Bất động sản liền kề metro trước cơ hội tăng trưởng mới

Nếu trước đây, giá trị bất động sản chủ yếu được xác lập theo khoảng cách tới trung tâm hoặc các trục giao thông lớn, thì trong mô hình TOD, nhà ga metro trở thành “điểm neo” của giá trị đô thị.
Ông Peter Calthorpe – kiến trúc sư, nhà quy hoạch đô thị người Mỹ và là người được xem là cha đẻ của khái niệm TOD – từng nhận định rằng TOD không đơn thuần là phát triển quanh một tuyến giao thông công cộng, mà là cách tổ chức đô thị để con người có thể sống, làm việc, mua sắm và tiếp cận các dịch vụ thiết yếu trong khoảng cách đi bộ. Chính sự tích hợp đó mới tạo nên giá trị bền vững của bất động sản.
Theo kinh nghiệm từ các đô thị lớn trên Thế giới, vùng ảnh hưởng hiệu quả của TOD thường nằm trong bán kính khoảng 400–800m quanh nhà ga. Khi mật độ người sử dụng giao thông công cộng tăng lên, khu vực này cũng đồng thời thu hút thương mại, văn phòng, dịch vụ và các tiện ích đô thị, hình thành những trung tâm phát triển mới. Tại Singapore, sau khi tuyến Circle Line đi vào hoạt động, giá nhà trong bán kính 400m quanh các ga tăng ~ 15%, trong phạm vi 800m quanh ga Downtown Line ghi nhận mức tăng ~ 6,1%.
Nói cách khác, metro không chỉ rút ngắn thời gian di chuyển mà còn rút ngắn khoảng cách tới các cơ hội kinh tế, yếu tố cốt lõi tạo nên giá trị của bất động sản.
Việc tăng giá quanh các tuyến metro không phải là hiện tượng ngắn hạn mà là xu hướng đã được kiểm chứng qua nhiều thập kỷ.
Tại Hong Kong, mô hình Rail + Property của MTR Corporation được xem là hình mẫu thành công nhất thế giới. Thay vì chỉ đầu tư hạ tầng giao thông, hệ thống metro được phát triển đồng thời với các khu thương mại, văn phòng, nhà ở và dịch vụ quanh nhà ga, tạo ra nguồn thu lớn từ bất động sản để tái đầu tư cho giao thông công cộng.
Tại London, việc đưa tuyến Elizabeth line vào khai thác đã thúc đẩy quá trình tái phát triển nhiều khu vực phía Đông và phía Tây thành phố, đồng thời góp phần nâng cao giá trị của những khu vực được cải thiện khả năng kết nối.
Ở Việt Nam, hiệu ứng này cũng bắt đầu được ghi nhận. Báo cáo mới nhất của JLL cho thấy: dự án nằm trong 10 phút đi bộ tới ga metro tại TP.HCM tăng khoảng 8%/năm, trong khi toàn thị trường khoảng 4%. Tại Hà Nội, các dự án dọc tuyến metro tăng khoảng 19%, trong khi mặt bằng thị trường khoảng 12%. Giá căn hộ gần metro tăng khoảng 200–250 USD/m² chỉ sau một năm vận hành metro. Khu vực tăng mạnh nhất nằm trong khoảng 150–300m từ ga metro.
Ngày 22/6/2026, Hà Nội đồng loạt khởi công 5 tuyến đường sắt đô thị trọng điểm gồm các tuyến số 1, 2, 8, 10 và 14. Đây được xem là dấu mốc đưa Thủ đô bước vào giai đoạn phát triển mạng lưới giao thông công cộng quy mô lớn theo định hướng TOD.
Tạp chí Transport Policy năm 2026 chỉ ra rằng ngay cả khi tuyến metro tại Hà Nội chưa vận hành, việc hoàn thành xây dựng đã tạo ra mức tăng giá đất khoảng 3,76% tại các khu vực chịu tác động; cho thấy phản ứng nhạy bén của thị trường trước kỳ vọng về khả năng kết nối trong tương lai.
Trong mạng lưới quy hoạch metro Hà Nội, tuyến Metro số 2 giữ vai trò đặc biệt khi là hành lang kết nối khu vực trung tâm lịch sử với sân bay quốc tế Nội Bài.
Đoạn Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo được khởi công từ tháng 10/2025 không chỉ góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông công cộng mà còn mở ra một trục phát triển mới phía Bắc Thủ đô, gia tăng giá trị khu vực Tây Hồ Tây. Theo quy hoạch, ga Nam Thăng Long sẽ là đầu mối kết nối Ciputra Hà Nội, Tây Hồ Tây, Khu Ngoại giao đoàn cùng nhiều khu chức năng trọng điểm, tạo nền tảng để phát triển các tổ hợp thương mại, dịch vụ và nhà ở theo mô hình TOD.
Trong bối cảnh đó, những dự án sở hữu khoảng cách tiếp cận ngắn tới nhà ga được đánh giá có lợi thế đón đầu chu kỳ tăng trưởng mới.
The Windsor Collection là một trong số ít bộ sưu tập bất động sản thấp tầng chỉ cách ga Metro số 2 chưa đến 5 phút di chuyển. Bên cạnh lợi thế kết nối, dự án còn nằm tại lõi Ciputra Central Park, nơi đang hình thành hệ sinh thái công viên, mặt nước và tiện ích quy mô lớn của khu đô thị Ciputra Hà Nội.
Kinh nghiệm từ các đô thị phát triển cho thấy, hạ tầng metro có thể được đầu tư trong vài năm, nhưng giá trị đô thị mà metro tạo ra thường được tích lũy trong nhiều thập kỷ. Khi Hà Nội bước vào kỷ nguyên TOD, khoảng cách tới một nhà ga vì thế không còn đơn thuần là lợi thế giao thông, mà đang trở thành một trong những thước đo quan trọng của giá trị bất động sản trong tương lai.
The Windsor Collection
Đảo hồ Công viên trung tâm Ciputra Central Park - khu đô thị Nam Thăng Long
Website: www.thewindsorcollection.vn
Hotline: 1900 638 833.
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