Thứ Sáu, 30/01/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Kinh tế số

Tăng gấp đôi "tuổi đời" máy móc công nghệ đã qua sử dụng được phép nhập khẩu

Bạch Dương

30/01/2026, 07:04

Theo Thông tư số 30/2025/TT-BKHCN, thiết bị, máy móc, công cụ công nghệ, đã qua sử dụng được phép nhập khẩu nếu tuổi đời tối đa không quá 20 năm. Trước đó, Quyết định 18/2019/QĐ-TTg vốn chỉ cho phép nhập khẩu thiết bị đã qua sử dụng không quá 10 năm...

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Tại cuộc họp báo của Bộ Khoa học và Công nghệ diễn ra vào ngày 29/1, ông Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng phòng Quản lý chất lượng, Cục Công nghiệp Công nghệ thông tin, đã cung cấp thông tin về Thông tư số 30/2025/TT-BKHCN liên quan đến việc nhập khẩu dây chuyền, máy móc, thiết bị công nghệ đã qua sử dụng. 

Thông tư số 30/2025/TT-BKHCN quy định tiêu chí nhập khẩu đối với dây chuyền công nghệ và máy móc, thiết bị, công cụ đã qua sử dụng, tập trung vào hai nhóm hoạt động đã được Luật Công nghiệp Công nghệ số xác định là đặc biệt ưu đãi và cần ưu tiên phát triển trong thời gian tới, gồm: (1) Đào tạo, nghiên cứu và phát triển sản phẩm, dịch vụ công nghệ số và (2) Sản xuất, đóng gói và kiểm thử chip bán dẫn.

Theo quy định, tất cả dây chuyền công nghệ, máy móc, thiết bị, công nghệ nhập khẩu đã qua sử dụng phải đáp ứng ba tiêu chí chung.

Một là, không thuộc danh mục công nghệ lạc hậu, chất lượng kém, gây ô nhiễm do nước xuất khẩu công bố.

Hai là, không thuộc danh mục công nghệ cấm hoặc hạn chế chuyển giao tại Việt Nam theo pháp luật về chuyển giao công nghệ. 

Ba là, đáp ứng các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) về an toàn, tiết kiệm năng lượng.

Tuy nhiên, ông Tuấn cũng thẳng thắn chỉ ra, trong lĩnh vực bán dẫn, vì Việt Nam vẫn đang đi sau trong hoàn thiện xây dựng quy chuẩn tiêu chuẩn, nên cơ quan quản lý cho phép các tổ chức áp dụng các tiêu chuẩn của các nước G7.

Bên cạnh các tiêu chí chung, tiêu chí riêng đối với dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng được phép nhập khẩu, gồm: hiệu suất/công suất còn lại so với thiết kế ban đầu không dưới 85%; mức tiêu hao nguyên, vật liệu và năng lượng không vượt quá 115% so với thiết kế.

VnEconomy

Đối với máy móc, thiết bị, công cụ, ngoài ba tiêu chí chung, thiết bị, công cụ, máy móc đã qua sử dụng được phép nhập khẩu trong trường hợp tuổi đời tối đa không qua 20 năm.

VnEconomy

Trước đó, Quyết định 18/2019/QĐ-TTg vốn chỉ cho phép nhập khẩu thiết bị đã qua sử dụng không quá 10 năm. Theo ông Tuấn, trên cơ sở tham vấn doanh nghiệp, các hãng công nghệ và cơ sở nghiên cứu, Bộ xác định tuổi đời thiết bị sản xuất từ không quá 20 năm vẫn phù hợp với nhu cầu và trình độ công nghệ hiện nay của Việt Nam.

Đối với trường hợp nhập khẩu phục vụ đào tạo, nghiên cứu và phát triển sản phẩm, dịch vụ công nghệ số, Thông tư áp dụng cơ chế linh hoạt hơn, bao gồm dây chuyền công nghệ được miễn áp dụng tiêu chí về hiệu suất và mức tiêu hao năng lượng, trong khi máy móc, thiết bị được miễn áp dụng tiêu chí về tuổi thiết bị (không giới hạn 20 năm).

