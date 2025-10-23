VSBF 2025: Hướng tới giải pháp tăng trưởng bền vững trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng Việt Nam

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Thứ Năm, 23/10/2025
Phương Hoa
23/10/2025, 14:17
Hội thảo quốc tế VSBF 2025 quy tụ hơn 300 chuyên gia, nhà nghiên cứu và nhà hoạch định chính sách trong nước và quốc tế, nhằm thảo luận về những xu hướng mới trong tài chính bền vững, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng ....
Hội thảo quốc tế về tài chính và ngân hàng Việt Nam 2025 (VSBF 2025) chính thức khai mạc tại Hà Nội vào ngày 23/10.
Sự kiện được phối hợp tổ chức bởi Tổ chức Khoa học và Chuyên gia Việt Nam toàn cầu (AVSE Global) , Học viện Ngân hàng (BAV), Trường Kinh doanh EMLV (Pháp), Hiệp hội Quốc tế vì Sự phát triển của Kinh tế - Tài chính (ISAFE) và Đại học Massey (New Zealand).
Phát biểu tại lễ khai mạc hội thảo, PGS.TS Bùi Hữu Toàn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Học viện Ngân hàng (BAV), nhấn mạnh hội thảo năm nay diễn ra trong bối cảnh cấu trúc tài chính toàn cầu đang chứng kiến những chuyển biến sâu rộng.
Sự nổi lên của các trung tâm tài chính mới cùng sự phát triển mạnh mẽ của các mô hình trung gian phi truyền thống đang làm thay đổi diện mạo hệ thống tài chính quốc tế, đặt ra yêu cầu cấp thiết về khung pháp lý, cơ chế giám sát và đảm bảo an toàn hệ thống.
Bên cạnh đó, những biến động địa – chính trị, xu hướng tái cấu trúc chuỗi cung ứng và sự dịch chuyển dòng vốn đang khiến nền kinh tế thế giới bước vào giai đoạn tái cân bằng và định hình lại cấu trúc phát triển. Đặc biệt, sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data) và công nghệ chuỗi khối (Blockchain) đang thúc đẩy đổi mới mô hình kinh doanh, nâng cao hiệu quả và mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ tài chính toàn cầu.
Trong bối cảnh đó, các quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam, đang nỗ lực tìm kiếm điểm cân bằng giữa đổi mới và kiểm soát rủi ro, giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững, cũng như giữa hội nhập quốc tế và ổn định kinh tế vĩ mô.
Vì vậy, Hội thảo VSBF 2025 được tổ chức với mục tiêu trao đổi và chia sẻ những thứ mới nhất xoay quanh những vấn đề mang tính nền tảng và thời sự của hệ thống tài chính toàn cầu cũng như khu vực.
Cách nghiên cứu và thảo luận tại diễn đàn hướng tới làm rõ mối quan hệ giữa quản trị doanh nghiệp, cấu trúc chính sách tài chính và khả năng thích ứng của các nền kinh tế mới nổi trong bối cảnh hội nhập và biến động thị trường.
“Song song với đó là những tiếp cận mới về ổn định tài chính, năng lực quản lý ngân hàng và cải cách quy định giám sát nhằm nâng cao sức chống chịu của hệ thống trước sự thay đổi nhanh chóng của môi trường kinh tế – công nghệ”, PGS.TS Toàn chia sẻ.
Ở góc độ quốc tế, GS.TS Nguyễn Đức Khương, Giám đốc điều hành Trường Kinh doanh EMLV (Pháp), Chủ tịch AVSE Global, cho biết tiến trình phát triển của Việt Nam đang được định hình bởi bốn trụ cột chính: khu vực tư nhân; cải cách thể chế và pháp lý; khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; cùng sự chuyển đổi trong quan hệ quốc tế và mở cửa của Việt Nam.
“Bốn trụ cột này chính là nền tảng định hình tương lai phát triển của Việt Nam”, GS.TS Khương khẳng định.
Qua nhiều năm tổ chức, Hội thảo VSBF đã đạt được nhiều thành công về mặt học thuật, góp phần mở rộng các cuộc thảo luận chính sách trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng của Việt Nam. GS.TS Khương bày tỏ mong muốn diễn đàn ngày càng toàn diện hơn bằng cách thu hút thêm các nhà lãnh đạo doanh nghiệp, các nhà hoạch định chính sách và những người thực tiễn cùng tham gia.
“Sự phối hợp chặt chẽ giữa các nhà hoạch định chính sách, giới học thuật và cộng đồng doanh nghiệp là yếu tố then chốt để tạo ra giá trị thực cho nền kinh tế – không chỉ của Việt Nam mà còn cho cả nền kinh tế toàn cầu”, GS.TS Khương nhấn mạnh.
VSBF 2025 là hội thảo khoa học quốc tế , quy tụ hơn 300 chuyên gia, nhà nghiên cứu và nhà hoạch định chính sách trong nước và quốc tế, nhằm bàn luận các xu hướng mới về tài chính bền vững, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong lĩnh vực ngân hàng – tài chính, góp phần định hình chiến lược phát triển của ngành trong bối cảnh hội nhập sâu rộng. Hội thảo diễn ra từ ngày 23 - 25/10 tại Hà Nội.
Hội thảo gồm 16 phiên thảo luận, trong đó có: 4 phiên toàn thể, 1 phiên bàn tròn và 11 phiên song song với 31 báo cáo được lựa chọn trình bày. Các chuyên đề nổi bật bao gồm: “Chia sẻ tri thức xuyên biên giới, chuỗi cung ứng quốc tế và hệ sinh thái đổi mới”; “Sự gia tăng hiện diện của các tổ chức phi ngân hàng trong thị trường cho vay doanh nghiệp”; “ESG và 7 sai phạm trong hệ thống ngân hàng đương đại”; Phiên bàn tròn “Sự trỗi dậy của các tổ chức trung gian phi ngân hàng và tính ổn định tài chính”...
