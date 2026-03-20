Trang chủ Thị trường

Tăng cường kiểm soát buôn lậu xăng dầu trong bối cảnh thị trường biến động

Tuấn Khang

20/03/2026, 07:50

Văn phòng Chính phủ vừa có Công văn số 2389/VPCP-V.I ngày 19/3/2026 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại trong kinh doanh xăng dầu...

Công văn nêu rõ trong bối cảnh tình hình chính trị, an ninh quốc tế diễn biến phức tạp, đặc biệt là xung đột tại khu vực Trung Đông, thị trường năng lượng toàn cầu chịu tác động mạnh, ảnh hưởng đến nguồn cung, giá xăng dầu và an ninh năng lượng trong nước.

Trước tình hình này, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều chỉ đạo, các bộ, ngành và địa phương đã triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho sản xuất, tiêu dùng.

Để chủ động phòng ngừa và kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND các tỉnh, thành phố tăng cường theo dõi sát diễn biến thị trường, cung cầu và giá xăng dầu trong nước và quốc tế. Trên cơ sở đó, chủ động dự báo, phòng ngừa hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép xăng dầu qua biên giới đường bộ và đường biển, nhất là trong trường hợp chênh lệch giá giữa các thị trường.

Các bộ, ngành liên quan và địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 22/CĐ-TTg ngày 11/3/2026 về bảo đảm cung ứng xăng dầu cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng.

Phó Thủ tướng yêu cầu các lực lượng chức năng như Hải quan, Thuế, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển, Quản lý thị trường và Công an tăng cường tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép xăng dầu, đầu cơ, găm hàng, trục lợi chính sách và vi phạm quy định về kinh doanh, giá xăng dầu. Đồng thời, đẩy mạnh phối hợp, trao đổi thông tin giữa các lực lượng để nâng cao hiệu quả công tác.

Các cơ quan báo chí được yêu cầu phối hợp với các bộ, ngành, lực lượng chức năng thông tin kịp thời, chính xác về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại trong lĩnh vực xăng dầu; đồng thời tuyên truyền các phương thức, thủ đoạn vi phạm để người dân nâng cao cảnh giác và phối hợp cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng.

Phó Thủ tướng giao Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả theo dõi, đôn đốc việc thực hiện; kịp thời báo cáo các vụ việc phức tạp, nổi cộm; đề xuất khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, đồng thời kiến nghị xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, bao che, tiếp tay cho hành vi buôn lậu, gian lận thương mại.

TP. Hồ Chí Minh: Chỉ 18,5% doanh nghiệp vận tải tăng giá vé sau đợt tăng giá xăng dầu

10:57, 13/03/2026

TP. Hồ Chí Minh: Chỉ 18,5% doanh nghiệp vận tải tăng giá vé sau đợt tăng giá xăng dầu

Biến động thất thường, giá xăng dầu làm khó doanh nghiệp vận tải

14:00, 26/02/2023

Biến động thất thường, giá xăng dầu làm khó doanh nghiệp vận tải

Thường trực Chính phủ thống nhất kéo dài thời hạn tạm ngưng hiệu lực của Nghị định số 46/2026/NĐ-CP và Nghị quyết số 66.13/2026/NQ-CP cho đến khi Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) chính thức có hiệu lực, nhằm kịp thời tháo gỡ các bất cập phát sinh trong thực tiễn...

Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 12-2026 phát hành ngày 24/03/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu không để thiếu năng lượng trong bất kỳ tình huống nào, đồng thời triển khai đồng bộ các giải pháp điều hành nhằm bảo đảm nguồn cung, ổn định giá nhiên liệu, phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh tế và ổn định vĩ mô...

Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư vừa ký ban hành Kết luận số 14-KL/TW ngày 20/3/2026 về bảo đảm nguồn cung, giá nhiên liệu ổn định trong tình hình mới...

Nông nghiệp Việt Nam đang chuyển mình mạnh mẽ với nhiều động lực từ công nghệ và đổi mới sáng tạo. Trong đó, việc ứng dụng Blockchain, AI trong truy xuất nguồn gốc góp phần nâng cao minh bạch, gia tăng giá trị và củng cố vai trò "trụ đỡ" của ngành…

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Dự trữ dầu chiến lược của các nước G7

Thế giới

Dự trữ dầu chiến lược của các nước G7

So sánh kinh tế Iran với các nước láng giềng Trung Đông

Thế giới

So sánh kinh tế Iran với các nước láng giềng Trung Đông

Đón đọc Kinh tế Việt Nam & Thế giới 2025-2026

Tiêu điểm

Đón đọc Kinh tế Việt Nam & Thế giới 2025-2026

1

Công ty chứng khoán nhận định gì về rủi ro "phá đáy"?

Chứng khoán

2

Tổng giám đốc Dragon Capital: "Mở rộng room cho nhà đầu tư nước ngoài, Việt Nam được lợi rất lớn"

Chứng khoán

3

Giữ vai trò mở đường, Công binh phải tinh, gọn, mạnh

Tiêu điểm

4

Diễn đàn Kinh doanh và Đầu tư EU–Việt Nam 2026: Từ đối thoại đến hành động

eMagazine

5

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Liên bang Nga

Tiêu điểm