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Trường phòng quản lý chất lượng, Cục Công nghiệp công nghệ thông tin, cung cấp thông tin cung cấp tới các cơ quan báo chí thông tin về Thông tin về Thông tư số 30/2025/TT-BKHCN.
Ông Nguyễn Anh Tuấn, Trường phòng quản lý chất lượng, Cục Công nghiệp công nghệ thông tin, cung cấp thông tin cung cấp tới các cơ quan báo chí thông tin về Thông tin về Thông tư số 30/2025/TT-BKHCN.

“Chính sách này nhằm khuyến khích các trường đại học, viện nghiên cứu đầu tư mạnh hơn vào hạ tầng phục vụ đào tạo và R&D bán dẫn”, ông Tuấn nói. 

Nhằm cải cách thủ tục hành chính và tăng cường mô hình từ tiền kiểm sang hậu kiểm, điểm mới đáng chú ý của Thông tư 30/2025 là không đặt ra thủ tục hành chính mới. Doanh nghiệp căn cứ các tiêu chí quy định để tự đánh giá, tự khai và tự chịu trách nhiệm, cơ quan hải quan làm căn cứ xem xét thông quan.

Quy trình nhập khẩu gồm 4 bước.

Bước 1: Tự đánh giá theo các tiêu chí tại Điều 4 và Điều 5 của Thông tư;

Bước 2: Gửi văn bản cam kết tới cơ quan hải quan về mục đích sử dụng;

Bước 3: Cung cấp tài liệu chứng minh tiêu chuẩn kỹ thuật, tuổi thiết bị;

Bước 4: Hậu kiểm và chịu trách nhiệm sau thông quan.

Trong trường hợp phát sinh cách hiểu khác nhau hoặc vướng mắc khi áp dụng, Cục Công nghiệp Công nghệ thông tin– cơ quan đầu mối – sẽ phối hợp hướng dẫn doanh nghiệp và cơ quan hải quan để thống nhất thực hiện.

Tuy nhiên, nếu doanh nghiệp nhập khẩu sai mục đích, khai báo sai thông tin (ví dụ nhập khẩu phục vụ nghiên cứu nhưng lại đưa vào sản xuất), sẽ buộc tái xuất toàn bộ lô hàng ra khỏi lãnh thổ Việt Nam; áp dụng các chế tài xử phạt bổ sung nhằm bảo đảm tính răn đe và kỷ cương pháp luật. Các quy định này đã đưa vào dự thảo nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoa học và công nghệ.

Ông Tuấn khuyến nghị doanh nghiệp nên chuẩn bị một danh mục kiểm tra trước khi nhập khẩu, như thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng có thuộc danh mục công nghệ lạc hậu của nước xuất khẩu hay không? Công nghệ có bị cấm hoặc hạn chế chuyển giao tại Việt Nam hay không? Tuổi thiết bị có đạt quy định hay không?. Bên cạnh đó,  các tổ chức nên đánh giá hiệu suất dây chuyền (có thể thuê bên thứ ba) và chuẩn bị văn bản cam kết về mục đích sử dụng đối với dây chuyền công nghệ, thiết bị, máy móc, công cụ đã qua sử dụng sau nhập khẩu. 

Đại diện Cục Công nghiệp Công nghệ thông tin nhấn mạnh trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc hoặc phát sinh vấn đề mới, doanh nghiệp cần phản ánh kịp thời tới Cục Công nghiệp Công nghệ thông tin, Bộ Khoa học và Công nghệ để được hướng dẫn.

