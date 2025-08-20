Thứ Tư, 20/08/2025

Trang chủ Dân sinh

Tăng kiểm tra, giám sát hoạt động các cơ sở kinh doanh dược

Nhật Dương

20/08/2025, 14:53

Bộ Y tế đề nghị các Sở Y tế chú trọng công tác kiểm tra, kiểm soát để đảm bảo nguồn gốc, xuất xứ của thuốc, nguyên liệu làm thuốc trước khi sử dụng, đưa ra lưu hành trên thị trường. Đồng thời, thực hiện nghiêm các quy định về thu hồi và xử lý thuốc vi phạm chất lượng…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Triển khai thực hiện Công điện số 65/CĐ-TTg ngày 15/5/2025 về mở đợt cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, và chỉ đạo của Bộ Y tế, Cục Quản lý Dược đã ban hành quyết định việc thành lập Đoàn kiểm tra đột xuất công tác đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Để tiếp tục triển khai các chỉ đạo của Chính phủ và của Bộ Y tế theo tinh thần của Công điện số 65/CĐ-TTg, và đảm bảo an toàn cho người sử dụng, cung ứng đủ thuốc đảm bảo chất lượng cho người dân, Cục Quản lý Dược đề nghị các Sở Y tế chỉ đạo đầu mối thanh tra, kiểm tra của Sở phối hợp với các đơn vị liên quan (Ban Chỉ đạo 389 địa phương, Công an, Quản lý thị trường…) tiếp tục duy trì, đẩy mạnh công tác kiểm tra việc thực hiện quy định chuyên môn về dược đối với các cơ sở kinh doanh thuốc, nguyên liệu làm thuốc trên địa bàn.

Đặc biệt chú trọng công tác kiểm tra hoạt động mua bán thuốc, nguyên liệu làm thuốc không thuộc phạm vi kinh doanh dược, thuốc không rõ nguồn gốc xuất xứ…, xử lý nghiêm các trường hợp được phát hiện (nếu có).

Đồng thời, chỉ đạo các các cơ sở kinh doanh dược trên địa bàn thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về dược, tuân thủ các nguyên tắc, tiêu chuẩn “Thực hành tốt” phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc (GDP), bán lẻ thuốc (GPP), về điều kiện bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc và các quy định hiện hành về kinh doanh dược để đảm bảo chất lượng thuốc.

Chú trọng công tác kiểm tra, kiểm soát để đảm bảo nguồn gốc, xuất xứ của thuốc, nguyên liệu làm thuốc trước khi sử dụng, đưa ra lưu hành trên thị trường, thực hiện nghiêm các quy định về thu hồi và xử lý thuốc vi phạm chất lượng.

Sở Y tế cũng cần tăng cường công tác kiểm tra hồ sơ pháp lý của nhà cung cấp, khách hàng, chỉ thực hiện việc mua, bán thuốc đối với các cơ sở kinh doanh dược có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược với phạm vi kinh doanh phù hợp.

Cùng với đó, tăng cường việc phổ biến cho các cơ sở kinh doanh dược trên địa bàn các quy định pháp luật về dược, các nguyên tắc, tiêu chuẩn về thực hành tốt; đặc biệt tuân thủ nghiêm quy định về các hành vi bị nghiêm cấm theo quy định tại Điều 6 của Luật Dược.

Trong đó, có quy định kinh doanh thuốc, nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt và thuốc, nguyên liệu làm thuốc khác không đúng mục đích, hoặc cung cấp không đúng đối tượng mà cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cho phép.

