lĩnh vực tài chính, ngân sách, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của địa phương.

Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa phát biểu tại sự kiện. Ảnh: KTNN

Phát biểu tại sự kiện, Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ký kết Quy chế phối hợp, đặc biệt trong bối cảnh các tỉnh đang quyết tâm thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030. Ông Nghĩa cũng chỉ ra rằng mô hình chính quyền địa phương hai cấp đã được triển khai nhưng vẫn còn những khó khăn, nhất là năng lực thực thi pháp luật trong quản lý tài chính, tài sản công và ngân sách ở cấp cơ sở.

Vì vậy, việc ký kết Quy chế phối hợp với sự tham gia của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND và UBND ba tỉnh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện quyết tâm của KTNN và cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công và ngân sách địa phương. Đây là cơ sở quan trọng để các địa phương thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030.