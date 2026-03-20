Tăng cường kiểm soát buôn lậu xăng dầu trong bối cảnh thị trường biến động

Văn phòng Chính phủ vừa có Công văn số 2389/VPCP-V.I ngày 19/3/2026 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại trong kinh doanh xăng dầu...

Công văn nêu rõ trong bối cảnh tình hình chính trị, an ninh quốc tế diễn biến phức tạp, đặc biệt là xung đột tại khu vực Trung Đông, thị trường năng lượng toàn cầu chịu tác động mạnh, ảnh hưởng đến nguồn cung, giá xăng dầu và an ninh năng lượng trong nước.

Trước tình hình này, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều chỉ đạo, các bộ, ngành và địa phương đã triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho sản xuất, tiêu dùng.

Để chủ động phòng ngừa và kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND các tỉnh, thành phố tăng cường theo dõi sát diễn biến thị trường, cung cầu và giá xăng dầu trong nước và quốc tế. Trên cơ sở đó, chủ động dự báo, phòng ngừa hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép xăng dầu qua biên giới đường bộ và đường biển, nhất là trong trường hợp chênh lệch giá giữa các thị trường.

Các bộ, ngành liên quan và địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 22/CĐ-TTg ngày 11/3/2026 về bảo đảm cung ứng xăng dầu cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng.

Phó Thủ tướng yêu cầu các lực lượng chức năng như Hải quan, Thuế, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển, Quản lý thị trường và Công an tăng cường tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép xăng dầu, đầu cơ, găm hàng, trục lợi chính sách và vi phạm quy định về kinh doanh, giá xăng dầu. Đồng thời, đẩy mạnh phối hợp, trao đổi thông tin giữa các lực lượng để nâng cao hiệu quả công tác.

Các cơ quan báo chí được yêu cầu phối hợp với các bộ, ngành, lực lượng chức năng thông tin kịp thời, chính xác về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại trong lĩnh vực xăng dầu; đồng thời tuyên truyền các phương thức, thủ đoạn vi phạm để người dân nâng cao cảnh giác và phối hợp cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng.

Phó Thủ tướng giao Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả theo dõi, đôn đốc việc thực hiện; kịp thời báo cáo các vụ việc phức tạp, nổi cộm; đề xuất khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, đồng thời kiến nghị xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, bao che, tiếp tay cho hành vi buôn lậu, gian lận thương mại.