Nghệ An: Đấu giá khu "đất vàng" hơn 37.000 m2 tại phường Trường Vinh

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Nghệ An (thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường) vừa phát thông báo số 1081/TB-TTPTQĐ về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với khu đất HH-01 tại khu vực bùng binh Hải quan, phường Trường Vinh, nhằm triển khai Dự án Tổ hợp nhà ở, thương mại và dịch vụ.
Đây được đánh giá là một trong những khu "đất vàng" hiếm hoi còn lại tại trung tâm thành phố Vinh (cũ), sở hữu vị trí đắc địa khi nằm giữa nhiều tuyến giao thông huyết mạch và hệ thống cơ quan hành chính của tỉnh. Theo bảng giá đất của Nghệ An, giá đất tại khu vực này dao động từ 100-110 triệu đồng/m2, thuộc nhóm cao nhất trên địa bàn. Trước đây, khu đất từng được quy hoạch xây dựng Trung tâm hành chính tỉnh Nghệ An vào năm 2015.
Theo quy hoạch, khu đất HH-01 có tổng diện tích hơn 37.400 m2. Trong đó, khoảng 9.300 m2 được bố trí xây dựng nhà ở chung cư kết hợp thương mại, dịch vụ; hơn 6.000 m2 dành cho khu thương mại, dịch vụ, giáo dục và căn hộ dịch vụ; hơn 22.000 m2 còn lại được quy hoạch cho cây xanh, giao thông và các công trình hạ tầng kỹ thuật.
Bên cạnh không gian xây dựng trên mặt đất, dự án còn được quy hoạch khoảng 37.000 m2 công trình ngầm. Đáng chú ý, hơn 21.500 m2 là công trình ngầm độc lập, không nằm trong phần móng của các công trình trên mặt đất, góp phần gia tăng quỹ không gian phục vụ hạ tầng và bãi đỗ xe.
Theo thông báo, giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng khu đất HH-01 được xác định là hơn 824 tỷ đồng.
Khu đất này cũng nằm trong phạm vi khu vực rộng khoảng 7 ha tại bùng binh Hải quan vừa được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch. Khu vực được giới hạn bởi đường Dương Văn Nga ở phía Bắc, đường Lê Hồng Phong phía Nam, Đại lộ Lê Nin phía Đông và đường Trần Huy Liệu phía Tây.
Theo quy hoạch mới, chức năng sử dụng đất được chuyển từ đất cơ quan sang đất hỗn hợp, bao gồm nhà ở cao tầng, thương mại, dịch vụ, trường học, cây xanh và các công trình hạ tầng xã hội. Chiều cao công trình tối đa được nâng từ 35 lên 39 tầng, đồng thời bổ sung từ 1-2 tầng hầm, trong khi mật độ xây dựng tối đa vẫn giữ ở mức 60%.
Việc điều chỉnh quy hoạch cũng làm quy mô dân số dự kiến của toàn khu tăng từ khoảng 5.500 người lên 10.500 người. Trong đó, khu đất HH-01 được xác định là hạt nhân của tổ hợp nhà ở, thương mại và dịch vụ, kỳ vọng tạo điểm nhấn mới cho không gian đô thị trung tâm và góp phần nâng cao giá trị bất động sản tại khu vực bùng binh Hải quan trong thời gian tới.
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