Hạ tầng bứt phá thúc đẩy phát triển đô thị Đông Bắc TP.HCM

Sự phát triển của hạ tầng cùng hệ sinh thái đô thị - công nghiệp hiện đại đang tạo nên những xung lực mới cho cửa ngõ Đông Bắc TP.HCM mà trọng tâm là đô thị Thuận An.

Trục kết nối chiến lược Quốc lộ 13 đang được mở rộng lên 10–14 làn xe.

Giá trị của bất động sản không chỉ được tạo nên bởi một vài dự án phát triển hạ tầng đơn lẻ mà từ sự cộng hưởng của nhiều xung lực khác nhau. Khi hạ tầng giao thông, hệ sinh thái tiện ích và quy hoạch phát triển cùng được đầu tư đồng bộ, khả năng kết nối được nâng cao sẽ kéo theo sự dịch chuyển của dân cư, dòng chảy thương mại và vốn đầu tư.

BỆ PHÓNG TỪ CÁC TRỤC GIAO THÔNG TRỌNG ĐIỂM

Đông Bắc TP.HCM, trọng tâm là đô thị Thuận An, đang là khu vực hội tụ rõ nét những yếu tố đó. Nổi bật là dự án mở rộng Quốc lộ 13 lên 10–14 làn xe. Dự kiến khi hoàn thành vào năm 2028, trục kết nối huyết mạch này không chỉ giải quyết bài toán giao thông mà còn nâng cao năng lực kết nối giữa các khu dân cư, trung tâm thương mại, khu công nghiệp và các cực phát triển của TP.HCM.

Song song với Quốc lộ 13, tuyến Metro Thủ Dầu Một – Tao Đàn cũng là một trong những dự án hạ tầng giao thông trọng điểm, được thành phố ưu tiên đầu tư nhằm tăng cường kết nối giữa khu vực Đông Bắc với trung tâm hiện hữu, tạo tiền đề cho quá trình phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng (TOD). Thực tế tại nhiều thành phố lớn cho thấy, những bất động sản nằm trong phạm vi tiếp cận thuận tiện với metro thường có sức hút lớn hơn đối với người mua.

Bên cạnh các trục đường bộ và đường sắt đô thị, tuyến đường ven sông Sài Gòn cũng đang được kỳ vọng góp phần hoàn thiện mạng lưới kết nối của Đông Bắc TP.HCM. Theo quy hoạch, trục đường có chiều dài khoảng 7,4 km đi qua các phường Lái Thiêu, Thuận An và Bình Hòa sẽ được đầu tư mở rộng với quy mô 6 làn xe. Khi hoàn thành, tuyến đường này sẽ hình thành trục giao thông song song với Quốc lộ 13, góp phần chia sẻ áp lực giao thông, tăng cường kết nối và mở rộng không gian phát triển đô thị dọc hành lang sông Sài Gòn.

AEON Mall Canary với quy mô 6,2 ha là trung tâm thương mại lớn nhất tại Thuận An.

Chưa hết, Thuận An còn đang sở hữu một hệ sinh thái đô thị đã hình thành và hoạt động sôi động. Nổi bật là AEON Mall Canary với quy mô khoảng 6,2 ha là trung tâm thương mại lớn nhất tại Thuận An, cùng hệ thống tiện ích hiện hữu như sân golf Sông Bé 104ha, Bệnh viện Quốc tế Columbia Asia, Bệnh viện Quốc tế Hạnh Phúc, trường Đại học Bình Dương, Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương và các khu công nghiệp lớn như VSIP 1, Việt Hương.

Hệ tiện ích đa dạng này không chỉ đáp ứng nhu cầu học tập, làm việc, mua sắm, chăm sóc sức khỏe và giải trí mà còn góp phần thu hút khoảng 45.000 chuyên gia, kỹ sư quốc tế và lao động trình độ cao, từng bước hình thành môi trường sống theo xu hướng Work – Live – Balance tại đô thị Thuận An. Đây cũng chính là lý do Thuận An đang được TP.HCM xác định là cực tăng trưởng mới sau sáp nhập địa giới hành chính.

Sự cộng hưởng giữa hạ tầng giao thông và hệ sinh thái đô thị ngày càng hoàn thiện, được đánh giá là một trong những yếu tố quan trọng tạo dư địa tăng giá bền vững cho bất động sản tại khu vực Đông Bắc TP.HCM.

GIÁ TRỊ TINH TUYỂN GIỮA TÂM ĐIỂM KẾT NỐI

Nằm giữa tâm điểm kết nối của đô thị Thuận An, Khải Hoàn Imperial sở hữu vị trí chiến lược trên mặt tiền Quốc lộ 13, cách ga Metro Thủ Dầu Một – Tao Đàn khoảng 400 m, đối diện AEON Mall Canary và liền kề KCN VSIP 1, sân golf Sông Bé 104 ha. Vị trí này giúp dự án hưởng lợi trực tiếp từ mạng lưới hạ tầng trọng điểm cùng hệ sinh thái tiện ích đã hiện hữu của khu vực.

Ngoài ra, Khải Hoàn Imperial còn được phát triển theo định hướng Bespoke Living với bộ sưu tập Signature Edition – quỹ căn hộ được tinh tuyển từ các vị trí đẹp trong dự án, sở hữu tầm nhìn panorama đa hướng, tiện ích độc bản và bàn giao cao cấp với các thương hiệu quốc tế. Cùng với đó là hệ thống hơn 80 tiện ích nội khu được quy hoạch đồng bộ từ Hồ bơi vô cực onsen khoáng nóng, quảng trường tri thức, trung tâm gym & fitness, đến Virtual Golf, trung tâm spa & sauna, trung tâm khánh tiết… hướng đến nâng tầm trải nghiệm sống, nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe ngay tại nơi ở.

Khải Hoàn Imperial sở hữu vị trí nổi bật ngay mặt tiền Quốc lộ 13, kết nối ga Metro Thủ Dầu Một – Tao Đàn chỉ 400m, đối diện AEON Mall Canary.

Hiện dự án đang đẩy mạnh tiến độ triển khai xây dựng, dự kiến bàn giao vào quý 3/2028. Ở thời điểm hiện tại, chủ đầu tư đang áp dụng nhiều ưu đãi hấp dẫn cho nhóm khách hàng tiên phong. Theo đó, khách hàng chỉ cần thanh toán 10% là được sở hữu, đồng thời còn được kéo giãn thời gian thanh toán đến 4 năm, tặng gói nội thất cao cấp trị giá từ 100–300 triệu đồng (tùy loại căn hộ), miễn phí quản lý 12 tháng và được chiết khấu từ 0,5–1,5% khi sở hữu nhiều sản phẩm.

Sự cộng hưởng của các xung lực hạ tầng và quá trình phát triển đô thị đang mở ra chu kỳ tăng trưởng mới cho khu vực Đông Bắc TP.HCM nói chung, đô thị Thuận An nói riêng, đồng thời tái định hình giá trị của những bất động sản có vị trí chiến lược. Với lợi thế vượt trội về vị trí và khả năng kết nối cùng bộ sưu tập Signature Edition được tinh tuyển, Khải Hoàn Imperial đang được thị trường nhìn nhận là một trong những dự án “sáng giá” nhất hiện nay tại Đông Bắc TP.HCM.

Sales Gallery và Nhà mẫu dự án Khải Hoàn Imperial

Mặt tiền Quốc lộ 13 (Đại lộ Bình Dương), phường Thuận Giao, TP. HCM.

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