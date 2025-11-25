Thứ Ba, 25/11/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thị trường

Xuất khẩu dệt may tự tin cán đích 46 tỷ USD, giữ vững vị thế “top 3” thế giới

Vũ Khuê

25/11/2025, 19:01

Trước những biến động khôn lường của thị trường toàn cầu, ngành dệt may Việt Nam vẫn khẳng định bản lĩnh vững vàng, với mục tiêu mang về 21 tỷ USD xuất siêu và tổng kim ngạch 46 tỷ USD trong năm 2025. Thành quả này đến từ chiến lược “lấy chất lượng làm trọng tâm” và sự chuyển mình mạnh mẽ trong công nghệ, giúp Việt Nam tiếp tục giữ vững vị thế “top 3” xuất khẩu dệt may hàng đầu thế giới thế giới…

Xuất khẩu dệt may năm 2025 ước đạt 46 tỷ USD.
Xuất khẩu dệt may năm 2025 ước đạt 46 tỷ USD.

Tại buổi gặp mặt báo chí thông tin về kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2025 và Chương trình Đại hội nhiệm kỳ III (2025 – 2030) diễn ra ngày 25/11/2025, Hiệp hội Dệt may Việt Nam (VITAS) đã phác họa bức tranh toàn cảnh của ngành với những gam màu sáng tối đan xen, cùng những bước đi chiến lược cho giai đoạn mới.

VƯỢT KHÓ THÀNH CÔNG

Năm 2025 được dự báo là một năm "vượt khó" thành công của ngành dệt may khi kim ngạch xuất khẩu ước đạt 46 tỷ USD, tăng 5,6% so với năm 2024. Đặc biệt, con số xuất siêu ấn tượng lên tới 21 tỷ USD tiếp tục khẳng định vai trò trụ cột của ngành trong cán cân thương mại quốc gia. Một điểm sáng đáng tự hào là tỷ lệ giá trị nội địa tăng thêm đã đạt khoảng 52%, cho thấy sự chủ động ngày càng cao về nguồn cung nguyên phụ liệu ngay trong nước.

Hiện nay, sản phẩm dệt may Việt Nam đã hiện diện tại 138 thị trường trên thế giới. Trong đó, Hoa Kỳ vẫn là thị trường chủ lực với kim ngạch ước đạt 18,6 tỷ USD (tăng 11,75%), và quần áo vẫn là mặt hàng xuất khẩu chủ đạo (chiếm khoảng 38 tỷ USD/46 tỷ USD kim ngạch xuất khẩu dự kiến). Niềm tin của thị trường quốc tế đối với Việt Nam được thể hiện rõ nét khi nhiều doanh nghiệp đã kín đơn hàng đến hết quý 1/2026 và đang tích cực đàm phán cho quý 2/2026.

Thị trường và mặt hàng xuất khẩu của ngành dệt may năm 2025. Nguồn: VITAS.
Thị trường và mặt hàng xuất khẩu của ngành dệt may năm 2025. Nguồn: VITAS.

Ông  Trương Văn Cẩm, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký VITAS, cho biết với kết quả này, Việt Nam tiếp tục giữ vững vị trí thứ 3 thế giới về xuất khẩu dệt may, chỉ sau Trung Quốc và Bangladesh. Tuy nhiên, khác với Bangladesh tập trung nguồn lực để xuất khẩu số lượng lớn (chiếm tới 80-85% tổng kim ngạch xuất khẩu quốc gia), Việt Nam chọn một lối đi riêng.

"Chúng ta không chạy đua về số lượng hay mong muốn “nhảy” lên vị trí của ai. Mục tiêu của dệt may Việt Nam là đẳng cấp và chất lượng hàng đầu", ông Cẩm nhấn mạnh; đồng thời cho biết thực tế đã chứng minh, dù có thời điểm các nhãn hàng rời đi tìm nơi giá rẻ hơn, nhưng cuối cùng họ vẫn quay lại Việt Nam nhờ sự ổn định về chính trị, kinh tế vĩ mô và chất lượng sản phẩm vượt trội.

NHỮNG "CƠN GIÓ NGƯỢC" TỪ THỊ TRƯỜNG TOÀN CẦU

Dù bức tranh tổng thể tươi sáng, song lãnh đạo VITAS cũng thẳng thắn nhìn nhận những thách thức không nhỏ đang bủa vây. Con số 46 tỷ USD thực tế thấp hơn mục tiêu kỳ vọng ban đầu (48 tỷ USD), phần lớn do những biến số khó lường từ chính sách thuế quan của Hoa Kỳ và bối cảnh địa chính trị phức tạp.

Ông Vũ Đức Giang - Chủ tịch VITAS và ông Trương Văn Cẩm - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký VITAS chủ trì buổi <span class=họp báo." />
Ông Vũ Đức Giang - Chủ tịch VITAS và ông Trương Văn Cẩm - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký VITAS chủ trì buổi họp báo.

