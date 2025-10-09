Tăng trưởng GRDP Hà Tĩnh đạt 8,05%

Trong 9 tháng năm 2025, kinh tế Hà Tĩnh tăng trưởng 8,05%, đứng thứ 4 khu vực Bắc Trung Bộ. Các lĩnh vực công nghiệp, thương mại, dịch vụ và nông nghiệp đều duy trì đà tăng...

Sáng 8/10, UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 9. Theo thông tin tại phiên họp, trong 9 tháng đầu năm 2025, sản xuất công nghiệp tại Hà Tĩnh tiếp tục duy trì đà phục hồi, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 4,2% so với cùng kỳ năm 2024. Nhiều dự án công nghiệp trọng điểm được đẩy nhanh tiến độ, tạo động lực quan trọng cho tăng trưởng.

Khu vực thương mại, dịch vụ, du lịch của Hà Tĩnh ghi nhận mức tăng trưởng tích cực. Tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt gần 58.000 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ năm trước. Hoạt động du lịch sôi động trở lại với 5,4 triệu lượt khách tham quan, tăng 5,3%; doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống và du lịch lữ hành đạt 7.276 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ.

Trong bối cảnh thời tiết bất lợi, nông nghiệp Hà Tĩnh vẫn đạt được kết quả tích cực. Vụ xuân được mùa, năng suất lúa bình quân 61,4 tạ/ha, sản lượng 36,39 vạn tấn. Tuy vụ hè thu chịu ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh, năng suất vẫn đạt 23,46 tạ/ha, sản lượng 10,67 vạn tấn, góp phần đảm bảo an ninh lương thực địa phương.

Toàn cảnh phiên họp. Ảnh: Ngọc Loan

Ngành nông nghiệp cũng tập trung tái cơ cấu sản xuất, phát triển nông nghiệp hữu cơ, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi thích ứng biến đổi khí hậu; đồng thời khuyến khích ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất.

Tổng thu ngân sách trên địa bàn 9 tháng của Hà Tĩnh ước tăng 12% so với cùng kỳ năm trước. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 44.062 tỷ đồng, tăng 5,8%. Hoạt động thu hút đầu tư có nhiều tín hiệu khả quan: Hà Tĩnh đã chấp thuận chủ trương 29 dự án trong nước với tổng vốn gần 107.518 tỷ đồng, cùng 3 dự án FDI có tổng vốn đăng ký hơn 14,4 triệu USD.

Trong 9 tháng, tỉnh này có 1.625 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc thành lập mới hoặc quay trở lại hoạt động, cho thấy niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp vào môi trường đầu tư của tỉnh.

Đặc biệt, công tác giải ngân vốn đầu tư công được triển khai hiệu quả, với tổng giá trị đạt hơn 5.809 tỷ đồng, tương đương 108,4% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và 53,9% kế hoạch địa phương – nằm trong nhóm địa phương có tỷ lệ giải ngân cao nhất cả nước. Trong 9 tháng, Hà Tĩnh đã giải quyết việc làm cho 19.562 người, tăng 7% so với cùng kỳ.

Tại phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung cao cho công tác khắc phục hậu quả bão lũ, nhanh chóng sửa chữa các công trình hư hỏng, đặc biệt là trường học và cơ sở y tế. Đồng thời, chỉ đạo khôi phục sản xuất nông nghiệp sau bão, đảm bảo ổn định đời sống người dân.

Về tổ chức chính quyền hai cấp, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu rà soát, đánh giá những khó khăn trong phân cấp, phân quyền, hoàn thiện phương án sắp xếp đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh, cấp xã; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, không để hồ sơ tồn đọng, chậm trễ.

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh cũng nhấn mạnh yêu cầu rà soát các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu đạt mức tăng trưởng cao nhất trong năm; quyết liệt giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, tăng cường quản lý đất đai, tài nguyên, xử lý dứt điểm các dự án chậm tiến độ, và quản lý chặt thị trường cuối năm.