Công bố 6 tiêu chí nhập khẩu máy móc đã qua sử dụng cho phát triển, sản xuất chip

09:50, 24/11/2025

Công bố 6 tiêu chí nhập khẩu máy móc đã qua sử dụng cho phát triển, sản xuất chip

Tỷ lệ nhập khẩu phần cứng cao không đồng nghĩa giá trị gia tăng của ngành kinh tế số Việt Nam thấp

22:50, 02/10/2025

Tỷ lệ nhập khẩu phần cứng cao không đồng nghĩa giá trị gia tăng của ngành kinh tế số Việt Nam thấp

Việt Nam nhập khẩu nhóm hàng máy tính và linh kiện nhiều nhất từ Trung Quốc

14:24, 20/09/2025

Việt Nam nhập khẩu nhóm hàng máy tính và linh kiện nhiều nhất từ Trung Quốc

Từ khóa:

Bộ Khoa học và Công nghệ Chính sách khuyến khích R&D Cục Công nghiệp công nghệ thông tin Đào tạo và nghiên cứu công nghệ kinh tế số Lĩnh vực bán dẫn Nhập khẩu thiết bị công nghệ số Quy trình nhập khẩu thiết bị Thông tư 30/2025/TT-BKHCN Tiêu chí nhập khẩu thiết bị

Đọc thêm

Chip AI trở thành động lực chính của làn sóng bùng nổ trí tuệ nhân tạo tại Trung Quốc

Chip AI trở thành động lực chính của làn sóng bùng nổ trí tuệ nhân tạo tại Trung Quốc

Trong bối cảnh Mỹ siết chặt kiểm soát xuất khẩu chip bán dẫn tiên tiến, các doanh nghiệp sản xuất chip đang nổi lên như trụ cột của hệ sinh thái trí tuệ nhân tạo (AI) Trung Quốc. Bảng xếp hạng mới nhất của Viện Nghiên cứu Hurun cho thấy lĩnh vực chip AI giữ vai trò trung tâm trong chiến lược tự chủ công nghệ của nước này.

Doanh thu ngành khoa học và công nghệ ước đạt 464.116 tỷ trong tháng 1

Doanh thu ngành khoa học và công nghệ ước đạt 464.116 tỷ trong tháng 1

Đóng góp của ngành khoa học và công nghệ vào tăng trưởng GDP ước đạt tăng 33,3% so với cùng kỳ năm trước...

Apple và Nvidia xem xét sản xuất chip tại Intel

Apple và Nvidia xem xét sản xuất chip tại Intel

Apple và Nvidia đang tính toán sản xuất và đóng gói một số các dòng chip ngay tại nhà máy Intel tại Mỹ, sớm nhất từ năm 2028, theo DigiTimes...

Ngành game Việt chuẩn bị đón nhiều chính sách thuận lợi mới

Ngành game Việt chuẩn bị đón nhiều chính sách thuận lợi mới

"Chúng tôi đang dựa trên hai ‘pháp bảo’ quan trọng là Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hoá Việt Nam và Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam để xây dựng những chính sách mới cho ngành game"...

Cung cấp ảnh cho AI vô tình trao dữ liệu sinh trắc học cho bên thứ ba

Cung cấp ảnh cho AI vô tình trao dữ liệu sinh trắc học cho bên thứ ba

Việc chia sẻ tùy tiện hình ảnh, giọng nói và thông tin cá nhân trên mạng xã hội hoặc các nền tảng không rõ nguồn gốc có thể vô tình tạo điều kiện cho các hành vi giả mạo tinh vi...

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Những đối tác thương mại lớn nhất của Mỹ năm 2025, Việt Nam đứng thứ 7

Thế giới

Những đối tác thương mại lớn nhất của Mỹ năm 2025, Việt Nam đứng thứ 7

[Trực tiếp]: Đối thoại

Kinh tế số

[Trực tiếp]: Đối thoại "Pháp lý mở đường và mô hình phát triển thị trường tài sản số Việt Nam"

Du lịch di sản: Bảo tồn để phát triển

eMagazine

Du lịch di sản: Bảo tồn để phát triển

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Apple và Nvidia xem xét sản xuất chip tại Intel

Kinh tế số

2

Ngành game Việt chuẩn bị đón nhiều chính sách thuận lợi mới

Kinh tế số

3

Gia đình Chủ tịch DIG tiếp tục bị bán giải chấp

Doanh nghiệp niêm yết

4

Cung cấp ảnh cho AI vô tình trao dữ liệu sinh trắc học cho bên thứ ba

Kinh tế số

5

Tăng gấp đôi "tuổi đời" máy móc công nghệ đã qua sử dụng được phép nhập khẩu

Kinh tế số

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy