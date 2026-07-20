Đà Nẵng phê duyệt phương án tái định cư khi giải toả 3 chung cư xuống cấp

Đối với các hộ dân thuộc diện di dời tại ba chung cư Lâm đặc sản Hòa Cường, Thuận Phước và Hòa Minh, TP. Đà Nẵng bố trí hai phương án tái định cư là tiếp tục thuê nhà ở xã hội thuộc tài sản công, hoặc mua nhà ở xã hội tại các dự án ngoài ngân sách…

Nhiều chung cư cũ đang được rà soát, cải tạo theo quy định. Ảnh: CTTĐT TP.Đà Nẵng

Thành phố Đà Nẵng vừa có quyết định thu hồi nhà ở thuộc tài sản công để thực hiện di dời, giải tỏa khu chung cư Lâm đặc sản Hòa Cường, Thuận Phước, Hòa Minh. Trong đó, có 38 trường hợp đang sử dụng nhà chung cư Lâm đặc sản Hòa Cường, phường Hòa Cường; 187 trường hợp đang sử dụng nhà chung cư Thuận Phước, phường Hải Châu; 55 trường hợp đang sử dụng nhà chung cư Hòa Minh, phường Thanh Khê.

Lý do là nhà chung cư thuộc trường hợp phải phá dỡ vì không bảo đảm an toàn để tiếp tục sử dụng theo quy định của pháp luật về xây dựng; thuộc trường hợp thu hồi nhà ở quy định tại Điều 127 Luật Nhà ở năm 2023 để thực hiện di dời, giải tỏa, phá dỡ và bố trí tái định cư theo phương án đã được UBND Thành phố phê duyệt.

Theo đó, trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày nhận được Quyết định, các hộ dân có trách nhiệm hoàn thành việc bàn giao căn hộ, di chuyển người và tài sản ra khỏi nhà chung cư để bàn giao mặt bằng cho cơ quan quản lý theo quy định.

Đối với phương án tái định cư, Thành phố Đà Nẵng bố trí hai hình thức, gồm: tiếp tục thuê nhà ở xã hội thuộc tài sản công, hoặc mua nhà ở xã hội tại các dự án ngoài ngân sách. Cụ thể, có 101 hộ đăng ký tiếp tục thuê nhà ở xã hội thuộc tài sản công, và 179 hộ đăng ký mua nhà ở xã hội tại các dự án ngoài ngân sách trên địa bàn Thành phố.

Trong thời gian chưa được bố trí nhà ở tái định cư, hoặc chưa hoàn thành thủ tục mua, thuê nhà ở theo phương án đã được phê duyệt, các hộ dân được bố trí chỗ ở tạm tại dự án Ký túc xá phía Tây và phía Tây mở rộng, phường Hải Vân, hoặc được xem xét hỗ trợ kinh phí để tự thuê chỗ ở theo quy định của HĐND Thành phố và UBND Thành phố.

Các hộ dân được xem xét hỗ trợ chi phí di chuyển, hỗ trợ thuê chỗ ở tạm và các khoản hỗ trợ khác (nếu có) theo đúng quy định của HĐND Thành phố, UBND Thành phố và phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được phê duyệt.

UBND Thành phố giao Sở Xây dựng thông báo các dự án nhà ở xã hội ngoài ngân sách đủ điều kiện mở bán, hướng dẫn người dân trình tự, thủ tục đăng ký mua nhà ở xã hội; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện và tổng hợp những khó khăn, vướng mắc để báo cáo UBND Thành phố xem xét, chỉ đạo.

UBND các phường Hải Châu, Hòa Cường và Thanh Khê có trách nhiệm phối hợp với Trung tâm quản lý và khai thác nhà cùng các đơn vị liên quan trong quá trình triển khai;

Trung tâm Quản lý và khai thác nhà Đà Nẵng chuẩn bị cơ sở vật chất tại dự án Ký túc xá phía Tây và phía Tây mở rộng để bố trí chỗ ở tạm cho các hộ dân. Trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày ban hành quyết định, đơn vị phải gửi quyết định đến từng hộ dân, khảo sát nhu cầu và triển khai phương án bố trí chỗ ở tạm theo quy định.

Đối với các hộ đăng ký tiếp tục thuê nhà ở xã hội thuộc tài sản công, Trung tâm có trách nhiệm rà soát quỹ nhà, thông báo và thực hiện bố trí cho thuê; trường hợp chưa có quỹ nhà thì hướng dẫn người dân thuê tạm tại ký túc xá, hoặc thực hiện các chính sách hỗ trợ thuê nhà. Đối với các hộ đăng ký mua nhà ở xã hội tại các dự án ngoài ngân sách, Trung tâm hướng dẫn người dân hoàn thiện hồ sơ đăng ký với chủ đầu tư và tiếp tục bố trí chỗ ở tạm trong thời gian chờ giải quyết.

Sau thời hạn 60 ngày, nếu hộ dân không bàn giao căn hộ theo quy định, Trung tâm rà soát, hoàn thiện hồ sơ để báo cáo Sở Xây dựng trình UBND Thành phố xem xét ban hành quyết định cưỡng chế di dời; đồng thời tiếp nhận, quản lý các căn hộ sau khi thu hồi.

Thông tin từ Đà Nẵng cho biết, 3 chung cư nói trên có niên hạn sử dụng theo quy định pháp luật về xây dựng là 20-50 năm, được đưa vào sử dụng từ năm 2001-2002. Theo kết quả kiểm định của Trung tâm Kiểm định chất lượng xây dựng (thuộc Sở Xây dựng) thực hiện năm 2021-2022, tất cả các khối nhà đều ở mức độ nguy hiểm cấp C.