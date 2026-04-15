Dự kiến thông xe trở lại cao tốc Hậu Giang - Cà Mau từ ngày 30/4

Cao tốc Hậu Giang - Cà Mau dự kiến cho xe chạy trở lại từ ngày 30/4, sau thời gian tạm dừng để xử lý các hạng mục kỹ thuật...

Trước đó, đoạn cao tốc Hậu Giang - Cà Mau được Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận đưa vào khai thác tạm từ 19/1 để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp Tết Nguyên đán 2026. Tuy nhiên, theo Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận, trên tuyến còn một số hạng mục đang thi công, như: rãnh tiêu năng, gia cố mái taluy, lề bê tông...

Việc vừa thi công, vừa khai thác tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho phương tiện và công nhân trên công trường… Do đó, chủ đầu tư đã dừng khai thác cao tốc Hậu Giang - Cà Mau từ ngày 16/3 để tiếp tục hoàn thiện.

Chiều 14/4, Đoàn công tác của Bộ Xây dựng do Thứ trưởng Phạm Minh Hà làm trưởng đoàn đã kiểm tra tình hình triển khai thi công và hoàn thiện các hạng mục còn lại thuộc tuyến chính tại hai dự án cao tốc Cần Thơ - Hậu Giang và Hậu Giang - Cà Mau.

Tại hiện trường, đoàn công tác đã kiểm tra nhiều hạng mục quan trọng như gia cố lề đường, hệ thống rãnh thoát nước, gia cố mái taluy, lắp đặt hệ thống an toàn giao thông, cũng như việc xử lý các vị trí chưa đảm bảo độ êm thuận tại khu vực đầu cầu, cống. Đồng thời, việc tổ chức thi công các hạng mục còn lại như đường gom, nút giao và các tuyến nối cũng được rà soát nhằm đánh giá tiến độ và khả năng hoàn thành theo kế hoạch.

Theo Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận, tiến độ triển khai thi công của các đơn vị hiện đang chậm so với kế hoạch đề ra. Nguyên nhân được xác định do một số yếu tố như giá nhiên liệu và nhựa đường tăng cao, ảnh hưởng đến năng lực tài chính của các nhà thầu. Bên cạnh đó, nguồn cung vật liệu đá từ tỉnh An Giang hiện đang ưu tiên cho các công trình phục vụ APEC, dẫn đến việc cung cấp cho dự án bị hạn chế.

Qua kiểm tra hiện trường và nghe các đơn vị báo cáo, Thứ trưởng Phạm Minh Hà ghi nhận nỗ lực của chủ đầu tư và các nhà thầu trong quá trình triển khai thi công, từng bước đưa các đoạn tuyến vào khai thác phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

Tuy nhiên, lãnh đạo Bộ Xây dựng cũng chỉ rõ việc tổ chức thi công các hạng mục còn lại chưa đáp ứng yêu cầu tiến độ. Các nhà thầu được yêu cầu cần tiếp tục tăng cường nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thi công để đảm bảo hoàn thành các công việc theo kế hoạch đã đề ra.

Thứ trưởng yêu cầu chủ đầu tư và các nhà thầu tập trung tối đa nguồn lực để hoàn thiện các hạng mục tuyến chính, đồng thời hoàn tất các thủ tục theo quy định nhằm đảm bảo điều kiện bàn giao, đưa vào quản lý, khai thác và sử dụng hai đoạn Cần Thơ - Hậu Giang và Hậu Giang - Cà Mau trước ngày 30/4/2026.

Trong đó, việc xử lý các vị trí chưa đảm bảo độ bằng phẳng phải được khắc phục triệt để, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của dự án; hệ thống an toàn giao thông được hoàn thiện theo ý kiến của Cục Cảnh sát giao thông.

Đối với các hạng mục còn lại như đường gom, nút giao, tuyến nối, các đơn vị được yêu cầu xây dựng lại tiến độ chi tiết, chủ động nguồn vật liệu, tăng cường máy móc, thiết bị và nhân lực để đẩy nhanh thi công, bảo đảm hoàn thành theo kế hoạch.

Chủ đầu tư được giao tăng cường kiểm tra, đôn đốc, đánh giá tiến độ từng nhà thầu; kiên quyết xử lý các trường hợp chậm trễ, không thực hiện đúng cam kết. Đồng thời, khẩn trương hoàn tất lựa chọn nhà thầu gói thiết bị hệ thống ITS, kịp thời báo cáo Bộ Xây dựng các khó khăn vượt thẩm quyền.

Liên quan đến kiến nghị về bù giá do biến động chi phí đầu vào, Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng được giao nghiên cứu, tham mưu phương án xử lý.

Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng được giao phối hợp các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra hiện trường, hướng dẫn khắc phục tồn tại, hoàn thiện thủ tục, đảm bảo chất lượng công trình và tiến độ đưa dự án vào khai thác.