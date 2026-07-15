Tăng 50 lần thẩm quyền xử phạt vi phạm đất đai của Chủ tịch UBND cấp xã

Vợ và chồng chung quyền sử dụng đất thì áp dụng xử phạt vi phạm hành chính như đối với một cá nhân.
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 281/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2024/NĐ-CP ngày 04/10/2024 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, có hiệu lực từ ngày 31/8/2026.
Nghị định mới sửa đổi, bổ sung nhiều quy định mới trong đó có bổ sung các biện pháp khắc phục hậu quả như: Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm; buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của mốc địa giới đơn vị hành chính; buộc thực hiện lại thủ tục hành chính về đất đai và buộc nộp lại các giấy tờ đã bị tẩy xóa, sửa chữa, làm sai lệch nội dung, giấy tờ giả đã sử dụng.
Vợ và chồng chung quyền sử dụng đất thì áp dụng xử phạt vi phạm hành chính như đối với một cá nhân.
Bên cạnh đó, Nghị định số 281/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 6 quy định việc xác định số lợi bất hợp pháp thu được từ hành vi vi phạm.
Cụ thể, số lợi bất hợp pháp là số lợi được tính thành tiền do tổ chức, cá nhân thực hiện hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai có được từ việc sử dụng đất sau vi phạm và phải nộp vào ngân sách nhà nước.
Trường hợp hành vi vi phạm do nhiều tổ chức, cá nhân cùng thực hiện trên một thửa đất thì số lợi bất hợp pháp phải nộp được chia đều cho các tổ chức, cá nhân cùng vi phạm.
Trường hợp người vi phạm đã nộp các khoản tiền vào ngân sách nhà nước từ việc sử dụng đất vi phạm thì số lợi bất hợp pháp phải nộp được khấu trừ các khoản tiền đã nộp vào ngân sách nhà nước.
Đối với hành vi không thực hiện đăng ký biến động đất đai, Nghị định mới quy định phạt tiền từ 2.000.000- 3.000.000 đồng đối với hành vi không thực hiện đăng ký biến động đất đai theo quy định tại các điểm a, b, i, k, l, m và q khoản 1 Điều 133 Luật Đất đai, trừ trường hợp nhận quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thông qua việc thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 127 Luật Đất đai.
Về thẩm quyền xử phạt, Nghị định sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Điều 30, Điều 31 về thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch UBND cấp xã; cơ quan thanh tra chuyên ngành.
Cụ thể, theo quy định mới, Chủ tịch UBND cấp xã có quyền: Phạt cảnh cáo; phạt tiền đến 250.000.000 đồng; đình chỉ hoạt động dịch vụ tư vấn có thời hạn 03 tháng và áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 3 Điều 4 Nghị định 123/2024/NĐ-CP (hiện nay, Chủ tịch UBND cấp xã chỉ có quyền phạt tiền đến 5.000.000 đồng).
Trưởng đoàn kiểm tra chuyên ngành về đất đai do Cục trưởng Cục Quản lý đất đai thành lập, Trưởng đoàn kiểm tra do Thủ trưởng tổ chức thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường được giao thực hiện nhiệm vụ kiểm tra trong phạm vi quản lý nhà nước của Bộ thành lập, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường có quyền phạt tiền đến 400.000.000 đồng (quy định hiện nay là 50.000.000 đồng); tịch thu các giấy tờ đã bị tẩy xóa, sửa chữa, làm sai lệch nội dung, giấy tờ giả đã sử dụng trong sử dụng đất; đình chỉ hoạt động dịch vụ tư vấn có thời hạn 03 tháng...
Trưởng đoàn kiểm tra chuyên ngành về đất đai do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường thành lập, Cục trưởng Cục Quản lý đất đai, Thủ trưởng tổ chức thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường được giao thực hiện nhiệm vụ kiểm tra trong phạm vi quản lý nhà nước của Bộ có quyền phạt tiền đến 500.000.000 đồng; tịch thu các giấy tờ đã bị tẩy xóa, sửa chữa, làm sai lệch nội dung, giấy tờ giả đã sử dụng trong việc sử dụng đất; đình chỉ hoạt động dịch vụ tư vấn có thời hạn 03 tháng...
