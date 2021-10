Tập đoàn BRG và Ngân hàng SeABank ủng hộ 1 triệu kit test kháng nguyên cho Tp.HCM

Ngày 6/10, với mong muốn được chung tay cùng chính quyền và người dân trong cuộc chiến với dịch Covid-19, ngày hôm nay, Tập đoàn BRG và Ngân hàng SeABank, thông qua “Quỹ an sinh sức sống mới của BRG và SeABank” đã trao tặng 1 triệu kit test kháng nguyên SARS-COV-2 với tổng giá trị 45 tỷ đồng cho Tp.HCM.

Đây là món quà ủng hộ tiếp sau món quà 10 xe ô tô 29 chỗ và hàng nghìn phần quà là các nhu yếu phẩm trị giá 11 tỷ đồng trong giai đoạn cao điểm chống dịch tháng 8 vừa qua tại khu vực này.

Các món quà ủng hộ từ các tổ chức, doanh nghiệp như Tập đoàn BRG và Ngân hàng SeABank có ý nghĩa vô cùng to lớn, góp phần gia tăng nguồn lực, hỗ trợ thiết thực cho chính quyền cũng như người dân thành phố trong công tác ứng phó với đại dịch, qua đó góp phần sớm đẩy lùi dịch bệnh, ổn định cuộc sống.



“Quỹ an sinh sức sống mới của BRG và SeABank” được xây dựng và đóng góp bởi Tập đoàn BRG, Ngân hàng SeABank và các đơn vị thành viên nhằm hỗ trợ cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên cả nước. Trước đó, “Quỹ an sinh sức sống mới của BRG và SeABank” đã ủng hộ nhiều trang thiết bị y tế cho Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh – hai trung tâm đầu não quan trọng của đất nước chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch.

Tính từ đầu năm 2020, khi đại dịch Covid-19 bùng phát cho đến nay, “Quỹ an sinh sức sống mới của BRG và SeABank” đã tài trợ tổng cộng gần 200 tỷ đồng cho công tác phòng, chống dịch và an sinh xã hội trên khắp cả nước, thông qua nhiều hình thức khác nhau như ủng hộ thông qua các tổ chức chính quyền Trung Ương và địa phương; Ủng hộ trực tiếp người dân, người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch; Trao tặng khẩu trang kháng khuẩn; Trao tặng nhu yếu phẩm cho người dân tại nhiều tỉnh thành trên cả nước…

Tập đoàn BRG cũng như các đơn vị trong hệ sinh thái Tập đoàn BRG, thể hiện tinh thần và vai trò của một công dân doanh nghiệp kiểu mẫu khi luôn chung sức, đồng lòng với chính quyền và nhân dân từ Trung ương tới địa phương.

Bên cạnh các hoạt động ủng hộ phòng chống Covid-19, từ đầu năm 2020 đến nay, Tập đoàn BRG và các đơn vị thành viên đã tích cực tham gia nhiều hoạt động từ thiện, an sinh xã hội, với nhiều hình thức khác nhau, bao gồm: hỗ trợ người nghèo và các hoàn cảnh khó khăn; ủng hộ cho đồng bào miền Trung, các vùng miền trên khắp cả nước bị ảnh hưởng bởi lũ lụt thiên tai; đóng góp ủng hộ các quỹ an sinh xã hội, từ thiện; trao tặng nhà tình nghĩa cho người nghèo, gia đình người có công...