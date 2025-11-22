Tăng cường hợp tác Việt Nam – Czech trong khuôn khổ Đối tác Chiến lược

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Czech Milos Vystrcil đã có cuộc hội kiến với Tổng Bí thư Tô Lâm và hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Các cuộc tiếp xúc khẳng định quyết tâm làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam – Czech trong giai đoạn mới.

Chiều 21/11, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp Chủ tịch Thượng viện Quốc hội Cộng hòa Czech Milos Vystrcil đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Tổng Bí thư nhiệt liệt chào mừng Đoàn đại biểu cấp cao Thượng viện Czech, đánh giá chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng, thể hiện quyết tâm của lãnh đạo hai nước trong việc củng cố, phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác đã được xây dựng suốt hơn 75 năm. Chuyến thăm được kỳ vọng tạo xung lực mới đưa quan hệ Đối tác Chiến lược vừa được thiết lập đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch Thượng viện Quốc hội Cộng hòa Czech Milos Vystrcil. Ảnh: ĐCS

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định những tình cảm chân thành, sự ủng hộ lẫn nhau trong các giai đoạn khó khăn và mức độ tin cậy chính trị cao giữa hai nước là nền tảng vững chắc để bước vào giai đoạn hợp tác mới. Hai bên có khả năng bổ trợ về tiềm năng, thế mạnh, hướng tới mục tiêu phát triển của mỗi nước và đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định khu vực và thế giới.

Lãnh đạo Đảng bày tỏ hài lòng trước những tiến triển trong quan hệ Việt Nam – Czech, song cho rằng kim ngạch thương mại song phương khoảng 2 tỷ USD vẫn còn khiêm tốn. Hai nước có nhiều mặt hàng nổi bật, không cạnh tranh trực tiếp, do đó cần đẩy mạnh xúc tiến thương mại, hướng đến mục tiêu 5 tỷ USD trong vài năm tới.

Việt Nam và Czech có thể tận dụng thị trường của nhau làm cầu nối với châu Âu và Đông Nam Á, qua đó tăng cường tự chủ chiến lược, đa dạng hóa thị trường và nguồn cung, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Tổng Bí thư đánh giá cao kết quả hội đàm giữa Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Thượng viện Milos Vystrcil; đề nghị cơ quan lập pháp hai nước tiếp tục phối hợp, hoàn thiện hành lang pháp lý để tạo điều kiện cho hợp tác song phương.

Khẳng định hai nước có nhiều điểm tương đồng và lợi ích song trùng, Tổng Bí thư đề nghị thúc đẩy trao đổi đoàn các cấp, tăng cường hợp tác trên các kênh Đảng, Nhà nước, Quốc hội; mở rộng hợp tác địa phương, giao lưu nhân dân; phối hợp tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương.

Hình ảnh buổi tiếp. Ảnh: ĐCS

Hai bên cũng được đề nghị đẩy mạnh hợp tác trong kinh tế, thương mại, đầu tư, quốc phòng – an ninh, khoa học – công nghệ, giáo dục – đào tạo, văn hóa, du lịch và mở rộng sang các lĩnh vực mới như năng lượng sạch, năng lượng tái tạo và chuyển đổi số.

Bày tỏ vui mừng thăm Việt Nam, Chủ tịch Thượng viện Milos Vystrcil cảm ơn sự đón tiếp trọng thị và chúc mừng các thành tựu phát triển kinh tế – xã hội, hội nhập quốc tế của Việt Nam. Ông nhất trí với các định hướng hợp tác mà Tổng Bí thư nêu và khẳng định Thượng viện Czech sẽ phối hợp chặt chẽ với Quốc hội Việt Nam, hỗ trợ Chính phủ hai nước thúc đẩy hợp tác nhiều mặt. Czech sẵn sàng vận động các thành viên EU còn lại sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam – EU (EVIPA).

Hai nhà lãnh đạo thống nhất đánh giá quan hệ Việt Nam – Czech sở hữu nhiều “tài sản” quý giá như tình cảm gắn bó giữa nhân dân hai nước, cộng đồng người Việt được công nhận là dân tộc thiểu số tại Czech, cùng hàng chục nghìn chuyên gia và kỹ sư Việt Nam từng học tập tại Czech. Đây là những cầu nối quan trọng trong hợp tác kinh tế, văn hóa và giao lưu nhân dân.

