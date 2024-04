Tăng trưởng GDP của Việt Nam trong năm 2024 dự báo vẫn ở mức 6%

Số liệu thống kê từ Tổng cục Thống kê, tăng trưởng GDP trong quý 1/2024 đạt 5,66%. Con số này khá sát với dự báo 5,5% của UOB và đây là mức tăng trưởng quý đầu năm cao nhất trong vòng 4 năm trở lại đây.

Theo ông, đây có phải là dấu hiệu tích cực cho sự phục hồi mạnh mẽ của nền kinh tế Việt Nam trong năm nay không? Liệu mục tiêu tăng trưởng GDP 6% trong năm nay có khả thi hay không?

Việt Nam đạt mức tăng trưởng GPD thực tế trong quý 1/2024 là 5,66% so với cùng kỳ, kéo dài mức tăng 6,72% so với cùng kỳ trong quý 4/2023 và vượt xa mức tăng 3,41% của quý 1/2023, và trở thành Quý có kết quả khởi sắc nhất giai đoạn 2020 - 2023. Kết quả khả quan này mang đến tín hiệu tích cực sau một năm 2023 đầy thử thách.

Sự phục hồi trong ngành bán dẫn, tăng trưởng ổn định tại Trung Quốc và khu vực cũng như khả năng nới lỏng chính sách tiền tệ của các ngân hàng trung ương lớn trong những tháng sắp tới sẽ hỗ trợ cho triển vọng kinh tế cả năm. Chúng tôi giữ nguyên mức dự báo tăng trưởng cho Việt Nam ở mức 6,0% trong năm 2024.

Hoạt động xuất nhập khẩu trong quý 1/2024 cũng ghi nhận nhiều dấu hiệu tích cực. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt 178,04 tỷ USD, tăng 15,5% so với cùng kỳ năm trước; thặng dư thương mại của cả nước là 8,08 tỷ USD. Theo ông, đây có phải là tín hiệu cho thấy hoạt động ngoại thương đã hồi phục?

Một động lực chính dẫn đến kết quả tăng trưởng mạnh mẽ trong quý 1/2024 là hoạt động ngoại thương khi cả xuất khẩu và nhập khẩu đều tăng với tốc độ nhanh nhất kể từ năm 2021, được thúc đẩy bởi nhu cầu mạnh mẽ đối với các sản phẩm như điện tử và điện thoại. Doanh số lĩnh vực bán dẫn tăng lên kể từ giữa năm 2023 cho thấy xu hướng này có thể sẽ còn tiếp tục trong các quý tới.

Dựa trên dữ liệu từ tháng 1 đến tháng 2 năm 2024, Mỹ vẫn là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, chiếm 28% thị phần; tiếp theo là Trung Quốc (14% thị phần), Hàn Quốc (7%) và Nhật Bản (6%). Cấu trúc này tương tự như năm 2023, thời điểm mà Mỹ chiếm 27% thị phần xuất khẩu của Việt Nam, tiếp theo là Trung Quốc (17%) và Hàn Quốc (dưới 7% tổng thị phần).

Về mặt nhập khẩu, Trung Quốc là nguồn cung lớn nhất trong thời gian 2 tháng đầu nămvới thị phần áp đảo 36%, so với Hàn Quốc (15% thị phần), Nhật Bản (7%), khu vực Đài Loan (6%) và Mỹ (4%). Nói cách khác, nhập khẩu từ Trung Quốc vượt xa tổng sản lượng của 4 thị trường lớn tiếp theo. Nói cách khác, nếu nhu cầu từ Mỹ tiếp tục mạnh thì Việt Nam sẽ được hưởng lợi.

Cho đến nay, dữ liệu ở Mỹ vẫn tích cực và tăng trưởng kinh tế Mỹ có khả năng được củng cố, đặc biệt khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ bắt đầu cắt giảm lãi suất. Trung Quốc cũng là một đối tác thương mại lớn và chúng tôi kỳ vọng tốc độ tăng trưởng của Trung Quốc sẽ ổn định ở mức 4,5% trong năm nay và điều đó sẽ tác động tích cực cho thương mại giữa hai nước.

Tính đến ngày 25/03/2023, tăng trưởng tín dụng của nền kinh tế đạt 0,26%. Theo ông, dù lãi suất Việt Nam đang ở mức thấp, nhưng tại sao tăng trưởng tín dụng vẫn chưa tăng tốc, và đâu là những khó khăn?

Nhu cầu tín dụng thấp là do nhiều nguyên nhân và có thể phải cần một thời gian để trở lại trạng thái bình thường. Một trong các yếu tố ảnh hưởng là số lượng doanh nghiệp thoái vốn trong năm 2023.

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong nửa đầu năm 2023 (dữ liệu mới nhất có được), số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh lên tới 60.200, tăng 18,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, có thêm 31.000 doanh nghiệp ngừng hoạt động, chờ làm thủ tục giải thể và 8.800 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng lần lượt 28,9% và 2,8% so với cùng kỳ năm trước.

Trung bình mỗi tháng trong nửa đầu năm 2023, có 16.700 doanh nghiệp rút khỏi thị trường. Đồng thời, sự suy thoái của thị trường bất động sản đã khiến số doanh nghiệp trong lĩnh vực bất động sản sụt giảm 7,7%, trong khi số doanh nghiệp mới thành lập trong lĩnh vực này giảm 45% trong năm 2023.

Lạm phát quý 1/2024 tăng 3,77% so với cùng kỳ năm trước. Liệu áp lực lạm phát có tiếp tục gia tăng trong thời gian tới hay không?

Áp lực lạm phát đã giảm bớt, tuy nhiên ngân hàng trung ương có thể sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ do chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Việt Nam trong quý đầu tiên đã tăng 3,77% so với cùng kỳ, từ mức 3,54% trong Quý 4 năm 2023, đánh dấu quý thứ tư liên tiếp chứng kiến lạm phát toàn phần gia tăng.

Đáng chú ý, tỷ lệ lạm phát trong quý 1/2024 được thúc đẩy bởi mức tăng CPI chung trong tháng 2 và tháng 3, dao động gần 4% so với cùng kỳ trong hai tháng đó, so với tốc độ trung bình là 3,3% vào năm 2023.

Theo Tổng cục Thống kê, những nguyên nhân chính là do chi phí cao trong lĩnh vực nhà ở và vật liệu xây dựng (5,4% so với cùng kỳ), giáo dục (9,0%) và y tế (6,5% so với cùng kỳ). Nếu giá năng lượng tiếp tục ở mức cao, điều đó có thể tạo thêm áp lực tăng giá chung. Đó là điều cần được theo dõi chặt chẽ.

Giá USD trong quý 1 tăng 3,97% so với cùng kỳ. UOB có dự báo nào về biến động của USD trong thời gian tới không?

Chúng tôi kỳ vọng đồng USD sẽ bắt đầu suy yếu trong những tháng tới, với điều kiện Cục Dự trữ Liên bang Mỹ bắt đầu hạ lãi suất vào tháng 6 và Ngân hàng Nhà nước giữ nguyên chính sách lãi suất, theo dự báo của chúng tôi. Nếu đúng như vậy, chúng tôi nhận thấy VNĐ sẽ tăng giá so với USD, hướng tới mức 24.000 mỗi USD vào cuối năm 2024.