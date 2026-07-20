Đà Nẵng phê duyệt phương án tái định cư khi giải toả 3 chung cư xuống cấp

Thành phố Đà Nẵng vừa có quyết định thu hồi nhà ở thuộc tài sản công để thực hiện di dời, giải tỏa khu chung cư Lâm đặc sản Hòa Cường, Thuận Phước, Hòa Minh. Trong đó, có 38 trường hợp đang sử dụng nhà chung cư Lâm đặc sản Hòa Cường, phường Hòa Cường; 187 trường hợp đang sử dụng nhà chung cư Thuận Phước, phường Hải Châu; 55 trường hợp đang sử dụng nhà chung cư Hòa Minh, phường Thanh Khê.
Lý do là nhà chung cư thuộc trường hợp phải phá dỡ vì không bảo đảm an toàn để tiếp tục sử dụng theo quy định của pháp luật về xây dựng; thuộc trường hợp thu hồi nhà ở quy định tại Điều 127 Luật Nhà ở năm 2023 để thực hiện di dời, giải tỏa, phá dỡ và bố trí tái định cư theo phương án đã được UBND Thành phố phê duyệt.
Theo đó, trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày nhận được Quyết định, các hộ dân có trách nhiệm hoàn thành việc bàn giao căn hộ, di chuyển người và tài sản ra khỏi nhà chung cư để bàn giao mặt bằng cho cơ quan quản lý theo quy định.
Đối với phương án tái định cư, Thành phố Đà Nẵng bố trí hai hình thức, gồm: tiếp tục thuê nhà ở xã hội thuộc tài sản công, hoặc mua nhà ở xã hội tại các dự án ngoài ngân sách. Cụ thể, có 101 hộ đăng ký tiếp tục thuê nhà ở xã hội thuộc tài sản công, và 179 hộ đăng ký mua nhà ở xã hội tại các dự án ngoài ngân sách trên địa bàn Thành phố.
Trong thời gian chưa được bố trí nhà ở tái định cư, hoặc chưa hoàn thành thủ tục mua, thuê nhà ở theo phương án đã được phê duyệt, các hộ dân được bố trí chỗ ở tạm tại dự án Ký túc xá phía Tây và phía Tây mở rộng, phường Hải Vân, hoặc được xem xét hỗ trợ kinh phí để tự thuê chỗ ở theo quy định của HĐND Thành phố và UBND Thành phố.
Các hộ dân được xem xét hỗ trợ chi phí di chuyển, hỗ trợ thuê chỗ ở tạm và các khoản hỗ trợ khác (nếu có) theo đúng quy định của HĐND Thành phố, UBND Thành phố và phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được phê duyệt.
UBND Thành phố giao Sở Xây dựng thông báo các dự án nhà ở xã hội ngoài ngân sách đủ điều kiện mở bán, hướng dẫn người dân trình tự, thủ tục đăng ký mua nhà ở xã hội; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện và tổng hợp những khó khăn, vướng mắc để báo cáo UBND Thành phố xem xét, chỉ đạo.
UBND các phường Hải Châu, Hòa Cường và Thanh Khê có trách nhiệm phối hợp với Trung tâm quản lý và khai thác nhà cùng các đơn vị liên quan trong quá trình triển khai;
Trung tâm Quản lý và khai thác nhà Đà Nẵng chuẩn bị cơ sở vật chất tại dự án Ký túc xá phía Tây và phía Tây mở rộng để bố trí chỗ ở tạm cho các hộ dân. Trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày ban hành quyết định, đơn vị phải gửi quyết định đến từng hộ dân, khảo sát nhu cầu và triển khai phương án bố trí chỗ ở tạm theo quy định.
Đối với các hộ đăng ký tiếp tục thuê nhà ở xã hội thuộc tài sản công, Trung tâm có trách nhiệm rà soát quỹ nhà, thông báo và thực hiện bố trí cho thuê; trường hợp chưa có quỹ nhà thì hướng dẫn người dân thuê tạm tại ký túc xá, hoặc thực hiện các chính sách hỗ trợ thuê nhà. Đối với các hộ đăng ký mua nhà ở xã hội tại các dự án ngoài ngân sách, Trung tâm hướng dẫn người dân hoàn thiện hồ sơ đăng ký với chủ đầu tư và tiếp tục bố trí chỗ ở tạm trong thời gian chờ giải quyết.