Hình ảnh buổi tiếp. Ảnh: ĐCS

Hai bên nhất trí đẩy nhanh việc xây dựng và triển khai Kế hoạch hành động thực hiện quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam – Czech, hướng tới các dự án hợp tác cụ thể, hiệu quả và phù hợp lợi ích hai nước.

Chủ tịch Thượng viện Czech cam kết tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt học tập, làm việc ổn định tại Czech và khẳng định lập trường ủng hộ giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình theo luật pháp quốc tế, trong đó có vấn đề Biển Đông.

Tổng Bí thư đề nghị Czech tiếp tục hỗ trợ cộng đồng người Việt tại sở tại, đồng thời thúc đẩy đóng góp của cộng đồng vào phát triển kinh tế – xã hội của Séc và quan hệ song phương.

Trước đó, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Thượng viện Milos Vystrcil đã tiến hành hội đàm sau lễ đón chính thức.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đón Chủ tịch Thượng viện Quốc hội Cộng hòa Czech - Ảnh: TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh chuyến thăm diễn ra đúng dịp kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và năm đầu tiên triển khai khuôn khổ Đối tác Chiến lược Việt Nam – Czech, góp phần tăng cường hợp tác nghị viện. Việt Nam trân trọng sự hỗ trợ của Czech, trong đó có khoản viện trợ khoảng 3,5 tỷ đồng giúp khắc phục hậu quả bão lũ.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ với Czech – Đối tác Chiến lược đầu tiên của Việt Nam tại Trung Đông Âu; đánh giá cao các chuyến thăm cấp cao gần đây như chuyến thăm Czech của Thủ tướng Phạm Minh Chính và chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Petr Fiala.

Chủ tịch Thượng viện Milos Vystrcil bày tỏ ấn tượng với sự phát triển kinh tế – xã hội và hội nhập quốc tế của Việt Nam; cảm ơn sự đón tiếp trọng thị và chính sách miễn thị thực đơn phương đối với công dân Czech. Ông cũng ghi nhận kết quả kết nối doanh nghiệp hai nước trong chuyến thăm.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội đàm với Chủ tịch Thượng viện Quốc hội Cộng hòa Séc - Ảnh: TTXVN

Hai nhà lãnh đạo đánh giá cao tiến triển hợp tác nghị viện và nhất trí tăng cường trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao, trên các kênh Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội và nhân dân. Hai bên nhất trí thúc đẩy hợp tác giữa các ủy ban chuyên môn, nhóm nghị sĩ hữu nghị, nghị sĩ nữ và nghị sĩ trẻ; phối hợp trong giám sát và hỗ trợ Chính phủ thực thi các thỏa thuận hợp tác.

Hợp tác kinh tế – thương mại được hai bên coi là trụ cột quan trọng. Các dự án như Nhà máy ô tô Skoda và Nhà máy nhiệt điện Mông Dương 2 được ghi nhận là minh chứng cho sự hợp tác hiệu quả.

Hai bên nhất trí sớm xây dựng Kế hoạch hành động triển khai Đối tác Chiến lược giai đoạn 2025–2026; mở rộng hợp tác trong thương mại, khoa học – công nghệ, giáo dục, y tế, văn hóa, du lịch, năng lượng tái tạo, năng lượng hạt nhân, quốc phòng – an ninh, chuyển đổi số và bảo vệ môi trường.

Hai bên cũng khuyến khích các hãng hàng không nghiên cứu mở đường bay thẳng nhằm thúc đẩy du lịch và giao lưu nhân dân.

Về các vấn đề quốc tế, Việt Nam và Czech thống nhất tiếp tục phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, góp phần duy trì hòa bình và ổn định khu vực.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Czech tiếp tục tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt hội nhập, khẳng định cộng đồng là cầu nối quan trọng trong quan hệ hai nước. Chủ tịch Thượng viện Czech bày tỏ sự trân trọng đối với cộng đồng người Việt tại Czech.

Nhân dịp này, Chủ tịch Thượng viện Milos Vystrcil trân trọng mời Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm chính thức Czech. Trước đó, ông đã đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.