Ông Vũ Đức Giang, Chủ tịch VITAS lý giải việc Việt Nam mở cửa toàn diện với 138 thị trường đồng nghĩa với việc ngành phải chịu tác động trực tiếp từ những "cơn sóng" lớn, như căng thẳng thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Điển hình là dòng sản phẩm sợi, trước đây xuất khẩu sang Trung Quốc đạt 4-8 tỷ USD/năm, nay gặp khó do đạo luật liên quan đến bông Tân Cương của Hoa Kỳ. Điều này buộc chuỗi cung ứng toàn cầu phải tái cấu trúc, ảnh hưởng trực tiếp đến đầu ra của sợi Việt Nam.

Bên cạnh đó, sức mua toàn cầu giảm sút, người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu cùng với áp lực từ xu hướng "thời trang xanh" đang tạo ra sức ép lớn lên biên lợi nhuận. Doanh nghiệp còn phải đối mặt với bài toán chi phí đầu vào tăng đồng loạt: từ giá điện, nước, vận tải đến việc tăng lương cơ bản (dự kiến 7,2% từ đầu năm 2026).

Chưa kể, thiên tai, bão lũ tại các tỉnh phía Bắc và miền Trung thời gian qua đã khiến nhiều nhà máy phải ngưng trệ, ảnh hưởng đến tiến độ giao hàng và đời sống người lao động. Phương thức thanh toán cũng đang thay đổi theo chiều hướng bất lợi, khi người mua chuyển từ thanh toán ngay (L/C) sang trả chậm (T/T), buộc doanh nghiệp phải tự xoay xở dòng vốn.

Ngoài ra, việc tận dụng các Hiệp định thương mại tự do (FTA) vẫn còn điểm nghẽn. Ví dụ với CPTPP, quy tắc "từ sợi trở đi" là rào cản lớn khi chúng ta vẫn phải nhập khẩu vải, khiến tỷ lệ tận dụng ưu đãi thuế quan chỉ đạt khoảng 20-25%. Hay với Hiệp định EVFTA, yêu cầu từ vải trở đi, cộng thêm ngoại lệ chúng ta có thể sử dụng vải từ Hàn Quốc, hiện nay mức độ tận dụng đạt 30-35%.

TẠO SỨC BẬT BẰNG CÔNG NGHỆ, TỰ CHỦ NGUỒN CUNG

Để hiện thực hóa mục tiêu 66 tỷ USD vào năm 2030 và giữ vững vị thế trong Top 3, ngành dệt may đang thực hiện cuộc chuyển mình mạnh mẽ. Giải pháp cốt lõi được đưa ra là đầu tư sâu rộng vào công nghệ và tự động hóa.

Chủ tịch VITAS cho biết hình ảnh các nhà máy dệt may đang thay đổi nhanh chóng với sự xuất hiện của robot trong các khâu vận chuyển, cắt may. "Một robot vận chuyển có thể thay thế 5-6 người, hay một công nhân hiện nay có thể vận hành 3 máy. Đây là lời giải cho bài toán giảm chi phí nhân công và tăng năng suất", ông Giang chia sẻ.

Bên cạnh công nghệ, chiến lược "ba trụ cột" cũng được xác định rõ: Đa dạng hóa thị trường, khách hàng và đối tác để giảm thiểu rủi ro phụ thuộc; số hóa quản trị, ứng dụng phần mềm AI để minh bạch hóa quản lý, kiểm soát chặt chẽ chi phí sản xuất; tăng cường sự kết nối trong hiệp hội để chia sẻ mô hình quản lý và cùng nhau phát triển.

Ngành dệt may cũng đang kêu gọi đầu tư mạnh mẽ vào nguồn cung thiếu hụt như vải và sợi để giải quyết bài toán xuất xứ trong các FTA thế hệ mới. Đồng thời, các doanh nghiệp cần chủ động đàm phán, chia sẻ khó khăn với nhãn hàng về các chi phí phát sinh (điện, lương, lãi vay) để tìm tiếng nói chung .

Với tầm nhìn đến năm 2035, Việt Nam không chỉ gia công mà còn hướng tới xây dựng nền công nghiệp thời trang, đưa thương hiệu Việt vươn ra toàn cầu trên cả nền tảng online và offline. Năm 2026 được kỳ vọng sẽ là năm tạo ra bước đột phá mới trong tầm nhìn dài hạn của ngành dệt may Việt Nam.