Sau thời hạn 60 ngày, nếu hộ dân không bàn giao căn hộ theo quy định, Trung tâm rà soát, hoàn thiện hồ sơ để báo cáo Sở Xây dựng trình UBND Thành phố xem xét ban hành quyết định cưỡng chế di dời; đồng thời tiếp nhận, quản lý các căn hộ sau khi thu hồi.
Thông tin từ Đà Nẵng cho biết, 3 chung cư nói trên có niên hạn sử dụng theo quy định pháp luật về xây dựng là 20-50 năm, được đưa vào sử dụng từ năm 2001-2002. Theo kết quả kiểm định của Trung tâm Kiểm định chất lượng xây dựng (thuộc Sở Xây dựng) thực hiện năm 2021-2022, tất cả các khối nhà đều ở mức độ nguy hiểm cấp C.
Bên cạnh tâm lý tích cực hơn, người tiêu dùng đang có nhiều thay đổi trong kỳ vọng và quyết định mua bất động sản. Những thay đổi này thể hiện ở việc lựa chọn khu vực, thời điểm xuống tiền, cũng như các yếu tố ưu tiên khi tìm kiếm sản phẩm…
Trong giai đoạn thị trường bất động sản không còn tăng theo “sóng”, nhà đầu tư bắt đầu quay lại với câu hỏi căn bản: Tài sản nào có thể vừa giữ giá trị dài hạn, vừa tạo dòng tiền đều đặn trong quá trình nắm giữ?
Việc ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa Kiểm toán nhà nước và các địa phương là một minh chứng cho sự cam kết mạnh mẽ của các bên trong việc đảm bảo tính minh bạch trong quản lý tài chính công nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả kiểm toán, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội...
Thị trường bất động sản công nghiệp phía Bắc tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trong 6 tháng đầu năm 2026 khi nguồn cung mới được bổ sung, nhu cầu thuê ổn định và diện tích hấp thụ đất công nghiệp đạt mức cao nhất kể từ quý 1/2024. Tuy nhiên, diễn biến giữa các phân khúc vẫn có sự phân hóa, với đất công nghiệp và nhà kho xây sẵn ghi nhận kết quả khả quan hơn so với nhà xưởng xây sẵn…
Hà Nội vừa khởi công 5 tuyến đường sắt đô thị với tổng chiều dài hơn 303 km. Đây là cột mốc quan trọng đánh dấu giai đoạn phát triển đô thị theo mô hình TOD (Transit-Oriented Development), thay đổi thói quen di chuyển, tái định hình bản đồ giá trị bất động sản.
Luật Công nghiệp công nghệ số đã mở rộng phạm vi nhân lực công nghệ số chất lượng cao, không chỉ bao gồm người Việt Nam (cả trong và ngoài nước) mà còn cả chuyên gia nước ngoài đáp ứng các tiêu chí do Chính phủ Việt Nam quy định. Để thu hút lực lượng này, luật đưa ra hàng loạt chính sách ưu đãi...
Hà Nội vừa khởi công xây dựng đồng thời 5 tuyến metro, định hình cấu trúc đô thị đa cực, chuyển dần từ mô hình phát triển tập trung vào khu vực trung tâm sang mô hình phát triển đa trung tâm. Phát triển các tuyến metro đồng thời thúc đẩy TOD tích hợp với nhà ở, thương mại, văn phòng, dịch vụ sẽ tối ưu hóa giá trị sử dụng đất.
Phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD) kết hợp với mạng lưới đường sắt đô thị (metro) là chiến lược cốt lõi để giải quyết ùn tắc và tái cấu trúc không gian. Mô hình này tập...
Kỷ niệm 35 năm thành lập Tạp chí Kinh tế Việt Nam (1991 - 2026)
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...