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Tập đoàn Lê Phong lấy nhu cầu ở thực làm nền tảng phát triển sản phẩm

T Tuấn Sơn

Khi nhu cầu ở thực ngày càng trở thành tiêu chí quan trọng định hình giá trị bất động sản, Tập đoàn Lê Phong tiếp tục khẳng định định hướng phát triển xuyên suốt hơn một thập kỷ: kiến tạo sản phẩm dựa trên giá trị sử dụng thực, trải nghiệm sống và những giá trị bền vững cho khách hàng.

Các dự án của Tập đoàn Lê Phong được phát triển theo định hướng lấy nhu cầu ở thực làm trọng tâm, chú trọng chất lượng sống và giá trị bền vững. Ảnh dự án.
Các dự án của Tập đoàn Lê Phong được phát triển theo định hướng lấy nhu cầu ở thực làm trọng tâm, chú trọng chất lượng sống và giá trị bền vững. Ảnh dự án.

Nửa đầu năm 2026 ghi nhận sự dịch chuyển rõ nét trong hành vi của người mua nhà. Theo Batdongsan.com.vn, 66% người quan tâm đến phân khúc căn hộ có nhu cầu mua để ở, trong đó gần 2/3 là người mua nhà lần đầu.

NHU CẦU Ở THỰC TÁI ĐỊNH HÌNH TIÊU CHÍ LỰA CHỌN BẤT ĐỘNG SẢN

Trước sự dịch chuyển của thị trường, Tập đoàn Lê Phong tập trung phát triển các sản phẩm bám sát nhu cầu ở thực. Chiến lược này cũng được Tập đoàn Lê Phong cụ thể hóa bằng danh mục sản phẩm dự án đa dạng với mức giá từ khoảng 35 triệu đến 62,6 triệu đồng/m2, đáp ứng nhu cầu và khả năng tài chính của nhiều nhóm khách hàng, từ người mua nhà lần đầu, các gia đình trẻ đến các gia đình đa thế hệ và cả nhóm khách đầu tư.

Định hướng phát triển của Lê Phong được thể hiện ngay từ khâu lựa chọn quỹ đất, ưu tiên những khu vực có hạ tầng giao thông hiện hữu hoặc đang được đầu tư theo quy hoạch. Quốc lộ 13 là một trong những trục giao thông trọng điểm được Tập đoàn Lê Phong lựa chọn phát triển các dự án. Tuyến đường đang được đầu tư mở rộng lên 8–10 làn xe, góp phần nâng cao khả năng kết nối giữa TP.HCM và khu vực Đông Bắc. Quy hoạch mới giúp cư dân dọc tuyến thuận tiện trong di chuyển, tiếp cận nơi làm việc, trường học, bệnh viện và các tiện ích thiết yếu xung quanh.

Phối cảnh tổng thể Quốc lộ 13 sau khi mở rộng (Nguồn Znews).
Phối cảnh tổng thể Quốc lộ 13 sau khi mở rộng (Nguồn Znews).

The Emerald 68 và The Emerald Boulevard là hai dự án tiêu biểu của Lê Phong được phát triển trên trục Quốc lộ 13, tận dụng lợi thế hạ tầng để đáp ứng nhu cầu an cư thực và kiến tạo giá trị thực cho khách hàng trong dài hạn.

Song song với đó, pháp lý luôn được Tập đoàn Lê Phong xem là một trong những yếu tố cốt lõi của giá trị sản phẩm. Tại các dự án đã đưa vào sử dụng như The Emerald Golf View và New Lavida, cư dân đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu chỉ sau khoảng 3–6 tháng kể từ khi nhận nhà, góp phần bảo đảm quyền lợi khách hàng và khẳng định năng lực triển khai của chủ đầu tư.

TỪ NHU CẦU Ở THỰC ĐẾN KHẢ NĂNG KHAI THÁC DÒNG TIỀN

Đối với một sản phẩm phục vụ nhu cầu ở thực, giá trị không chỉ nằm ở trải nghiệm an cư mà còn ở khả năng duy trì sức hút và khai thác trong dài hạn. Khi chủ sở hữu chuyển sang mục đích cho thuê hoặc chuyển nhượng, nhu cầu cư trú cao và ổn định của khu vực dự án sẽ trở thành nền tảng giúp tài sản giữ giá và khai thác hiệu quả theo thời gian.

Theo thống kê giá cho thuê trên Nhatot.vn, giá thuê căn hộ tại khu vực Đông Bắc TP.HCM hiện dao động phổ biến từ 7–15 triệu đồng/tháng (từ 1 – 3 phòng ngủ). Điều này cho thấy, bên cạnh giá trị an cư, căn hộ còn tăng giá nhờ khả năng tạo dòng tiền từ hoạt động cho thuê, đặc biệt tại các khu vực tập trung doanh nghiệp, khu công nghiệp và lực lượng lao động đông đảo.

Điển hình, khu vực Thuận An, Dĩ An (Bình Dương cũ) sở hữu nguồn cầu nhà ở và cho thuê ổn định nhờ tập trung nhiều khu công nghiệp lớn như VSIP 1, Việt Hương, Đồng An cùng mạng lưới doanh nghiệp trong và ngoài nước. Dòng chuyên gia, kỹ sư và người lao động đến làm việc tạo ra nhu cầu lưu trú cao và dài hạn. Đây cũng là cơ sở để Tập đoàn Lê Phong phát triển các dự án theo định hướng vừa đáp ứng nhu cầu an cư, vừa gia tăng giá trị tài sản nhờ khả năng khai thác cho thuê hiệu quả.

Các dự án của Tập đoàn Lê Phong vừa đáp ứng nhu cầu an cư, vừa tạo dư địa khai thác cho thuê và gia tăng giá trị tài sản dài hạn. Ảnh dự án.
Các dự án của Tập đoàn Lê Phong vừa đáp ứng nhu cầu an cư, vừa tạo dư địa khai thác cho thuê và gia tăng giá trị tài sản dài hạn. Ảnh dự án.

Kiên định với triết lý “Sản phẩm thật – Giá trị thật”, Tập đoàn Lê Phong tiếp tục lấy nhu cầu ở thực làm kim chỉ nam trong phát triển sản phẩm trong thời gian tới, hướng đến những dự án vừa đáp ứng nhu cầu an cư, vừa có khả năng tạo lập giá trị sử dụng và khai thác lâu dài cùng sự phát triển của đô thị.

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