Ngành dệt may cần “bệ đỡ” tài chính để phục hồi và phát triển bền vững

06:42, 10/10/2025

Ngành dệt may cần “bệ đỡ” tài chính để phục hồi và phát triển bền vững

Vinatex sẽ trở thành đối tác tin cậy trong chuỗi dệt may toàn cầu

11:42, 02/08/2025

Vinatex sẽ trở thành đối tác tin cậy trong chuỗi dệt may toàn cầu

Chủ động trước biến động thị trường, xuất khẩu dệt may vẫn tăng trưởng khả quan

14:49, 23/06/2025

Chủ động trước biến động thị trường, xuất khẩu dệt may vẫn tăng trưởng khả quan

Từ khóa:

các hiệp định thương mại tự do công nghệ tự động hóa Hiệp hội Dệt May Việt Nam kim ngạch xuất khẩu ngành dệt may Việt Nam thị trường dệt may toàn cầu tự chủ nguồn cung xuất khẩu dệt may 2025

Đọc thêm

Việt Nam - Australia tăng cường kết nối doanh nghiệp, thúc đẩy hợp tác du lịch

Việt Nam - Australia tăng cường kết nối doanh nghiệp, thúc đẩy hợp tác du lịch

Việt Nam đang trở thành điểm đến hấp dẫn hàng đầu với du khách Australia nhờ cảnh quan đa dạng, di sản phong phú, ẩm thực đặc sắc và khả năng kết nối hàng không ngày càng thuận tiện. Lượng khách Australia đến Việt Nam tăng mạnh thời gian qua, khẳng định sức hút của điểm đến an toàn, thân thiện và giàu trải nghiệm, đồng thời mở ra tiềm năng hợp tác du lịch lớn giữa hai quốc gia...

Vận hành thị trường carbon: Bài học từ khu vực APEC và cơ hội cho Việt Nam

Vận hành thị trường carbon: Bài học từ khu vực APEC và cơ hội cho Việt Nam

Khu vực APEC đang nổi lên như trung tâm năng động của thị trường carbon xanh, nơi hội tụ tiềm năng lớn từ hệ sinh thái rừng ngập mặn, biển và đất liền. Các nhu cầu cấp thiết về khuôn khổ chính sách minh bạch, quản trị hiệu quả và huy động khu vực tư nhân, mở ra cơ hội để Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị carbon xanh khu vực và toàn cầu...

Nhật Bản: Tự chủ chính sách vì an ninh năng lượng quốc gia

Nhật Bản: Tự chủ chính sách vì an ninh năng lượng quốc gia

Nhật Bản tuyên bố sẽ tiếp tục duy trì nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) từ Nga, coi đây là nguồn cung thiết yếu nhằm bảo đảm an ninh năng lượng và ổn định kinh tế trong nước, bất chấp các sức ép địa chính trị từ bên ngoài.

Heimtextil 2026: “Bệ phóng” nâng tầm thương hiệu dệt may Việt Nam

Heimtextil 2026: “Bệ phóng” nâng tầm thương hiệu dệt may Việt Nam

Năm 2024 cùng với Hà Lan, Đức là thị trường tiêu thụ hàng dệt may Việt Nam lớn nhất tại khu vực EU. Triển lãm Heimtextil Frankfurt 2026 là cơ hội cho doanh nghiệp dệt may Việt Nam tiến sâu vào thị trường này...

Tận dụng hiệu quả CPTPP: Xuất khẩu Việt Nam bứt phá tại Australia và Canada

Tận dụng hiệu quả CPTPP: Xuất khẩu Việt Nam bứt phá tại Australia và Canada

Sau hơn 6 năm thực thi, Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) đã tạo động lực lớn, giúp nhiều ngành hàng của Việt Nam tăng trưởng xuất khẩu và thâm nhập sâu hơn vào thị trường các nước thành viên...

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 47-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 47-2025

So sánh lợi nhuận đầu tư cổ phiếu và vàng trong 25 năm qua

Thế giới

So sánh lợi nhuận đầu tư cổ phiếu và vàng trong 25 năm qua

Hơn một thập kỷ đồng hành cùng doanh nghiệp xuất nhập khẩu kiến tạo tăng trưởng bền vững

eMagazine

Hơn một thập kỷ đồng hành cùng doanh nghiệp xuất nhập khẩu kiến tạo tăng trưởng bền vững

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Giải pháp tài chính chuyên biệt cho doanh nghiệp lớn từ ngân hàng NCB

Tài chính

2

TP. Hồ Chí Minh thành lập Liên minh kinh tế on-chain toàn cầu

Kinh tế số

3

Triển khai giải pháp hỗ trợ khách hàng và khoanh nợ sau bão lũ tại miền Trung

Tài chính

4

Viện Pasteur TP.HCM hỗ trợ Gia Lai, Lâm Đồng phòng chống dịch sau lũ

Dân sinh

5

Việt Nam - Australia tăng cường kết nối doanh nghiệp, thúc đẩy hợp tác du lịch

Thị trường

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy