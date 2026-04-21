Tăng tần suất khai thác tại Tân Sơn Nhất dịp cao điểm nghỉ lễ

Cục Hàng không Việt Nam vừa công bố điều chỉnh tham số điều phối lượt cất, hạ cánh (slot) tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất trong giai đoạn cao điểm nghỉ lễ 30/4–1/5...

Theo đó, tần suất khai thác được nâng từ 44 chuyến/giờ lên 46 chuyến/giờ trong khung giờ ban ngày từ 6h đến 23h, áp dụng từ ngày 25/4 đến 5/5/2026. Việc điều chỉnh được thực hiện trên cơ sở rà soát năng lực khai thác thực tế, tối ưu hóa các khung giờ cao điểm và ưu tiên các đường bay trọng điểm.

Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Uông Việt Dũng cho biết việc tăng tham số điều phối nhằm bảo đảm hoạt động khai thác linh hoạt, hiệu quả, hạn chế tình trạng chậm chuyến, đồng thời đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của hành khách trong dịp lễ.

Theo kế hoạch của các hãng hàng không, nguồn cung vận tải dịp này cũng được tăng mạnh. Vietnam Airlines Group dự kiến cung ứng gần 1,12 triệu ghế trên các đường bay nội địa và quốc tế, tăng 15,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, các chặng kết nối Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng tăng gần 30% số ghế, còn tuyến Hà Nội – TP.HCM tăng khoảng 12%. Các đường bay du lịch như Nha Trang, Phú Quốc cũng được tăng chuyến khoảng 20%.

Đại diện Vietnam Airlines cho biết hãng sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến nhu cầu để điều hành khai thác linh hoạt, đồng thời khuyến nghị hành khách chủ động đặt vé sớm trong giai đoạn cao điểm.

Trong khi đó, Vietjet dự kiến tăng thêm khoảng 500 chuyến bay, tương đương tăng 16% so với cùng kỳ, với tổng số ghế cung ứng đạt khoảng 832.000 ghế, tăng 18%. Các chuyến bay được tập trung vào các đường bay nội địa có nhu cầu lớn như Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Nha Trang, Huế, Quy Nhơn, Tuy Hòa và Phú Quốc.

Việc điều chỉnh tăng tần suất khai thác tại Tân Sơn Nhất cùng với kế hoạch bổ sung chuyến bay của các hãng được kỳ vọng góp phần giảm áp lực vận tải, bảo đảm hoạt động hàng không ổn định trong dịp cao điểm nghỉ lễ.