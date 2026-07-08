Kiểm toán nhà nước đã kiến nghị tăng thu, giảm chi ngân sách nhà nước 10.042 tỷ đồng

Phát biểu khai mạc Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 (diễn ra ngày 7/7/2026), Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa cho biết: dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, yêu cầu nhiệm vụ ngày càng nặng nề, toàn Ngành đã nỗ lực triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp theo kế hoạch 6 tháng đầu năm và đạt được những kết quả rõ nét trên nhiều mặt công tác.
ĐÃ CHUYỂN 5 VỤ VIỆC CÓ DẤU HIỆU TỘI PHẠM SANG CƠ QUAN ĐIỀU TRA
Báo cáo của Kiểm toán nhà nước (KTNN) cũng nêu rõ: tính đến hết tháng 6/2026, KTNN đã chuyển 5 vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra; cung cấp 20 hồ sơ, báo cáo kiểm toán phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra và điều tra. Đồng thời, đã cho ý kiến đối với 499 nhân sự theo đề nghị của Ban Tổ chức Trung ương, đảm bảo kịp thời, trung thực, khách quan về trách nhiệm có liên quan đến kết luận...
Song song với hoạt động chuyên môn, KTNN tiếp tục đẩy mạnh hoàn thiện thể chế, sắp xếp tổ chức bộ máy. Bám sát định hướng sắp xếp, tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị, Tổng Kiểm toán nhà nước đã quyết liệt chỉ đạo rà soát, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy của KTNN cũng như các đầu mối bên trong của các đơn vị trực thuộc đảm bảo tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, không chồng chéo, bỏ sót nhiệm vụ, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ nhiệm vụ, rõ địa bàn, lĩnh vực phụ trách; một đơn vị làm nhiều việc, phụ trách nhiều địa bàn, lĩnh vực, song một việc, một lĩnh vực, địa bàn chỉ giao một đơn vị thực hiện, chịu trách nhiệm.
Trên cơ sở đó, KTNN đang hoàn thiện Đề án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy và Danh mục vị trí việc làm, khung năng lực, bản mô tả vị trí việc làm của các đơn vị hành chính thuộc KTNN để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê duyệt.
Công tác chuyển đổi số cũng tiếp tục được thúc đẩy. Dự án “Chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hoạt động kiểm toán” đang tiếp tục triển khai thực hiện; các đơn vị chủ trì kiểm toán đẩy mạnh triển khai Cổng trao đổi thông tin nhằm tăng cường trao đổi thông tin, dữ liệu điện tử giữa KTNN với đơn vị được kiểm toán…
TẬP TRUNG KIỂM TOÁN ĐỊNH GIÁ ĐẤT NHẰM KHƠI THÔNG NGUỒN LỰC ĐẤT ĐAI
Nói về các nhiệm vụ trong thời gian tới, Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa yêu cầu các đơn vị tập trung tổ chức triển khai quyết liệt, đồng bộ, thống nhất trong toàn Ngành việc kiểm toán các công trình, dự án đã hoàn thành và đưa vào khai thác, sử dụng.
Đối với việc kiểm toán xác định giá đất theo Nghị quyết số 170 và Nghị quyết số 29, trường hợp phát hiện địa phương chậm triển khai hoặc chậm thực hiện, các đơn vị phải kịp thời tổng hợp, báo cáo Tổng Kiểm toán nhà nước để báo cáo Chính phủ và Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, chỉ đạo.
Theo Tổng Kiểm toán nhà nước, Trung ương và Bộ Chính trị đặt nhiều kỳ vọng vào công tác này, coi đây như một giải pháp quan trọng nhằm khơi thông các nguồn lực đang bị ách tắc, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội. Vì vậy, KTNN phải phát huy đầy đủ vai trò, trách nhiệm của mình, chủ động hỗ trợ, đồng hành cùng các địa phương trong quá trình triển khai thực hiện chủ trương này.
Tổng Kiểm toán nhà nước cũng yêu cầu các đơn vị khẩn trương triển khai đồng loạt việc kiểm tra thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán năm 2025 nhằm tạo chuyển biến thực chất trong việc thực hiện các kết luận, kiến nghị của KTNN.
Cùng với đó, cần tạo chuyển biến rõ nét trong việc xây dựng năng lực nền tảng về lãnh đạo, quản trị và tổ chức thực thi công vụ đồng bộ trên 5 phương diện trọng tâm.
Một là, tiếp tục hoàn thiện đồng bộ cơ chế, chính sách và hệ thống pháp luật về tổ chức và hoạt động của KTNN.
Hai là, nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị và đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ cán bộ, công chức, kiểm toán viên nhà nước.
Ba là, đẩy mạnh xây dựng, khai thác hiệu quả các cơ sở dữ liệu; tăng cường ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo và các nền tảng công nghệ mới trong hoạt động kiểm toán cũng như công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành.
Bốn là, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách và lề lối làm việc; tăng cường kỷ cương, kỷ luật, nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ.
Năm là, tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, gắn với cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ.
"Đây là 5 nền tảng trọng yếu để nâng cao năng lực lãnh đạo, quản trị và điều hành của KTNN, đồng thời tạo cơ sở vững chắc nhằm thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của Ngành trong thời gian tới", Tổng Kiểm toán nhà nước nhấn mạnh.
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