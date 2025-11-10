Tăng lớp "khoá an toàn" cho ví điện tử

Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư mới sửa đổi quy định về cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, với nhiều điểm thay đổi đáng chú ý: tăng hạn mức giao dịch ví điện tử cá nhân lên 300 triệu đồng mỗi tháng, siết chặt quy trình định danh, bắt buộc xác minh sinh trắc học và mở rộng nghĩa vụ báo cáo...

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ký ban hành Thông tư số 41/2025/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2024/TT-NHNN quy định về hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán.

Thông tư mới gồm 27 điều, tập trung điều chỉnh, bổ sung nhiều nội dung quan trọng nhằm tăng cường an toàn hệ thống và tạo điều kiện cho tổ chức cung ứng dịch vụ thích ứng với thực tiễn triển khai.

Một trong những điểm đáng chú ý là việc mở rộng phạm vi các biện pháp đảm bảo khả năng thanh toán đối với dịch vụ hỗ trợ thu hộ, chi hộ. Theo đó, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán được phép lựa chọn nhiều hình thức bảo đảm khác nhau, chẳng hạn như mở tài khoản đảm bảo thanh toán hoặc áp dụng các biện pháp cam kết thực hiện nghĩa vụ tài chính khác. Quy định mới tạo điều kiện cho các tổ chức chủ động hơn trong việc lựa chọn cơ chế quản lý phù hợp với điều kiện hoạt động cụ thể.

Về bảo đảm an toàn trong quá trình cung ứng dịch vụ, Thông tư bổ sung quy định yêu cầu tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán thường xuyên rà soát, đảm bảo rằng khách hàng chỉ thực hiện giao dịch thanh toán thông qua nguồn tiền hợp pháp từ tài khoản thanh toán, thẻ ngân hàng hoặc ví điện tử. (Thông tư số 41/2025/TT-NHNN)

Việc thanh toán phải được thực hiện trên các nền tảng trình duyệt hoặc ứng dụng tuân thủ đúng quy định của pháp luật, nhằm ngăn chặn các hành vi gian lận, rửa tiền, hoặc tài trợ khủng bố thông qua kênh thanh toán số.

Đối với thủ tục mở ví điện tử, Thông tư bổ sung yêu cầu tổ chức cung ứng dịch vụ phải trực tiếp gặp mặt và đối chiếu thông tin sinh trắc học của chủ ví đối với khách hàng cá nhân, hoặc người đại diện hợp pháp trong trường hợp khách hàng là tổ chức – trừ các trường hợp mở ví bằng phương thức điện tử. Đồng thời, cần xác minh số điện thoại khi khách hàng có nhu cầu thực hiện giao dịch qua phương tiện điện tử. Quy định này nhằm siết chặt quy trình xác thực, bảo vệ quyền lợi khách hàng và kiểm soát rủi ro phát sinh.

Về hạn mức giao dịch qua ví điện tử cá nhân, Thông tư điều chỉnh tăng từ 100 triệu đồng lên 300 triệu đồng mỗi tháng đối với một số giao dịch thanh toán nhất định. Mức tăng này nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế của người dùng trong bối cảnh các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt ngày càng phổ biến.

Ngoài ra, Thông tư cũng quy định rõ trách nhiệm cung cấp thông tin giữa các tổ chức trung gian thanh toán khi thực hiện giao dịch chuyển tiền. Cụ thể, tổ chức phục vụ bên khởi tạo có nghĩa vụ cung cấp thông tin cho tổ chức phục vụ bên thụ hưởng khi được yêu cầu, trong các giao dịch chuyển tiền giữa ví điện tử với nhau hoặc giữa ví điện tử với tài khoản thanh toán, thẻ ghi nợ.

Về nghĩa vụ của tổ chức cung ứng dịch vụ ví điện tử, Thông tư yêu cầu các tổ chức này phải cập nhật thông tin khách hàng trong trường hợp có nghi ngờ về tính chính xác hoặc đầy đủ của dữ liệu đã thu thập. Đồng thời, phải thực hiện nghiêm các quy định nội bộ liên quan đến việc mở và sử dụng ví điện tử. Đáng lưu ý, tổ chức cung ứng dịch vụ cũng phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước khi có thay đổi tên thương mại, thương hiệu ví điện tử hoặc khi triển khai hoạt động thanh toán cho hàng hóa, dịch vụ có yếu tố nước ngoài.

Thông tư còn điều chỉnh tên gọi của một số đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước để phù hợp với cơ cấu tổ chức mới. Một số quy định về sử dụng ví điện tử cũng được cập nhật, nhằm tăng cường tính an toàn và bảo mật trong quá trình triển khai. Bên cạnh đó, quy trình thực hiện và trách nhiệm của các đơn vị liên quan đến thủ tục hành chính trong lĩnh vực trung gian thanh toán cũng được rà soát và điều chỉnh để đảm bảo tính đồng bộ, hiệu lực.

Thông tư số 41/2025/TT-NHNN có hiệu lực thi hành kể từ ngày 5 tháng 11 năm 2025. Riêng một số điều khoản mới – bao gồm Điều 6, Điều 12 và các khoản 2, 3, 4 thuộc Điều 15 – sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2026. Đây là khoảng thời gian cần thiết để các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán nghiên cứu, tổ chức triển khai, cập nhật giải pháp công nghệ và hoàn thiện quy trình nội bộ tương ứng.