Nghị định số 123/2024/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 4/10/2024 nhằm cụ thể hóa Luật Đất đai năm 2024 và Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012 (được sửa đổi, bổ sung năm 2020), tạo hành lang pháp lý để xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.
Trên cơ sở tổng hợp báo cáo của các tỉnh, thành phố, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết sau hơn 1 năm triển khai Nghị định, các vụ việc vi phạm được xử lý kịp thời theo đúng trình tự, thủ tục quy định; ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân được nâng lên. Cả nước đã phát hiện và xử lý 8.951 vụ vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai với tổng số tiền xử phạt gần 147 tỷ đồng. Các hành vi bị xử phạt chủ yếu là sử dụng đất sai mục đích, lấn đất, chiếm đất, không đăng ký đất đai, chậm đăng ký biến động đất đai, hủy hoại đất…
Mặc dù đạt được những kết quả nhất định, nhưng trong quá trình triển khai thi hành Nghị định số 123/2024/NĐ-CP, theo phản ánh của một số địa phương, người sử dụng đất gửi về (qua công văn và thông qua phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ, của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Tư pháp), trong quá trình triển khai thi hành Nghị định đã phát sinh một số tồn tại, vướng mắc cần nghiên cứu sửa đổi, bổ sung để đảm bảo phù hợp với yêu cầu của thực tiễn.
Theo Ban Quản lý khu kinh tế Hải Phòng, trong việc quy hoạch và định hướng của Thành phố, thay vì chỉ phát triển khu công nghiệp, Hải Phòng đang hướng tới hình thành các chuỗi liên kết giữa khu công nghiệp, logistic, cảng biển, đô thị, dịch vụ theo mô hình của Singapore...
Trong nhiều năm qua, đấu giá quyền sử dụng đất được xem là một trong những “công cụ” quan trọng để các địa phương khai thác nguồn lực đất đai, tạo nguồn thu ngân sách và bổ sung nguồn cung đất ở cho thị trường bất động sản.
Khi quỹ đất trung tâm ngày càng khan hiếm và mặt bằng giá neo ở mức cao, thị trường bất động sản Lào Cai đang bước vào giai đoạn phát triển dựa trên giá trị thực. Những dự án đáp ứng nhu cầu an cư với chất lượng sống tốt và mức giá hợp lý đang trở thành "điểm rơi" của thị trường.
Ba kịch bản được đưa ra cho thị trường bất động sản Việt Nam trong 6 tháng cuối năm 2026, gồm: kịch bản thách thức, kỳ vọng và lý tưởng, tương ứng với những diễn biến khác nhau có thể xảy ra của kinh tế vĩ mô, lãi suất và dòng vốn. Trong đó, kịch bản kỳ vọng được nhận định có xác suất xảy ra cao nhất…
Thị trường bất động sản đang bước vào một chu kỳ phát triển mới, được dẫn dắt bởi quy hoạch, hạ tầng, tính minh bạch của thị trường và nhu cầu ở thực. Xu hướng này đang thể hiện rõ nét tại các thành phố lớn như Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh...
Dưới tác động của biến đối khi hậu, tình trạng thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường, cực đoan hơn, đòi hỏi công tác dự báo, cảnh báo sớm, giúp các ngành, địa phương và người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Đặc biệt với các hiện tượng khí hậu như El Nino, ông Hoàng Đức Cường cho rằng khi nhận diện sớm nguy cơ, dự báo cảnh báo sớm sẽ giúp có thời gian chủ động lên kế hoạch sớm, có các giải pháp ứng phó, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng, tác động đến hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.
Bức tranh tổng thể kinh tế năm 2026 cho thấy xu hướng chuyển dịch rõ rệt giữa khu vực Doanh nghiệp và Kinh tế cá thể. Ở khu vực Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh về số lượng, thu hút và phát triển lực lượng lao động lớn thì ở khu vực Kinh tế cá thể tốc độ tăng quy mô lại có xu hướng chậm lại, tỷ trọng lao động có sự dịch chuyển.
Phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD) kết hợp với mạng lưới đường sắt đô thị (metro) là chiến lược cốt lõi để giải quyết ùn tắc và tái cấu trúc không gian. Mô hình này tập...
Kỷ niệm 35 năm thành lập Tạp chí Kinh tế Việt Nam (1991 - 2026)
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...