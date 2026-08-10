Chứng khoán lao dốc, nhà đầu tư chán nản, tài khoản mở mới sụt về mức thấp nhất 5 tháng

Tốc độ mở mới tài khoản chứng khoán của nhà đầu tư trong nước đã giảm đáng kể so với tháng trước, đưa tháng 7 trở thành tháng có lượng tài khoản mở mới thấp thứ hai trong vòng một năm qua, chỉ cao hơn tháng 2/2026.

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Theo dữ liệu từ Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD), thị trường chứng khoán trong nước ghi nhận hơn 227.000 tài khoản nhà đầu tư mới trong tháng 7/2026. Tuy nhiên, tốc độ mở mới đã giảm đáng kể so với tháng trước, đưa tháng 7 trở thành tháng có lượng tài khoản mở mới thấp thứ hai trong vòng một năm qua, chỉ cao hơn tháng 2/2026.

Động lực mở mới tài khoản tiếp tục chủ yếu đến từ nhóm nhà đầu tư cá nhân, trong khi số tài khoản của nhà đầu tư tổ chức tăng thêm vỏn vẹn 176 tài khoản trong tháng.

Tính chung từ đầu năm 2026, số lượng tài khoản chứng khoán của nhà đầu tư trong nước đã tăng gần 1,8 triệu tài khoản. Đến cuối tháng 7, tổng số tài khoản của nhà đầu tư cá nhân đạt gần 13,6 triệu, tương đương khoảng 13% dân số.

Nhà đầu tư trong nước hạn chế mở tài khoản chứng khoán trong bối cảnh thị trường giảm mạnh. VN-Index kết thúc tháng 7/2026 tại 1.735,78 điểm, giảm 127,7 điểm (-6,85%) so với cuối tháng 6, xóa đi phần lớn mức tăng trong hai tháng trước đó, với thanh khoản nhích nhẹ nhưng vẫn duy trì ở mức thấp.

Giá trị giao dịch khớp lệnh bình quân trên HOSE đạt 14.518 tỷ đồng/phiên, tăng 4,68% so với tháng 6 nhưng vẫn thấp hơn 37,6% so với mức bình quân 5 tháng. Trên toàn thị trường, giá trị giao dịch khớp lệnh bình quân đạt 15.847 tỷ đồng/phiên, tăng 5,42% so với tháng trước nhưng thấp hơn 33,0% so với mức bình quân 5 tháng.

Trong bối cảnh đó, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 11.592,5 tỷ đồng; tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 8.126,6 tỷ đồng. Tính từ đầu năm tới nay, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 92.280 tỷ đồng tương ứng 3,54 tỷ USD.

Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 15.966,2 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng 7.623,2 tỷ đồng qua khớp lệnh.